Nghỉ hưu tưởng được an nhàn, tôi sốc nặng khi biết con trai giấu khoản nợ lớn suốt nhiều năm

Nghỉ hưu được 2 năm, tôi nhận cú sốc không thể tưởng tượng

Vợ chồng tôi đều có lương hưu. Chúng tôi có nhà cửa ổn định, có một khoản tiền tiết kiệm sau nhiều năm chắt chiu. Hai con cũng đã trưởng thành, có công việc riêng. Con gái làm giáo viên, cuộc sống tương đối ổn định; con trai làm việc trong ngân hàng. Nhìn các con yên bề gia thất, tôi từng nghĩ mình đã hoàn thành trách nhiệm của người làm cha mẹ.

Hai năm đầu nghỉ hưu, cuộc sống của vợ chồng tôi khá nhẹ nhàng. Sáng tập thể dục, chiều đi dạo, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè. Chúng tôi không giàu có nhưng cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện cơm áo. Tôi từng tin rằng từ đây, mình chỉ cần giữ gìn sức khỏe, sống vui vẻ bên vợ và thỉnh thoảng hỗ trợ các con khi cần.

Cho đến một ngày, con trai bất ngờ thú nhận đang mang một khoản nợ khổng lồ.

Ảnh minh họa.

Ban đầu, tôi không tin vào tai mình. Số tiền con nợ lên tới hơn 10 tỷ đồng, một con số vượt xa mọi hình dung của tôi. Điều khiến tôi bàng hoàng hơn cả là khoản nợ ấy đã tồn tại suốt nhiều năm, được con che giấu bằng cách này hay cách khác. Đáng sợ hơn, theo lời con, một phần khoản tiền này là vay từ những người cho vay nặng lãi, có liên quan đến các đối tượng xã hội đen.

Tôi không hiểu một người có công việc ổn định như con trai mình lại có thể rơi vào tình cảnh ấy. Con đã làm gì, vay tiền để giải quyết chuyện gì, vì sao mọi chuyện kéo dài đến mức này? Hàng loạt câu hỏi cứ dồn dập trong đầu, nhưng lúc ấy, tôi gần như không còn đủ bình tĩnh để hỏi cho ra nhẽ.

Những cuộc gọi đe dọa khiến vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ

Tôi từng nghĩ chuyện nợ nần của con thì con phải tự chịu trách nhiệm. Con đã trưởng thành, có công việc và cuộc sống riêng, không thể cứ gây ra sai lầm rồi mặc nhiên đẩy bố mẹ vào cuộc.

Tôi đã nói với con rằng phải tự tìm cách giải quyết, không thể trông chờ vào tài sản của cha mẹ. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Điện thoại của con liên tục có những cuộc gọi thúc ép. Rồi những tin nhắn đe dọa bắt đầu xuất hiện, khiến cả gia đình sống trong tâm trạng bất an.

Có những hôm đang ăn cơm, vợ tôi giật mình khi điện thoại đổ chuông. Bà nhìn tôi, không cần nói cũng đủ hiểu trong lòng đang lo sợ điều gì. Tôi vốn là người từng trải qua nhiều áp lực trong công việc, vậy mà trước những lời đe dọa nhắm vào con và gia đình, tôi cũng không thể giữ được sự bình tĩnh như trước.

Tôi đã nghĩ đến việc trình báo công an. Nhưng rồi lại chần chừ. Tôi sợ nếu làm căng thẳng, con sẽ gặp nguy hiểm; sợ những người đang đòi nợ tìm đến nhà, ảnh hưởng đến vợ và những người thân khác. Cứ thế, tôi tự đặt mình vào thế tiến thoái lưỡng nan: không thể làm ngơ, nhưng cũng không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu.

Ảnh minh họa.

Bán nhà trả nợ, khoản này vừa giải quyết, khoản khác lại xuất hiện

Sau nhiều ngày suy tính, tôi buộc phải lấy khoản tiền tích lũy của hai vợ chồng ra để giải quyết một phần nợ cho con. Thế nhưng, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với khoản nợ hơn 10 tỷ đồng. Trong lúc túng quẫn, tôi đành tính đến chuyện rao bán căn nhà mà vợ chồng đã gắn bó bao năm.

Tôi tự an ủi rằng chỉ cần vượt qua lần này, con sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời. Vợ chồng tôi có thể chuyển đến một nơi nhỏ hơn, sống tiết kiệm hơn, miễn sao mọi chuyện được giải quyết.

Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng là khoản nợ này vừa được xử lý thì lại xuất hiện khoản khác. Mỗi lần con nói đã giải quyết xong một việc, tôi lại thấp thỏm chờ đợi một tin xấu tiếp theo. Tôi không biết con còn giấu gia đình bao nhiêu chuyện, số tiền thực sự phải trả là bao nhiêu và liệu những gì chúng tôi đang làm có phải chỉ là cách kéo dài một vòng xoáy không có điểm dừng.

Tôi bắt đầu hiểu rằng nếu cứ tiếp tục lấy tiền của cha mẹ để bù đắp, có thể chúng tôi sẽ mất tất cả mà vấn đề của con vẫn chưa được giải quyết. Nhưng nói thì dễ, còn khi con mình đang bị đòi nợ, khi những lời đe dọa liên tục xuất hiện, người làm cha như tôi có thể bình thản đứng ngoài được hay không?

Tuổi nghỉ hưu bỗng trở thành những ngày tháng nặng nề

Trước đây, tôi từng nghĩ chỉ cần con cái trưởng thành, có công việc ổn định là cha mẹ đã có thể yên tâm nghỉ ngơi. Tôi không mong các con phải phụng dưỡng hay chu cấp gì nhiều, chỉ mong chúng sống tử tế, biết giữ gìn bản thân và đừng để gia đình phải lo lắng.

Vậy mà giờ đây, mọi dự định tuổi già của vợ chồng tôi gần như đảo lộn.Điều khiến tôi đau lòng nhất không chỉ là số tiền đã mất, mà là cảm giác bất lực khi nhận ra mình không thực sự hiểu cuộc sống của con trai.

Tôi tự hỏi liệu trong quá trình nuôi dạy con, vợ chồng tôi có điều gì chưa đúng. Có phải chúng tôi đã quá tin tưởng, quá ít quan tâm đến những khó khăn thực sự của con? Hay chính con đã lựa chọn che giấu mọi chuyện, đến khi không còn khả năng tự xoay xở mới tìm về với cha mẹ?

Có lẽ điều tôi cần làm lúc này là tìm cách giải quyết mọi chuyện một cách tỉnh táo, làm rõ toàn bộ các khoản nợ, tìm sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng khi bị đe dọa và buộc con phải đối diện với trách nhiệm của mình. Thương con không có nghĩa là cha mẹ phải đánh đổi tất cả, nhất là khi những khoản nợ cứ liên tiếp xuất hiện mà không có lời giải thích rõ ràng.

Tôi đã từng nghĩ nghỉ hưu là lúc được sống chậm lại, hưởng thành quả của những năm tháng lao động vất vả. Tôi không ngờ rằng ở những năm tháng đáng lẽ được an nhàn nhất, mình lại phải loay hoay giữa nợ nần, những cuộc gọi đe dọa và nỗi sợ mất đi tất cả những gì đã dành dụm cả đời.

L. An

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