Trên diễn đàn phụ huynh có một câu hỏi: Cha mẹ có thể thiên vị đến mức nào và mức độ tổn thương tâm lý lớn ra sao?

Một câu trả lời nhận được hơn 6.000 lượt thích, đọc xong lòng nặng trĩu. "Có những đứa trẻ từ chối giao tiếp với gia đình, thậm chí không muốn nhìn người thân một lần. Có thể tưởng tượng được, khi ấy trong lòng chúng đau đớn đến nhường nào. Lẽ ra cha mẹ phải là những người yêu thương, bảo vệ con nhất. Nhưng chính sự đối xử bất công, thiếu tôn trọng từ họ lại gây ra vết thương sâu và đau nhất", theo Phụ nữ mới.

Thiên vị thực sự là một điều rất đáng sợ. Câu chuyện của người phụ nữ họ Lưu dưới đây là 1 ví dụ.

Thiên vị con trai, xem con gái như người ngoài

Bà Vương, 70 tuổi, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), có hai người con, một trai và một gái. Tuy nhiên, ngay từ khi các con còn nhỏ, bà đã dành sự ưu ái rõ rệt cho con trai.

Trong suy nghĩ của bà, con gái trước sau cũng lấy chồng, trở thành thành viên của gia đình khác nên không cần được đầu tư hay chia sẻ tài sản ngang bằng với con trai.

Bởi vậy, người con trai được tạo điều kiện học hành, có công việc ổn định tại doanh nghiệp nhà nước và cuộc sống hôn nhân thuận lợi. Ngược lại, cô Lưu không có cơ hội học đại học, phải tự xoay xở với cuộc sống nhiều khó khăn.

Sau khi kết hôn với một người đàn ông có gia cảnh bình thường, hai vợ chồng cô Lưu chăm chỉ làm việc nhưng vẫn chỉ đủ tiền thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Thượng Hải.

Khi con đầu lòng chào đời, áp lực kinh tế càng đè nặng. Người duy nhất thường xuyên hỗ trợ gia đình cô là bố chồng, trong khi mẹ ruột và anh trai gần như không quan tâm.

‏Hình ảnh bà Vương gây chú ý

Được đền bù 4 căn nhà, mẹ sang tên toàn bộ cho con trai

Bước ngoặt xảy ra khi một số bất động sản của bà Vương thuộc diện giải tỏa, giúp bà nhận được 4 căn nhà đền bù.

Thay vì chia sẻ tài sản cho cả hai người con, bà Vương quyết định chuyển nhượng toàn bộ 4 căn nhà cho con trai. Khi cô Lưu biết chuyện và hỏi tại sao mẹ lại đối xử bất công như vậy, câu trả lời nhận được khiến cô vô cùng tổn thương.

Bà Vương thẳng thừng cho rằng con gái đã lấy chồng thì không còn là người trong gia đình mình. Vì thế, việc để lại tài sản cho con gái là điều không cần thiết.

Sự thiên vị ấy khiến khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn. Trong khi anh trai được hưởng trọn tài sản, gia đình cô Lưu vẫn phải chật vật với tiền thuê nhà, chi phí nuôi con và gánh nặng chăm sóc người thân đau ốm.

Tuổi già bệnh tật, bà Vương tìm đến con gái

Sau khi nơi ở cũ bị phá dỡ, bà Vương chuyển đến sống cùng con trai và con dâu. Bốn căn nhà đền bù được đem cho thuê, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Tuy nhiên, cuộc sống chung không êm ấm như bà mong đợi. Những bất đồng với con dâu thường xuyên xảy ra, trong khi vợ chồng con trai lại liên tục đi công tác xa. Dù có thuê người chăm sóc, bà Vương vẫn cảm thấy cô đơn, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình con trai.

Sau một trận ốm nặng phải nhập viện, người phụ nữ 70 tuổi quyết định tìm đến nhà con gái, đề nghị cô Lưu đón mình về chăm sóc.

Trước yêu cầu bất ngờ ấy, cô Lưu không khỏi ngỡ ngàng. Cô thắc mắc tại sao mẹ đang sống trong căn nhà rộng rãi của anh trai, có người giúp việc chăm sóc lại nhất quyết muốn chuyển đến căn hộ nhỏ của mình.

Bà Vương giải thích rằng con trai bận rộn công việc, bà không muốn làm phiền. Còn con gái vốn ở nhà chăm cháu nên có thể dành thêm thời gian chăm sóc mẹ.

