Bán nhà giúp con mua chung cư, tuổi già đau ốm, tôi rơi nước mắt trong căn phòng trọ chật hẹp

Bán nhà giúp con mua chung cư, tuổi già đau ốm, tôi rơi nước mắt trong căn phòng trọ chật hẹp

| Tâm sự
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GĐXH - Sau khi bán nhà đất, đưa phần lớn tiền cho con trai mua chung cư, tôi lên thành phố sống cùng các con. Nhưng chỉ vài năm sau, tôi chủ động ra thuê phòng trọ, đi làm giúp việc kiếm sống. Đến khi chóng mặt phải vào viện một mình, tôi mới thấm thía nỗi chông chênh của tuổi già khi không nhà cửa, không lương hưu và chẳng muốn mở lời nhờ cậy con.

Bán nhà giúp con mua chung cư, tuổi già tôi đi làm giúp việc, ốm đau nằm một mình trong phòng trọ - Ảnh 1.Giấu chồng rút tiền dưỡng già trả nợ cho con trai, đến ngày nhập viện, tôi chết lặng với câu nói của con

GĐXH - Vì thương con trai, tôi hết lần này đến lần khác giấu chồng, âm thầm rút tiền tiết kiệm để trả nợ cho con, chỉ mong con biết sợ mà dừng lại. Tôi còn giấu cả con dâu, sợ gia đình nó tan vỡ. Nhưng đến ngày tôi phải nhập viện, cần tiền chữa bệnh, con trai lại nói một câu khiến tôi đau đớn.

Bán nhà giúp con mua chung cư, tuổi già tôi đi làm giúp việc, ốm đau nằm một mình trong phòng trọ - Ảnh 2.Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

GĐXH - Gần 20 năm chung sống, tôi luôn tin mình hiểu rõ người chồng đầu ấp tay gối. Thế nhưng, sau ngày mẹ chồng qua đời, một câu nói vô tình của em chồng đã khiến tôi sững sờ nhận ra có những chuyện quan trọng trong cuộc hôn nhân của mình mà bấy lâu nay tôi chưa từng hay biết.

* Một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi để đảm bảo tính riêng tư. 


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