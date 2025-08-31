Mẹ qua đời, chiến sĩ nén đau thương, hoàn thành nhiệm vụ A80 trước khi về chịu tang

Ngày 31/8, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) – Bộ Công an, do Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn, đã đến viếng mẹ của Binh nhất Giang Trí Nhân, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Tham gia cùng đoàn công tác có Thượng tá Võ Văn Phong, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ; lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ; các Ban nghiệp vụ thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ; Tiểu đoàn CSCĐ số 4…

Thiếu tướng Phùng Văn Chiến thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đến viếng, thăm hỏi, kịp thời động viên gia đình đồng chí Nhân, chiến sĩ khối đứng A80.

Binh nhất Giang Trí Nhân hiện đang tham gia Khối diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội ở vị trí khối dứng Cảnh sát giao thông. Mẹ của chiến sĩ Nhân là bà Trần Ngọc Thảo qua đời ngày 29/8 tại quê nhà xã Vĩnh Trạch, tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ, chiến sĩ Nhân đã tình nguyện ở lại tiếp tục phục vụ để hoàn thành Lễ kỷ niệm A80.

Tại lễ viếng, Thiếu tướng Phùng Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ chia sẻ mất mát, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình đồng chí Nhân; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Binh nhất Giang Trí Nhân khi đã nén đau thương, tình nguyện ở lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm A80. Thiếu tướng Phùng Văn Chiến cũng yêu cầu Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ và Tiểu đoàn CSCĐ số 4 phối hợp, hỗ trợ gia đình, tổ chức hậu sự chu đáo cho bà Trần Ngọc Thảo để Binh nhất Giang Trí Nhân yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Đồng đội động viên, chia buồn và mong chiến sĩ Giang Trí Nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80.

Đại diện gia đình, ông Giang Minh Hậu (cha của Binh nhất Giang Trí Nhân) bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và các đơn vị trực thuộc, cũng như tình cảm của đồng chí, đồng đội của con trai; sự quan tâm này đã giúp gia đình tiếp thêm động lực vượt qua nỗi đau mất mát.

Ông Hậu cho biết, khi hay tin mẹ qua đời, con trai đã gọi điện xin phép gia đình được tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm A80; sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ về thắp hương trước vong linh mẹ. Ông Hậu cùng gia đình đã động viên Binh nhất Nhân nén đau thương, biến mất mát thành quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân giao phó.