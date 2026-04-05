Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ tôi đang có một gia đình “đủ nếp đủ tẻ”, chẳng thiếu điều gì. Hai đứa con của tôi đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, được chồng yêu thương, chỉ có tôi là biết cuộc sống sẽ không bao giờ cho phép người ta được bình yên đến thế.

Sau lần sinh đứa thứ 2, tôi bị băng huyết, tôi chỉ nhớ mình lạnh đi, tai ù dần, còn xung quanh thì hỗn loạn. Khi xuất viện, bác sĩ dặn đi dặn lại tôi rằng thành tử cung của tôi rất mỏng, nếu mang thai thêm lần nữa thì nguy cơ sẽ rất cao.

Về nhà, tôi và chồng nói chuyện rất lâu. Tôi từng nghĩ đến việc đặt vòng hay cấy que tránh thai nhưng anh lại không đồng ý. Anh bảo không muốn tôi phải chịu thêm bất kỳ ảnh hưởng nào đến sức khỏe hay nội tiết nữa.

Một thời gian sau, anh lặng lẽ đi triệt sản. Anh không nói với bố mẹ, cũng không nói với ai ngoài tôi. Chỉ đến khi xong xuôi, anh mới kể lại, rất nhẹ nhàng, như thể đó là chuyện hiển nhiên. Tôi lúc đó vừa thương, vừa áy náy, nhưng anh chỉ cười, bảo “anh làm được thì cứ để anh làm”.

Chúng tôi quyết định giữ kín chuyện đó giữa hai vợ chồng. Những tưởng mọi thứ sẽ dừng lại ở đó cho đến gần đây, mẹ chồng tôi bắt đầu nói nhiều hơn về chuyện sinh thêm đứa nữa. Bà bảo nhà có hai đứa vẫn chưa đủ vui. Bà chỉ có mình chồng tôi là con trai nên thèm nhiều cháu, càng nhiều càng tốt, thậm chí bà còn bảo giá mà tôi đẻ được cả đội bóng!!!

Ban đầu tôi chỉ cười trừ, viện đủ lý do để né tránh nhưng bà không bỏ cuộc. Một hôm, bà gọi tôi lại, nói thẳng rằng nếu tôi chịu sinh thêm đứa thứ ba, bà sẽ cho 500 triệu. Bà còn nói rõ luôn, số tiền đó để tôi dưỡng thai cho tốt, rồi sinh ở viện quốc tế, không phải lo lắng gì.

Tôi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào. 500 triệu, với vợ chồng tôi, không phải là con số nhỏ và có lẽ cũng là tiền tiết kiệm cả đời bà. Tôi hiểu đó là sự kỳ vọng, cũng là cách bà thể hiện mong muốn của mình nhưng bà đâu biết, chuyện này không còn là việc muốn hay không muốn nữa.

Tôi nhìn bà, định nói ra sự thật nhưng rồi lại thôi. Tôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào? Có thể bà sẽ trách tôi, nghĩ rằng tôi ép anh, hoặc cho rằng chúng tôi giấu giếm những chuyện quan trọng trong gia đình.

Còn chồng tôi, mỗi lần bà nhắc đến chuyện này, anh chỉ im lặng, rồi tìm cách chuyển sang chuyện khác. Có lần khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi hỏi anh có nên nói thật không?

Anh lắc đầu. Anh bảo, cứ để mọi chuyện như bây giờ, đỡ phải giải thích, đỡ làm ai khó xử. Tôi hiểu ý anh nhưng trong lòng vẫn thấy nặng nề. Tôi biết nếu không nói gì hoặc làm gì đó, mẹ chồng sẽ không từ bỏ ý định, thậm chí lâu dần có thể bà sẽ ghét tôi vì cho rằng tôi không muốn sinh con nữa. Tôi không biết phải giải thích thế nào với mẹ chồng cho bà đỡ sốc đây?