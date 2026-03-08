Nam chính phim 'Thỏ ơi' nói gì khi bị gắn mác 'bình hoa di động'?

Trần Lê Vĩnh Đam là nam diễn viên đang được chú ý do đóng chính phim Thỏ ơi của Trấn Thành. Phim hiện đã vượt mốc 420 tỷ đồng.

Sinh năm 2004, Vĩnh Đam sở hữu chiều cao 1m92 cùng ngoại hình nổi bật. Đó là lý do anh liên tiếp "lọt vào mắt xanh" của các đạo diễn.

Sau thành công của Thỏ ơi , Vĩnh Đam tiếp tục được giao vai nam chính trong phim Bus: Chuyến xe một chiều của đạo diễn Luk Vân. Điều này khiến nhiều người cho rằng anh được mời đóng chính vì ngoại hình, bởi kinh nghiệm còn khá mỏng.

Vĩnh Đam tiếp tục có vai chính sau "Thỏ ơi".

Tại buổi giới thiệu dự án Bus: Chuyến xe một chiều, Vĩnh Đam lên tiếng về điều này. Theo nam diễn viên, mỗi bình hoa có một màu sắc riêng, anh may mắn khi sinh ra với ngoại hình nổi bật, đó là một lợi thế nên anh sẽ phải cố gắng tận dụng.

“Tôi chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất cách đây không lâu. Khi có cơ hội, tôi muốn tận dụng điều đó để khán giả nhìn nhận mình là một diễn viên thực lực. Đó cũng là áp lực để tôi phải cố hết sức khi được các đạo diễn tin tưởng. Trong những dự án có cơ hội tham gia, tôi tự tin mình đã hoàn thành tốt nhất trong khả năng của bản thân", anh nói.

Cũng theo Vĩnh Đam, Bus: Chuyến xe một chiều là phim đầu tiên anh nhận vai chính. Tuy nhiên phim lại được ra mắt sau Thỏ ơi . Bản thân anh cảm thấy may mắn khi có thể tham gia cả hai phim cùng thời điểm. Trong quá trình làm phim, anh cố gắng tập trung để để hai nhân vật không bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Vĩnh Đam cũng nhận xét đạo diễn Trấn Thành rất cầu toàn, luôn muốn mang đến sản phẩm chỉn chu nhất. Vì thế khi làm việc với Trấn Thành, anh phải tập trung nhiều hơn. Còn với đạo diễn Luk Vân, nam diễn viên cảm thấy thoải mái vì vai diễn hợp lứa tuổi của mình.

Nói thêm về Vĩnh Đam, đạo diễn Luk Vân tiết lộ, cô hoàn toàn chưa biết anh trong quá trình tuyển chọn diễn viên. Vĩnh Đam đậu vòng online nhờ ngoại hình. Sau khi casting, cô quyết định chọn anh vì thấy hợp vai.

Vĩnh Đam đóng cặp cùng Á hậu Minh Kiên.

Bên cạnh Vĩnh Đam, Á hậu Huỳnh Minh Kiên được giao vai nữ chính trong Bus: Chuyến xe một chiều . Đây là lần đầu tiên Á hậu Miss World 2023 tham gia điện ảnh. Người đẹp cho biết cô cảm thấy vừa hào hứng vừa áp lực khi bước vào môi trường làm phim chuyên nghiệp.

Trong phim, Minh Kiên có nhiều phân cảnh diễn chung với Trần Lê Vĩnh Đam. Vì bằng tuổi nhau, cả hai dễ dàng "bắt sóng" để có thể diễn cặp ăn ý.

Nói về hành trình từ Á hậu trở thành diễn viên, Minh Kiên khẳng định cô đã trau dồi và học hỏi nhiều thứ. Nàng hậu cũng tiết lộ từng trượt casting gần 20 bộ phim trước khi có được dự án điện ảnh đầu tiên.

"Tôi tin ngoại hình tạo ra cơ hội, nhưng tri thức tạo ra tương lai. Tôi nghĩ rằng việc có ngoại hình ổn là điều may mắn. Tôi sẵn sàng cho mọi vai diễn và không ngại thử thách để có thêm nhiều trải nghiệm hơn trong nghệ thuật” , nàng hậu khẳng định.