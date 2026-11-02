Nhường đất của bố mẹ cho em trai, khi gặp biến cố muốn ở nhờ, tôi nghẹn ngào trước câu trả lời của em

Nhường đất của bố mẹ cho em trai, khi gặp biến cố muốn ở nhờ, tôi nghẹn ngào trước câu trả lời của em

| Tâm sự

GĐXH - Thấy em trai kinh tế khó khăn, tôi chủ động nhường phần đất bố mẹ để lại, chỉ mong em có cuộc sống ổn định mà không một lời tính toán. Nhiều năm sau, khi vợ chồng tôi lâm vào cảnh khó khăn, phải bán nhà trả nợ, tôi tìm về quê mong được em cho ở nhờ ít tháng. Nhưng câu trả lời của em khiến tôi chạnh lòng, nhận ra tình thân đôi khi không giống như những gì mình từng nghĩ.

Nhường đất của bố mẹ cho em trai, khi gặp biến cố muốn ở nhờ, tôi nghẹn ngào trước câu trả lời của em - Ảnh 1.47 tuổi thất nghiệp vẫn giả vờ đi làm, tôi day dứt trước câu hỏi của vợ

GĐXH - Ở tuổi gần 50, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải ngồi hàng giờ trong quán cà phê, chờ một cuộc gọi tuyển dụng. Tôi vẫn nói với vợ rằng công việc bình thường, vẫn ra khỏi nhà mỗi sáng như mọi ngày. Nhưng càng cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi càng kiệt sức vì phải che giấu sự thật quá lâu...

Nhường đất của bố mẹ cho em trai, khi gặp biến cố muốn ở nhờ, tôi nghẹn ngào trước câu trả lời của em - Ảnh 2.Cho con ở nhờ nhà cô ruột đi học, tôi rơi nước mắt khi biết những gì con phải âm thầm chịu đựng

GĐXH - Mỗi lần gọi điện, con gái tôi đều nói “con vẫn ổn”, khiến vợ chồng tôi yên tâm rằng con đang có cuộc sống thuận lợi khi ở nhờ nhà cô ruột để học đại học. Cho đến một ngày, tôi tình cờ biết được những tâm sự con giấu kín qua lời kể của bạn thân. Những điều ấy khiến tôi nghẹn lòng, vừa thương con, vừa day dứt khi nhận ra có những nỗi khổ con thà âm thầm chịu đựng còn hơn nói ra, chỉ vì sợ làm mất lòng người thân.

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