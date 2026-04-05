Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu
Tôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?
Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ tôi đang có một gia đình “đủ nếp đủ tẻ”, chẳng thiếu điều gì. Hai đứa con của tôi đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, được chồng yêu thương, chỉ có tôi là biết cuộc sống sẽ không bao giờ cho phép người ta được bình yên đến thế.
Sau lần sinh đứa thứ 2, tôi bị băng huyết, tôi chỉ nhớ mình lạnh đi, tai ù dần, còn xung quanh thì hỗn loạn. Khi xuất viện, bác sĩ dặn đi dặn lại tôi rằng thành tử cung của tôi rất mỏng, nếu mang thai thêm lần nữa thì nguy cơ sẽ rất cao.
Về nhà, tôi và chồng nói chuyện rất lâu. Tôi từng nghĩ đến việc đặt vòng hay cấy que tránh thai nhưng anh lại không đồng ý. Anh bảo không muốn tôi phải chịu thêm bất kỳ ảnh hưởng nào đến sức khỏe hay nội tiết nữa.
Một thời gian sau, anh lặng lẽ đi triệt sản. Anh không nói với bố mẹ, cũng không nói với ai ngoài tôi. Chỉ đến khi xong xuôi, anh mới kể lại, rất nhẹ nhàng, như thể đó là chuyện hiển nhiên. Tôi lúc đó vừa thương, vừa áy náy, nhưng anh chỉ cười, bảo “anh làm được thì cứ để anh làm”.
Chúng tôi quyết định giữ kín chuyện đó giữa hai vợ chồng. Những tưởng mọi thứ sẽ dừng lại ở đó cho đến gần đây, mẹ chồng tôi bắt đầu nói nhiều hơn về chuyện sinh thêm đứa nữa. Bà bảo nhà có hai đứa vẫn chưa đủ vui. Bà chỉ có mình chồng tôi là con trai nên thèm nhiều cháu, càng nhiều càng tốt, thậm chí bà còn bảo giá mà tôi đẻ được cả đội bóng!!!
Ban đầu tôi chỉ cười trừ, viện đủ lý do để né tránh nhưng bà không bỏ cuộc. Một hôm, bà gọi tôi lại, nói thẳng rằng nếu tôi chịu sinh thêm đứa thứ ba, bà sẽ cho 500 triệu. Bà còn nói rõ luôn, số tiền đó để tôi dưỡng thai cho tốt, rồi sinh ở viện quốc tế, không phải lo lắng gì.
Tôi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào. 500 triệu, với vợ chồng tôi, không phải là con số nhỏ và có lẽ cũng là tiền tiết kiệm cả đời bà. Tôi hiểu đó là sự kỳ vọng, cũng là cách bà thể hiện mong muốn của mình nhưng bà đâu biết, chuyện này không còn là việc muốn hay không muốn nữa.
Tôi nhìn bà, định nói ra sự thật nhưng rồi lại thôi. Tôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào? Có thể bà sẽ trách tôi, nghĩ rằng tôi ép anh, hoặc cho rằng chúng tôi giấu giếm những chuyện quan trọng trong gia đình.
Còn chồng tôi, mỗi lần bà nhắc đến chuyện này, anh chỉ im lặng, rồi tìm cách chuyển sang chuyện khác. Có lần khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi hỏi anh có nên nói thật không?
Anh lắc đầu. Anh bảo, cứ để mọi chuyện như bây giờ, đỡ phải giải thích, đỡ làm ai khó xử. Tôi hiểu ý anh nhưng trong lòng vẫn thấy nặng nề. Tôi biết nếu không nói gì hoặc làm gì đó, mẹ chồng sẽ không từ bỏ ý định, thậm chí lâu dần có thể bà sẽ ghét tôi vì cho rằng tôi không muốn sinh con nữa. Tôi không biết phải giải thích thế nào với mẹ chồng cho bà đỡ sốc đây?
Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãiTâm sự - 54 phút trước
Không ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.
Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chungTâm sự - 16 giờ trước
GĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.
2 tuần về quê chăm bố bệnh, ngày trở lại tôi chết lặng khi biết chồng cũng 'biến mất' và không ai thấy có gì bất thườngTâm sự - 19 giờ trước
Khi tôi mở cửa bước vào, căn nhà lại có một mùi lạ...
Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rờiTâm sự - 20 giờ trước
Tôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.
Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"Tâm sự - 23 giờ trước
Tôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.
Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'Tâm sự - 1 ngày trước
Tôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.
Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâuTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.
Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi điTâm sự - 1 ngày trước
Tôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.
Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rểTâm sự - 2 ngày trước
Bố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.
Khi tuổi già ập đến bất ngờ, tôi chỉ làm đúng một điều nàyTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Không biết bạn đã từng có cảm giác này chưa: khi tụ họp cùng những người bạn lâu ngày không gặp, đang trò chuyện rôm rả, chẳng biết từ lúc nào câu chuyện lại lặng lẽ rẽ sang chủ đề “già đi”.
Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấyTâm sự
GĐXH - Từng thân thiết một thời, nhưng khi buổi họp lớp được tổ chức, tôi lại là người duy nhất không nhận được lời mời.