Bán nhà giúp con mua chung cư, tuổi già đau ốm, tôi rơi nước mắt trong căn phòng trọ chật hẹp
GĐXH - Sau khi bán nhà đất, đưa phần lớn tiền cho con trai mua chung cư, tôi lên thành phố sống cùng các con. Nhưng chỉ vài năm sau, tôi chủ động ra thuê phòng trọ, đi làm giúp việc kiếm sống. Đến khi chóng mặt phải vào viện một mình, tôi mới thấm thía nỗi chông chênh của tuổi già khi không nhà cửa, không lương hưu và chẳng muốn mở lời nhờ cậy con.
* Một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi để đảm bảo tính riêng tư.
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