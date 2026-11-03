Bán nhà giúp con mua chung cư, tuổi già đau ốm, tôi rơi nước mắt trong căn phòng trọ chật hẹp

1 ngày trước

GĐXH - Trong mỗi gia đình, thường luôn có một người lẳng lặng đứng ra gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ, từ đối nội đối ngoại đến hòa giải mâu thuẫn giữa các thành viên. Người anh cả từng tự hào khi giữ vai trò chỗ dựa vững chắc ấy suốt mười mấy năm qua. Vậy nhưng, đến khi bản thân gặp phải biến cố lớn về tài chính và con cái nhập viện, anh mới ngậm ngùi nhận ra: Không một người em nào chủ động hỏi thăm xem anh có ổn không.