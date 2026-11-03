Tưởng ly hôn là khép lại chuyện cũ, tôi bàng hoàng khi thấy vợ cũ liên tục kể về mình trên TikTok

Tôi và vợ cũ đã có một khoảng thời gian dài ly thân trước khi chính thức ly hôn. Cuộc hôn nhân không tan vỡ vì người thứ ba hay một biến cố quá lớn. Chúng tôi đơn giản là không còn tìm được tiếng nói chung. Những bất đồng nhỏ tích tụ theo thời gian, chuyện đáng lẽ có thể giải quyết bằng một cuộc trò chuyện lại thường kết thúc bằng cãi vã.

Đúng thời điểm đó, công việc làm ăn của tôi gặp khó khăn, phát sinh một khoản nợ khiến kinh tế gia đình thêm chật vật. Tôi không phủ nhận mình có trách nhiệm trong những vấn đề tài chính ấy. Áp lực tiền bạc khiến tôi thường xuyên cáu gắt, còn vợ ngày càng mất niềm tin vào chồng. Dù vẫn sống chung một mái nhà, chúng tôi gần như không còn muốn chia sẻ với nhau.

Sau thời gian ly thân, cả hai quyết định ly hôn. Chúng tôi có một con gái, con ở với mẹ, tôi có trách nhiệm chu cấp và thỉnh thoảng đón con về chơi. Chúng tôi cũng thống nhất rằng sau khi chia tay sẽ hạn chế can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, không lôi chuyện cũ ra làm tổn thương đối phương.

Tôi nghĩ như vậy là tốt nhất. Tôi không nói xấu vợ cũ với bạn bè, cũng không muốn kể lể những chuyện đã qua. Tôi tập trung làm việc, tìm cách trả nợ và duy trì việc thăm nom con. Còn cuộc sống của cô ấy sau ly hôn, tôi không chủ động tìm hiểu.

Chết lặng khi thấy hàng chục video kể về người chồng cũ tệ bạc

Gần đây, một người bạn chung vô tình nhắc rằng vợ cũ của tôi đang làm ăn khá hơn trước. Cô ấy bán hàng online, xây dựng được một kênh TikTok có lượng người theo dõi tương đối lớn. Nghe vậy, tôi cũng mừng. Dù sao cô ấy còn phải nuôi con, cuộc sống ổn định hơn là điều đáng vui.

Vì tò mò, tôi tìm tài khoản của cô ấy. Nhưng chỉ sau vài video, tôi đã không còn giữ được tâm trạng bình thường.

Hàng chục video trên kênh đều xoay quanh câu chuyện về một người chồng cũ tệ bạc. Cô ấy không nhắc tên tôi, nhưng những chi tiết được kể khiến bất cứ ai từng quen biết chúng tôi đều có thể nhận ra nhân vật trong câu chuyện là ai.

Có video kể về việc chồng làm ăn thất bại khiến gia đình khốn khó. Có video nói cô ấy phải một mình nuôi con sau khi ly hôn. Những lần hai vợ chồng cãi vã cũng được nhắc lại, nhưng cách kể khiến tôi hiện lên như một người đàn ông ích kỷ, chỉ biết gây ra rắc rối rồi bỏ mặc vợ con.

Tôi đọc phần bình luận và càng thêm khó chịu. Nhiều người bày tỏ thương cảm, trách móc người chồng cũ, khuyên cô ấy phải mạnh mẽ. Một số người còn hỏi địa chỉ mua hàng để ủng hộ. Tôi bắt đầu nhận ra những câu chuyện về cuộc hôn nhân đổ vỡ không chỉ giúp cô ấy thu hút sự chú ý mà còn có thể trở thành một phần trong cách xây dựng kênh bán hàng.

Tôi không phủ nhận mình từng có lỗi. Tôi từng nóng tính, từng thất bại trong công việc và có những thời điểm khiến vợ con phải chịu áp lực. Nếu cô ấy kể những điều đó, tôi không có lý do gì để phản đối. Nhưng điều khiến tôi bức xúc là câu chuyện dường như chỉ được kể từ một phía.

Người xem không biết những năm cuối hôn nhân, chúng tôi đã mâu thuẫn ra sao. Họ không biết tôi cũng từng chật vật xoay xở với các khoản nợ, hay sau ly hôn vẫn có trách nhiệm chu cấp và thăm nom con. Tôi không nói những điều ấy để phủ nhận khó khăn mà vợ cũ từng trải qua, chỉ cảm thấy mình đang bị nhìn nhận qua một câu chuyện thiếu nhiều phần quan trọng.

Tôi muốn lên tiếng, nhưng sợ con trở thành người chịu tổn thương

Tôi đã có lúc muốn nhắn cho vợ cũ, yêu cầu cô ấy dừng lại. Thậm chí, tôi nghĩ đến chuyện kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra, đưa ra những chi tiết mà cô ấy chưa từng nhắc đến để mọi người hiểu rằng cuộc hôn nhân không đơn giản chỉ có một người gây lỗi.

Nhưng rồi tôi dừng lại. Nếu tôi cũng đưa chuyện riêng tư lên mạng để đáp trả, hai người sẽ tiếp tục kéo nhau vào một cuộc tranh cãi không có điểm dừng. Người chịu ảnh hưởng nhiều nhất có thể lại chính là con.

Cuối cùng, tôi chỉ nhắn cho cô ấy một tin: “Em có thể kể chuyện của em, nhưng đừng biến con thành nhân vật trong cuộc chiến của hai người. Anh không muốn con lớn lên rồi phải đọc những thứ này về bố mẹ”.

Cô ấy chưa trả lời. Tôi cũng chưa biết nên tiếp tục im lặng hay tìm cách bảo vệ danh dự của mình. Tôi hiểu mỗi người đều có quyền kể lại những tổn thương mình từng trải qua, nhưng liệu quyền đó có đồng nghĩa với việc có thể đưa những chuyện riêng tư của người cũ lên mạng theo cách khiến họ bị nhận diện và chỉ trích?

Tôi từng nghĩ ly hôn là dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân. Nhưng hóa ra, có những câu chuyện vẫn tiếp tục được nhắc lại, thậm chí trở thành nội dung thu hút người xem sau khi hai người đã đường ai nấy đi.

Điều tôi lo nhất lúc này không phải những lời bình luận của người xa lạ, mà là một ngày nào đó, con gái tôi sẽ tình cờ xem được những video ấy và phải tự hỏi rốt cuộc bố mẹ mình đã sống với nhau như thế nào. Tôi nên tiếp tục im lặng để giữ bình yên cho con, hay cần lên tiếng để bảo vệ mình trước những câu chuyện chỉ được kể từ một phía?

Mạnh Thìn (Quảng Ninh)

Đã biếu nhà ngoại 2 triệu đồng, tôi bất ngờ khi biết vợ lén đưa thêm 10 triệu GĐXH - Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, có một con nhỏ. Tôi vẫn nghĩ gia đình mình khá êm ấm, cho đến khi phát hiện vợ lén đưa bố mẹ đẻ 10 triệu đồng mà không nói với chồng. Chỉ vì chuyện này, hai vợ chồng cãi nhau lớn, cô ấy xách đồ bế con về ngoại và còn tuyên bố đã phải chịu đựng tôi quá nhiều.



