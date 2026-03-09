Cuộc sống thăng trầm của dàn thí sinh Sao Mai điểm hẹn đời đầu

Sau hơn hai thập kỷ kể từ mùa đầu tiên, dàn thí sinh Sao Mai điểm hẹn 2004 mỗi người một ngã rẽ. Có người trở thành tên tuổi hàng đầu của làng nhạc, có người chọn cuộc sống bình lặng hơn, có người ra đi khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

Tùng Dương

Tùng Dương sinh năm 1983, là thí sinh giành giải Nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn tại mùa đầu tiên của Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004. Khi tham gia cuộc thi, anh mới 21 tuổi, đang là sinh viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ca sĩ Tùng Dương.

Sau cuộc thi, Tùng Dương kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc và dần khẳng định vị trí riêng. Đến nay, nam ca sĩ đã phát hành sáu album phòng thu, tổ chức 11 liveshow và nhận nhiều giải thưởng uy tín. Mọi người còn ưu ái gọi anh là Divo của nhạc Việt.

Thời gian gần đây, Tùng Dương tiếp tục được chú ý khi thể hiện các ca khúc mang chủ đề quê hương, đất nước như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, . Đặc biệt, ca khúc Tái sinh từng lọt vào top 10 bài hát được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025.

Tùng Dương kết hôn với bà xã Giang Phạm và có con trai tên Mạc Lam, sinh năm 2015. Gần đây, gia đình nam ca sĩ nhận nuôi một cậu bé có biệt danh là Sóc.

Kasim Hoàng Vũ

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ - từng đồng giải Nhất cùng Tùng Dương khi nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả tại Sao Mai điểm hẹn 2004.

Anh gây ấn tượng với ngoại hình phong trần, lãng tử cùng chất giọng trầm ấm, giàu năng lượng. Rời cuộc thi, Kasim Hoàng Vũ có nhiều nỗ lực phấn đấu cho nghiệp hát với phong cách riêng rõ nét. Thời hoàng kim, anh từng là cái tên đình đám trong làng giải trí Việt Nam với những bản hit như Tôi là ai em là ai, Đôi mắt Pleiku, Vì yêu...

Kasim Hoàng Vũ qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 46.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Kasim Hoàng Vũ bỗng dần vắng bóng khỏi thị trường giải trí trong nước. Anh sang Mỹ và hoạt động ca hát ở các sân khấu hải ngoại. Đến năm 2018, nam ca sĩ công bố thông tin anh có vợ Việt kiều và 2 con.

Năm 2023, Kasim Hoàng Vũ tiết lộ bị bệnh viêm khớp xương hàm và phải phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ. Trong gần 3 năm qua, Kasim Hoàng Vũ tạm dừng hết các hoạt động ca hát vì sức khoẻ xuống dốc, giọng bị ảnh hưởng do bệnh và khuôn mặt biến dạng do phẫu thuật. Đồng thời, Kasim Hoàng Vũ cũng gặp hạn chế trong việc ăn uống, chỉ ăn được thức ăn loãng và uống sữa. Chính vì lý do này, Kasim Hoàng Vũ sụt 15kg kể từ ngày phát hiện bệnh.

Kasim Hoàng Vũ qua đời tại nhà riêng ở Mỹ vào hôm 1/3. Sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè tiếc nuối.

Ngọc Khuê

Ca sĩ Ngọc Khuê sinh năm 1983, được công chúng biết đến qua chương trình Sao Mai 2003 và đặc biệt là Sao Mai điểm hẹn 2004. Tại cuộc thi, cô gây ấn tượng với biệt danh “Chuồn chuồn ớt” khi thể hiện ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Ngọc Khuê giành giải nhì do Hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Sau cuộc thi, Ngọc Khuê trở thành một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân gian đương đại với nhiều ca khúc nổi tiếng như Chuồn chuồn ớt, Bà tôi, Gió mùa về, Cặp ba lá…

Ca sĩ Ngọc Khuê.

Nữ ca sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sau đó tiếp tục học cao học và nhận bằng thạc sĩ loại xuất sắc tại Đại học Văn hóa Hà Nội. Từ năm 2012, Ngọc Khuê làm giảng viên thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô cũng làm cố vấn cho nhiều chương trình ca nhạc và gameshow truyền hình.

Ngọc Khuê kết hôn năm 2006 và có con trai tên Tony. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô tan vỡ vào năm 2012. Đầu năm 2025, Ngọc Khuê mang thai và chia sẻ về mối quan hệ với DJ Huy Ngô. Đây là lần đầu tiên cô giới thiệu bạn trai sau nhiều năm kín tiếng. Cả hai cũng từng hợp tác trong một dự án âm nhạc, trong đó Huy Ngô đảm nhận vai trò nhà sản xuất còn Ngọc Khuê là ca sĩ thể hiện.

Mỹ Dung

Ca sĩ Mỹ Dung sinh năm 1982, được khán giả yêu mến khi tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Cô thành công với những bản tình ca trữ tình, da diết. Nữ ca sĩ có nhiều ca khúc hit như: Hoa nắng, Mẹ con đã về, Dẫu có lỗi lầm, Chuyện người con gái...

Ca sĩ Mỹ Dung.

Bên cạnh những thành tích trong sự nghiệp ca hát, cô còn khiến khán giả ngưỡng mộ trước cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng doanh nhân và 3 con nhỏ.Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ ít đi hát mà dành thời gian chăm sóc gia đình.

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh sinh năm 1982, gia nhập Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân tại Hải Phòng với vai trò diễn viên hát tháng 5/1998, chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp năm 1999.

Năm 2004, Phương Anh thi Sao Mai điểm hẹn, lọt top 5 chung cuộc và được khán giả yêu thích bởi giọng trầm hiếm.

Ca sĩ Phương Anh vừa được thăng quân hàm Thượng tá.

Sau cuộc thi, Phương Anh lại không dấn thân vào thị trường âm nhạc sôi động, mà chọn gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Hải quân. Trong quân ngũ, cô thường tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân trên và ngoài địa bàn cũng như các chương trình nghệ thuật, chính trị của các đơn vị.

Ngoài sự nghiệp thành công, Phương Anh cũng có tổ ấm đáng ngưỡng mộ. Năm 2008, cô kết hôn với ông xã người Pakistan, tên Muhammed Khan. Vài năm sau đám cưới, vợ chồng cô chào đón cặp sinh đôi, một trai một gái.

Năm 2019, Phương Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Tuổi 42, chị được thăng quân hàm Thượng tá.

Cao Thái Sơn

Bắt đầu ca hát từ năm 17 tuổi nhưng phải đến khi tham gia Sao Mai điểm hẹn 2004, tên tuổi của Cao Thái Sơn mới được đông đảo khán giả biết đến. Anh gây thiện cảm nhờ ngoại hình nam tính, gương mặt sáng cùng chất giọng tình cảm. Dù rút lui giữa chừng vì lý do cá nhân, nam ca sĩ vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem.

Sau cuộc thi, Cao Thái Sơn tiếp tục theo đuổi con đường ca hát và ghi dấu với nhiều ca khúc quen thuộc như Con đường mưa, Pha lê tím, Yêu thương quay về…

Ca sĩ Cao Thái Sơn.

Năm 2021 anh từng vướng ồn ào mâu thuẫn với Nathan Lee. Sau tranh cãi này, nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi Cao Thái Sơn được Nathan Lee mua lại bản quyền, gây xôn xao một thời gian.

Đầu năm 2024, nam ca sĩ thông báo đã lên chức bố. Hiện nam ca sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc con trai.