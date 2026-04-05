Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu

Chủ nhật, 15:55 05/04/2026 | Tâm sự

Tôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ tôi đang có một gia đình “đủ nếp đủ tẻ”, chẳng thiếu điều gì. Hai đứa con của tôi đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, được chồng yêu thương, chỉ có tôi là biết cuộc sống sẽ không bao giờ cho phép người ta được bình yên đến thế.

Sau lần sinh đứa thứ 2, tôi bị băng huyết, tôi chỉ nhớ mình lạnh đi, tai ù dần, còn xung quanh thì hỗn loạn. Khi xuất viện, bác sĩ dặn đi dặn lại tôi rằng thành tử cung của tôi rất mỏng, nếu mang thai thêm lần nữa thì nguy cơ sẽ rất cao.

Về nhà, tôi và chồng nói chuyện rất lâu. Tôi từng nghĩ đến việc đặt vòng hay cấy que tránh thai nhưng anh lại không đồng ý. Anh bảo không muốn tôi phải chịu thêm bất kỳ ảnh hưởng nào đến sức khỏe hay nội tiết nữa.

Một thời gian sau, anh lặng lẽ đi triệt sản. Anh không nói với bố mẹ, cũng không nói với ai ngoài tôi. Chỉ đến khi xong xuôi, anh mới kể lại, rất nhẹ nhàng, như thể đó là chuyện hiển nhiên. Tôi lúc đó vừa thương, vừa áy náy, nhưng anh chỉ cười, bảo “anh làm được thì cứ để anh làm”.

Chúng tôi quyết định giữ kín chuyện đó giữa hai vợ chồng. Những tưởng mọi thứ sẽ dừng lại ở đó cho đến gần đây, mẹ chồng tôi bắt đầu nói nhiều hơn về chuyện sinh thêm đứa nữa. Bà bảo nhà có hai đứa vẫn chưa đủ vui. Bà chỉ có mình chồng tôi là con trai nên thèm nhiều cháu, càng nhiều càng tốt, thậm chí bà còn bảo giá mà tôi đẻ được cả đội bóng!!!

Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ban đầu tôi chỉ cười trừ, viện đủ lý do để né tránh nhưng bà không bỏ cuộc. Một hôm, bà gọi tôi lại, nói thẳng rằng nếu tôi chịu sinh thêm đứa thứ ba, bà sẽ cho 500 triệu. Bà còn nói rõ luôn, số tiền đó để tôi dưỡng thai cho tốt, rồi sinh ở viện quốc tế, không phải lo lắng gì.

Tôi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào. 500 triệu, với vợ chồng tôi, không phải là con số nhỏ và có lẽ cũng là tiền tiết kiệm cả đời bà. Tôi hiểu đó là sự kỳ vọng, cũng là cách bà thể hiện mong muốn của mình nhưng bà đâu biết, chuyện này không còn là việc muốn hay không muốn nữa.

Tôi nhìn bà, định nói ra sự thật nhưng rồi lại thôi. Tôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào? Có thể bà sẽ trách tôi, nghĩ rằng tôi ép anh, hoặc cho rằng chúng tôi giấu giếm những chuyện quan trọng trong gia đình.

Còn chồng tôi, mỗi lần bà nhắc đến chuyện này, anh chỉ im lặng, rồi tìm cách chuyển sang chuyện khác. Có lần khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi hỏi anh có nên nói thật không?

Anh lắc đầu. Anh bảo, cứ để mọi chuyện như bây giờ, đỡ phải giải thích, đỡ làm ai khó xử. Tôi hiểu ý anh nhưng trong lòng vẫn thấy nặng nề. Tôi biết nếu không nói gì hoặc làm gì đó, mẹ chồng sẽ không từ bỏ ý định, thậm chí lâu dần có thể bà sẽ ghét tôi vì cho rằng tôi không muốn sinh con nữa. Tôi không biết phải giải thích thế nào với mẹ chồng cho bà đỡ sốc đây?

Thanh Uyên
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi

Tâm sự - 54 phút trước

Không ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.

Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.

2 tuần về quê chăm bố bệnh, ngày trở lại tôi chết lặng khi biết chồng cũng 'biến mất' và không ai thấy có gì bất thường

Tâm sự - 19 giờ trước

Khi tôi mở cửa bước vào, căn nhà lại có một mùi lạ...

Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời

Tâm sự - 20 giờ trước

Tôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.

Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"

Tâm sự - 23 giờ trước

Tôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.

Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.

Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.

Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.

Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể

Tâm sự - 2 ngày trước

Bố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.

Khi tuổi già ập đến bất ngờ, tôi chỉ làm đúng một điều này

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Không biết bạn đã từng có cảm giác này chưa: khi tụ họp cùng những người bạn lâu ngày không gặp, đang trò chuyện rôm rả, chẳng biết từ lúc nào câu chuyện lại lặng lẽ rẽ sang chủ đề “già đi”.

Xem nhiều

Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấy

Tâm sự

GĐXH - Từng thân thiết một thời, nhưng khi buổi họp lớp được tổ chức, tôi lại là người duy nhất không nhận được lời mời.

Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu

Tâm sự
Tôi giữ chặt 3 tỷ đồng tiền đền bù đất khi con cái xin chia: Tuổi già phải sống cho mình

Tâm sự
Bỏ quê lên phố trông cháu, mẹ già sững sờ khi con dâu đòi 'phí sinh hoạt' gần hết tháng lương hưu

Tâm sự
Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top