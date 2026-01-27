Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

1. Xét nghiệm Pap là gì?

Xét nghiệm Pap còn được gọi là phết tế bào cổ tử cung, là một thủ thuật được sử dụng để thu thập các tế bào từ cổ tử cung. Trong phòng thí nghiệm, các tế bào được phết lên lam kính và quan sát kỹ dưới kính hiển vi để xem có những thay đổi nào có thể là ung thư hoặc tiền ung thư hay không.

Bước đầu tiên để phát hiện ung thư cổ tử cung thường là kết quả xét nghiệm HPV hoặc Pap bất thường. Các xét nghiệm tiếp theo giúp chẩn đoán ung thư cổ tử cung hoặc tiền ung thư cổ tử cung.

2. Khi nào nên làm xét nghiệm Pap sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Cách tốt nhất để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung và có kết quả điều trị thành công nhất là xét nghiệm sàng lọc thường xuyên. Việc khám sàng lọc ung thư cổ tử cung nên thực hiện cho phụ nữ từ độ tuổi 21 trở lên khi đã có quan hệ tình dục. Đối với những phụ nữ có quan hệ tình dục sớm, có nhiều bạn tình hoặc có tiền sử nhiễm HPV càng cần chú ý sàng lọc vì đây là những yếu tố nguy cơ cao.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, các xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung là xét nghiệm HPV và xét nghiệm Pap. Các xét nghiệm này có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc cùng lúc (gọi là xét nghiệm đồng thời) và được thực hiện trong khi khám vùng chậu.

Nên thực hiện tầm soát định kỳ 3 đến 5 năm một lần, tùy thuộc vào loại xét nghiệm:

Xét nghiệm HPV ban đầu

Phương pháp sàng lọc được ưu tiên là xét nghiệm HPV cơ bản (chỉ xét nghiệm nhiễm HPV) trên mẫu tế bào cổ tử cung do nhân viên y tế thu thập. Xét nghiệm này nên được thực hiện 5 năm một lần.

Xét nghiệm kết hợp

Ở một số nơi, xét nghiệm HPV được kết hợp với xét nghiệm Pap. Nhân viên y tế sẽ lấy mẫu tế bào cổ tử cung để thực hiện loại xét nghiệm này. Nên thực hiện xét nghiệm này 5 năm một lần.

Nên thực hiện kết hợp xét nghiệm HPV với xét nghiệm Pap giúp sàng lọc ung thư cổ tử cung hiệu quả cao nhất.

Xét nghiệm Pap đơn thuần

Nếu không có phương pháp nào khác khả thi có thể được sàng lọc bằng xét nghiệm Pap đơn thuần 3 năm một lần.

Xét nghiệm Pap cũng có thể được thực hiện để bổ sung cho kết quả xét nghiệm HPV bất thường (dương tính) và trong trường hợp có các triệu chứng nghi ngờ mắc ung thư cổ tử cung.

Những phụ nữ có yếu tố nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung cần chú ý sàng lọc theo tư vấn của bác sĩ.

3. Những điều cần lưu ý khi thực hiện xét nghiệm Pap

Quy trình thực hiện xét nghiệm Pap nhanh gọn và đơn giản, thường được thực hiện trong vòng vài phút dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và y tá hỗ trợ. Để giúp kết quả chính xác nhất phụ nữ nên cố gắng tránh đặt lịch khám vào thời điểm đang có kinh nguyệt .

Thời điểm tốt nhất là ít nhất 5 ngày sau khi kỳ kinh nguyệt kết thúc.

Không sử dụng băng vệ sinh dạng tampon, bọt hoặc gel tránh thai, các loại kem bôi âm đạo khác, kem dưỡng ẩm, chất bôi trơn hoặc thuốc đặt âm đạo trong vòng 7 ngày trước khi làm xét nghiệm Pap.

Không sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ trong vòng 2 đến 3 ngày trước khi làm xét nghiệm Pap.

Không quan hệ tình dục qua đường âm đạo trong 2 ngày trước khi làm xét nghiệm Pap.