Câu trả lời này khiến cô Lưu không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Cô thẳng thắn nói rằng người được mẹ trao cả 4 căn nhà mới là người nên có trách nhiệm chăm sóc mẹ khi tuổi già. Gia đình cô vốn đã khó khăn, không gian sống chật hẹp, trong khi số tiền thuê người chăm sóc mẹ có thể bằng cả tháng sinh hoạt phí của gia đình.

Sự thiên vị phải trả giá bằng tình cảm gia đình

Cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con ngày càng căng thẳng. Cô Lưu kiên quyết không để mẹ vào nhà và gọi điện yêu cầu anh trai đến đón bà.

Trước khi rời đi, bà Vương còn dọa sẽ kiện con gái vì cho rằng cô không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ già. Tuy nhiên, cô Lưu vẫn giữ nguyên quyết định, không muốn tiếp tục gánh chịu những đòi hỏi mà bản thân cho là bất công.

Đoạn video ghi lại cảnh bà Vương khóc lóc, trách con gái bất hiếu vì không cho mình vào nhà sau đó lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự bất bình trước cách ứng xử của bà, cho rằng không thể chỉ trao toàn bộ tài sản cho con trai rồi mặc nhiên yêu cầu con gái gánh trách nhiệm chăm sóc lúc tuổi già.

Câu chuyện một lần nữa cho thấy sự thiên vị của cha mẹ có thể để lại những vết thương sâu sắc trong lòng con cái. Tình thân không chỉ được vun đắp bằng lời nói mà còn cần sự công bằng, quan tâm và sẻ chia trong suốt quá trình trưởng thành.

Khi cha mẹ đối xử thiếu công bằng giữa các con, khoảng cách tình cảm có thể ngày càng lớn. Đến khi tuổi già cần được chăm sóc, những tổn thương tích tụ suốt nhiều năm đôi khi đã trở thành rào cản khó có thể hàn gắn.

3 hậu quả nghiêm trọng khi cha mẹ thiên vị con cái

Sự thiên vị của cha mẹ không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của con cái, mà còn biến những đứa trẻ vốn dĩ nên gắn bó trở thành kẻ thù. Ảnh minh họa

Làm rạn nứt quan hệ giữa các con

Nếu trong một gia đình, cha mẹ thiên vị một đứa con trong thời gian dài, còn đứa con khác luôn bị thiệt thòi, thì quan hệ giữa anh chị em một khi gần như đã bị phá hủy, theo Giáo dục & Thời đại.

Sự thiên vị của cha mẹ không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của con cái, mà còn biến những đứa trẻ vốn dĩ nên gắn bó trở thành kẻ thù.

Cha mẹ thiên vị thường không hiểu một điều: Những đứa trẻ bị tổn thương sẽ không bao giờ thực sự quên quá khứ. Còn những đứa trẻ được nuông chiều sẽ trở nên ích kỷ.

Một số phụ huynh thiên vị con, nâng niu chúng từ nhỏ, kết quả là, những đứa trẻ này thường trở nên lười biếng, nghĩ rằng mình không cần cố gắng gì cả, bố mẹ và anh chị em sẽ luôn nhường nhịn.

Cha mẹ già không có ai chăm sóc

Khi cha mẹ còn trẻ, họ nghĩ mình có thể thiên vị, muốn cho ai lợi ích thì cho. Nhưng khi về già, ốm đau cần người chăm sóc, họ mới nhận ra, đứa con mình từng yêu chiều hoàn toàn không quan tâm đến mình.

Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là quả báo tất yếu. Một số cha mẹ luôn nghĩ, mình nuôi vài đứa con, khi già sẽ không lo thiếu người chăm sóc. Nhưng họ không nghĩ rằng cách mình đối xử với con khi còn nhỏ sẽ được trả lại khi lớn tuổi.

Ảnh hưởng mối quan hệ đại gia đình

Gia đình là nơi anh chị em hòa thuận, là người thân đoàn kết một lòng, là giúp đỡ nhau. Nhưng nếu cha mẹ thiên vị, các con từ nhỏ đã oán ghét lẫn nhau, thậm chí đến già cũng không giao tiếp, thì cả gia đình sớm muộn cũng sẽ tan rã.

Có những gia đình, vốn dĩ có thể hỗ trợ lẫn nhau, kết cục vì thiên vị mà anh chị em trở thành kẻ thù, thậm chí kiện nhau ra tòa tranh tài sản. Sau khi cha mẹ qua đời, các con cũng không muốn gặp nhau.

Tình huống này thật sự rất đáng buồn. Cha mẹ thiên vị có thể nghĩ rằng mình làm đúng, nhưng họ quên một điều: Hạnh phúc thật sự không phải là bản thân được hưởng, mà là cả gia đình có thể sống hòa thuận lâu dài.