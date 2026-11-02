Chăm bố mẹ chồng gần 10 năm như bố mẹ ruột, tôi nghẹn lòng khi biết ai mới là người được hỏi ý kiến khi phân chia tài sản

Nhiều người vẫn bảo, con dâu cứ hết lòng đối đãi, chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ chồng như bố mẹ ruột thì sẽ nhận lại sự công nhận và yêu thương từ gia đình chồng. Suốt gần 10 năm qua, tôi đã tin và âm thầm làm theo suy nghĩ ấy, không một lời than vãn khi một tay quán xuyến mọi việc lớn nhỏ lúc bố mẹ chồng ốm đau. Nhưng buổi họp gia đình vào chiều chủ nhật tuần trước đã giáng một đòn mạnh vào tấm lòng ấy của tôi.

Tôi kết hôn và làm dâu trưởng đến nay đã tròn 10 năm. Vì chồng tôi là con trai duy nhất, dưới có một cô em gái út đã lập gia đình ra ở riêng, nên vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ trong căn nhà cũ.

Năm năm trở lại đây, sức khỏe của bố mẹ chồng yếu đi rõ rệt sau những trận ốm đau dài ngày. Chồng tôi bận rộn với những chuyến công tác dày đặc, cô em gái út thì bận lo cho cuộc sống riêng bên nhà chồng, vậy là mọi gánh nặng từ giặt giũ, thuốc men đến việc chăm sóc bố mẹ khi đau ốm đều dồn hết lên vai tôi.

Tôi chưa từng nề hà hay tính toán thiệt hơn. Mỗi lần bố chồng nhập viện cấp cứu giữa đêm, tôi là người túc trực bên giường bệnh, lau dọn từng vết bẩn mà không một lời oán thán. Tôi luôn tự nhủ, mình cứ chân thành chăm sóc ông bà thì mọi người sẽ coi mình là chỗ dựa ruột thịt dưới mái nhà này.

Người con dâu lặng lẽ đứng bên cửa phòng, nghẹn lòng khi nghe gia đình chồng bàn chuyện chia tài sản mà không hề được hỏi ý kiến dù đã dốc lòng chăm sóc suốt 10 năm. Ảnh minh họa

Chiều chủ nhật tuần trước, gia đình chồng tôi tổ chức một buổi họp mặt đầy đủ các thành viên để bàn việc hệ trọng: Bố mẹ chồng muốn sang tên mảnh đất hương hỏa ở quê và tính chuyện sửa sang lại căn nhà cũ đang ở.

Suốt cả buổi chiều, một mình tôi bận rộn dọn dẹp nhà cửa, pha trà nước để tiếp đón vợ chồng cô em út về. Khi mọi người đã ngồi đông đủ ngoài phòng khách, tôi định bước vào ngồi cạnh chồng thì mẹ chồng khẽ ho khan một tiếng, bảo tôi xuống bếp gọt thêm đĩa hoa quả. Bước chân tôi khựng lại giữa chừng, không khí trong nhà tự nhiên chùng xuống một cách khó hiểu.

Ngay khi tập giấy tờ nhà đất được bố chồng đặt lên bàn gỗ ngoài phòng khách, ông lật giở từng trang hồ sơ rồi quay sang nhìn cô con gái út đang ngồi ở góc ghế.

Bố chồng tôi chậm rãi lên tiếng: "Hôm nay nhà có việc lớn liên quan đến đất đai của tổ tiên. Bố mẹ muốn nghe ý kiến của con Hòa trước xem thế nào. Dù sao nó cũng là con ruột trong nhà, tiếng nói của nó cũng có tính quyết định. Sau khi nghe ý kiến của Hòa, bố mẹ sẽ chốt phương án, còn anh chị cả thì cứ thế mà theo thôi".

Câu nói của bố chồng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tôi. Tôi ngồi lặng người, đôi tay bỗng chốc run lên kìm nén nỗi tủi hờn và hụt hẫng tột cùng.

Sự hụt hẫng tột cùng của người con dâu khi bị coi là "người ngoài" trong ngày bàn chuyện tài sản.

Suốt gần 10 năm qua, khi bố mẹ bạo bệnh nằm một chỗ, người thức trắng đêm thay bỉm, người gánh vác mọi việc là tôi, đứa con dâu này. Những lúc vất vả ấy, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô em gái út đâu. Vậy mà đến ngày nhà có việc hệ trọng, có quyền lợi và quyền được tham gia quyết định, tôi bỗng chốc bị đẩy ra ngoài, trở thành một người ngoài đúng nghĩa, không bằng một câu nói của đứa con gái cả năm chỉ về thăm nhà được vài lần.

Nhìn chồng tôi lặng lẽ gật đầu đồng ý với bố mà không một lời ý kiến, tôi nhận ra sai lầm bấy lâu nay của mình: Tôi đã dùng sự hy sinh để đổi lấy một thứ gọi là "sự công nhận". Người ta mặc định chăm sóc bố mẹ là bổn phận đương nhiên của con dâu, nhưng quyền hạn và tình yêu thương cốt nhục thì họ lại dành riêng cho con ruột.

Tôi bước ra khỏi phòng khách, không tranh cãi, không làm ầm ĩ hay tỏ thái độ giận dữ. Tôi xin phép ông bà vào phòng thu dọn quần áo để đưa con gái về nhà ngoại chơi mấy ngày, để trả lại không gian cho "những người ruột thịt" của họ tự bàn bạc.

Sự ê chề của chiều chủ nhật hôm ấy dạy cho tôi một bài học đắt giá: Làm dâu, hãy cứ làm tròn bổn phận một cách sòng phẳng, trách nhiệm đến đâu hưởng quyền lợi đến đó, tuyệt đối không được tự gánh vác thay phần người khác để rồi chuốc lấy xót xa. Yêu thương bản thân và giữ lại một ranh giới tự trọng cho riêng mình - đó mới là điều giúp người phụ nữ đứng vững trước những góc khuất của cuộc sống.

Lo cho các em suốt 10 năm không tiếc điều gì, đến khi gặp biến cố, phản ứng của họ khiến tôi chết lặng GĐXH - Trong mỗi gia đình, thường luôn có một người lẳng lặng đứng ra gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ, từ đối nội đối ngoại đến hòa giải mâu thuẫn giữa các thành viên. Người anh cả từng tự hào khi giữ vai trò chỗ dựa vững chắc ấy suốt mười mấy năm qua. Vậy nhưng, đến khi bản thân gặp phải biến cố lớn về tài chính và con cái nhập viện, anh mới ngậm ngùi nhận ra: Không một người em nào chủ động hỏi thăm xem anh có ổn không.