Mẹ chồng bất ngờ đạp xe đến nhà, dúi vào tay tôi 45 triệu rồi dặn không được cho chồng biết: Nguồn gốc số tiền khiến tôi đau nhói

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Tôi nhận tiền mà lòng nặng trĩu.

Hôm trước, mẹ chồng tôi bất ngờ đạp chiếc xe đạp cũ đến nhà, trên người đeo một chiếc túi vải đã sờn. Bà ngồi ở phòng khách một lúc lâu, cứ nhìn trước ngó sau rồi mới lấy trong túi ra một bọc tiền, bảo tôi giữ hộ 45 triệu đồng. Nhìn dáng người gầy gò, nước da sạm nắng của bà, tôi vừa thương vừa thấy khó hiểu, không biết vì sao bà lại phải giấu giếm đến mức ấy.

Mẹ chồng tôi vốn là người phụ nữ tằn tiện. Bố chồng làm lao động tự do, thu nhập không ổn định, còn bà quanh năm chỉ quanh quẩn với mấy việc lặt vặt, trồng rau, nuôi gà, thỉnh thoảng ai thuê gì thì làm nấy. Hai ông bà sống ở quê, con cái đều đã trưởng thành nhưng bà chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào ai. Mỗi lần vợ chồng tôi biếu tiền, bà đều nhận rồi lại tìm cách gửi lại cho các cháu.

Hôm ấy, bà nói 45 triệu là số tiền bà chắt bóp, tiết kiệm suốt cả chục năm. Có đồng nào dư ra bà đều giấu riêng một ít, lúc thì vài trăm nghìn, lúc một hai triệu. Bà không muốn bố chồng biết vì sợ ông tiêu mất, hoặc biết có tiền lại tìm cách giúp đỡ người này người kia. Bà bảo đây là khoản dưỡng già, sau này sức khỏe yếu, không làm được gì nữa thì vẫn có tiền thuốc men, mua sắm những thứ cần thiết mà không phải ngửa tay xin con cái.

Mẹ chồng bất ngờ đạp xe đến nhà, dúi vào tay tôi 45 triệu rồi dặn không được cho chồng biết: Nguồn gốc số tiền khiến tôi đau nhói - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nghe mẹ nói, tôi thấy sống mũi cay cay. Tôi biết bà chẳng có gì nhiều ngoài sức lao động và những năm tháng chắt chiu. Chiếc xe đạp bà đi đã cũ đến mức mỗi lần đạp lại phát ra tiếng kêu cót két, quần áo cũng toàn đồ mặc từ nhiều năm trước. Vậy mà bà vẫn dành dụm được một khoản tiền như thế, đủ hiểu bà đã phải tiết kiệm đến mức nào.

Bà dặn tôi tuyệt đối không được kể với chồng. Bà sợ anh biết sẽ trách mẹ, cho rằng có tiền mà không nói với con cái. Bà cũng không muốn chuyện đến tai bố chồng rồi cả nhà lại ầm ĩ. Bà bảo trong các con, bà chỉ tin mỗi con dâu là tôi nên mới dám gửi gắm.

Tôi nhận tiền mà lòng nặng trĩu. Thương mẹ, tôi muốn giữ giúp bà thật cẩn thận, nhưng cũng lo nếu một ngày chồng vô tình phát hiện thì không biết phải giải thích thế nào. Tôi hiểu người già cần có một khoản riêng để tự chủ, không muốn đến tuổi xế chiều vẫn phải phụ thuộc vào con cái. Nhưng tôi cũng băn khoăn, tại sao một người đã sống cùng chồng mấy chục năm lại phải lén lút giữ tiền dưỡng già như thể mình đang làm điều gì sai trái? Liệu sau này chồng tôi có giống tính bố anh, còn tôi có khổ như mẹ chồng mình không khi mà giờ đến con trai ruột, mẹ chồng tôi vẫn phải đề phòng?

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