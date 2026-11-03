Nghe lén được điều kiện kết hôn của em gái, tôi hoảng hốt báo cho bố mẹ biết, không ngờ lại khiến cả nhà như nổi trận giông bão

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Mai giận tôi vì đã kể chuyện, còn nói tôi không hiểu tình yêu của em.

Em gái tôi tên Mai, từ nhỏ đã thích kinh doanh. Ngay từ thời cấp 3, khi bạn bè còn mải mê học hành, vui chơi, Mai đã tập tành bán hàng online, nhập từng lô quần áo, mỹ phẩm về bán. Có những hôm em thức đến 2-3 giờ sáng để livestream, chốt đơn, đóng hàng, sáng hôm sau vẫn đi học bình thường. Sau này, Mai mở rộng kinh doanh, tự mình gây dựng được một khoản tài sản đáng kể. Bố mẹ tôi vẫn thường lấy Mai làm niềm tự hào trong những câu chuyện với họ hàng. Giờ em gái tôi 26 tuổi mà đã có nhà, có xe, và có lẽ tiền trong ngân hàng cũng không ít. Mai cũng rất hào phóng với cả nhà.

Thế nhưng từ ngày yêu Quân, tôi thấy em gái mình thay đổi khá nhiều. Quân không có công việc ổn định, cũng chẳng có nghề nghiệp gì ra hồn. Anh ta thường xuyên tụ tập bạn bè, hôm thì cà phê, hôm thì nhậu nhẹt, chẳng mấy khi thấy lo nghĩ chuyện tương lai. Tôi từng khuyên Mai nên suy nghĩ kỹ, nhưng em luôn bênh người yêu, cho rằng Quân chỉ chưa gặp được cơ hội tốt. Mai yêu đến mức dường như chấp nhận mọi khuyết điểm của anh ta, từ chuyện công việc đến những lần thất hứa.

Chuyện chỉ thực sự khiến tôi sốc khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của Mai. Em đang nói chuyện với Quân về khoản nợ 1,3 tỷ đồng mà anh ta đang mắc phải. Quân nói nếu Mai giúp trả hết số nợ ấy thì hai người sẽ tổ chức đám cưới. Điều đáng sợ là Mai không hề phản ứng gay gắt, thậm chí còn nói đang tính toán xem nên rút tiền tiết kiệm ở đâu để giải quyết cho anh ta.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà lạnh cả người. Một người đàn ông không có công việc ổn định, nợ nần hơn một tỷ đồng, không tự tìm cách giải quyết mà lại đặt điều kiện kết hôn bằng việc bạn gái phải trả nợ thay. Tôi không thể im lặng nên đã kể lại với bố mẹ.

Hôm ấy, cả nhà tôi gần như nổi giông bão. Bố mẹ mắng Mai rất nhiều, nói em có tiền nhưng không có nghĩa phải dùng tiền để mua một cuộc hôn nhân. Mẹ còn khóc, bảo bao nhiêu năm Mai vất vả làm lụng, tích cóp mới có được ngày hôm nay, không thể vì một người đàn ông mà đánh đổi tất cả. Bố yêu cầu Mai phải chia tay Quân, tuyệt đối không được động vào khoản tiền 1,3 tỷ kia.

Mai giận tôi vì đã kể chuyện, còn nói tôi không hiểu tình yêu của em. Tôi biết em đang rất đau lòng, nhưng thà để em giận tôi một thời gian còn hơn nhìn em tự tay đưa thành quả bao năm làm việc cho một người đàn ông chưa từng chứng minh được mình có thể gánh vác điều gì. Chỉ có điều, tôi cũng lo rằng khi cả nhà càng phản đối, Mai lại càng cố chấp bảo vệ lựa chọn của mình. Phải làm gì để em tôi sáng mắt ra và từ bỏ người đàn ông đó đây?

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