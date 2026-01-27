Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?
Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.
1. Xét nghiệm Pap là gì?
Xét nghiệm Pap còn được gọi là phết tế bào cổ tử cung, là một thủ thuật được sử dụng để thu thập các tế bào từ cổ tử cung. Trong phòng thí nghiệm, các tế bào được phết lên lam kính và quan sát kỹ dưới kính hiển vi để xem có những thay đổi nào có thể là ung thư hoặc tiền ung thư hay không.
Bước đầu tiên để phát hiện ung thư cổ tử cung thường là kết quả xét nghiệm HPV hoặc Pap bất thường. Các xét nghiệm tiếp theo giúp chẩn đoán ung thư cổ tử cung hoặc tiền ung thư cổ tử cung.
2. Khi nào nên làm xét nghiệm Pap sàng lọc ung thư cổ tử cung?
Cách tốt nhất để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung và có kết quả điều trị thành công nhất là xét nghiệm sàng lọc thường xuyên. Việc khám sàng lọc ung thư cổ tử cung nên thực hiện cho phụ nữ từ độ tuổi 21 trở lên khi đã có quan hệ tình dục. Đối với những phụ nữ có quan hệ tình dục sớm, có nhiều bạn tình hoặc có tiền sử nhiễm HPV càng cần chú ý sàng lọc vì đây là những yếu tố nguy cơ cao.
Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, các xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung là xét nghiệm HPV và xét nghiệm Pap. Các xét nghiệm này có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc cùng lúc (gọi là xét nghiệm đồng thời) và được thực hiện trong khi khám vùng chậu.
Nên thực hiện tầm soát định kỳ 3 đến 5 năm một lần, tùy thuộc vào loại xét nghiệm:
Xét nghiệm HPV ban đầu
Phương pháp sàng lọc được ưu tiên là xét nghiệm HPV cơ bản (chỉ xét nghiệm nhiễm HPV) trên mẫu tế bào cổ tử cung do nhân viên y tế thu thập. Xét nghiệm này nên được thực hiện 5 năm một lần.
Xét nghiệm kết hợp
Ở một số nơi, xét nghiệm HPV được kết hợp với xét nghiệm Pap. Nhân viên y tế sẽ lấy mẫu tế bào cổ tử cung để thực hiện loại xét nghiệm này. Nên thực hiện xét nghiệm này 5 năm một lần.
Nên thực hiện kết hợp xét nghiệm HPV với xét nghiệm Pap giúp sàng lọc ung thư cổ tử cung hiệu quả cao nhất.
Xét nghiệm Pap đơn thuần
Nếu không có phương pháp nào khác khả thi có thể được sàng lọc bằng xét nghiệm Pap đơn thuần 3 năm một lần.
Xét nghiệm Pap cũng có thể được thực hiện để bổ sung cho kết quả xét nghiệm HPV bất thường (dương tính) và trong trường hợp có các triệu chứng nghi ngờ mắc ung thư cổ tử cung.
3. Những điều cần lưu ý khi thực hiện xét nghiệm Pap
Quy trình thực hiện xét nghiệm Pap nhanh gọn và đơn giản, thường được thực hiện trong vòng vài phút dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và y tá hỗ trợ. Để giúp kết quả chính xác nhất phụ nữ nên cố gắng tránh đặt lịch khám vào thời điểm đang có kinh nguyệt .
- Thời điểm tốt nhất là ít nhất 5 ngày sau khi kỳ kinh nguyệt kết thúc.
- Không sử dụng băng vệ sinh dạng tampon, bọt hoặc gel tránh thai, các loại kem bôi âm đạo khác, kem dưỡng ẩm, chất bôi trơn hoặc thuốc đặt âm đạo trong vòng 7 ngày trước khi làm xét nghiệm Pap.
- Không sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ trong vòng 2 đến 3 ngày trước khi làm xét nghiệm Pap.
- Không quan hệ tình dục qua đường âm đạo trong 2 ngày trước khi làm xét nghiệm Pap.
Phụ nữ cần lưu ý: Ung thư cổ tử cung ở giai đoạn sớm thường không có bất kỳ triệu chứng rõ rệt nào nên sàng lọc định kỳ là cách hiệu quả nhất để phát hiện bệnh khi nó còn tiềm ẩn. Nếu được phát hiện và điều trị sớm các tổn thương tiền ung thư việc điều trị sẽ đơn giản, có thể bảo tồn giúp phụ nữ duy trì khả năng sinh sản và chất lượng cuộc sống.
Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025Dân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.
Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứngDân số và phát triển - 1 ngày trước
Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.
Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?Dân số và phát triển - 3 ngày trước
Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.
6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dộiDân số và phát triển - 4 ngày trước
Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.
Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mớiDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.
5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vúDân số và phát triển - 5 ngày trước
Mặc dù cơ chế chính xác về việc hormone hay các tế bào bình thường chuyển biến thành ung thư vú vẫn đang được nghiên cứu nhưng chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh giúp hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư vú.
Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặpDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp bé gái 13 tuổi vừa qua là điển hình.
Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dụcDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Tinh hoàn đột ngột sưng to, đau dữ dội kèm sốt và tiểu buốt, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn nguy hiểm.
70% ca ung thư hắc tố bắt nguồn từ những thói quen tưởng như vô hại nhiều người mắc phảiDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Một lần cháy nắng, nốt ruồi bị cọ xát liên tục, trầy xước hay vết thương không được xử lý đúng cách... Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể trở thành "công tắc" kích hoạt khối u hắc tố ác tính (melanoma) – loại ung thư da nguy hiểm bậc nhất.
Tắt đèn hay bật đèn đi ngủ sống thọ hơn? Nghiên cứu khiến nhiều người phải thay đổi thói quenDân số và phát triển - 1 tuần trước
Một thói quen đơn giản khi đi ngủ thực ra lại có tác động trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.