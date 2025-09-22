Men vi sinh 'tốt' cần đáp ứng tiêu chuẩn của WHO

Theo GS.TS Nguyễn Thị Việt Hà (Bệnh viện Nhi Trung ương) chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của Biogaia Việt Nam, men vi sinh tồn tại trong cơ thể con người với chức năng bảo vệ cơ thể, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn. Là những vi khuẩn có lợi, có khả năng chống lại, hoặc kìm hãm tác động xấu của vi khuẩn gây hại xâm nhập vào cơ thể. Do đó, men vi sinh còn giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

GS.TS Nguyễn Thị Việt Hà (Bệnh viện Nhi Trung ương) nói về men vi sinh tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Linh Nhi

Được biết, men vi sinh có nhiều trong sữa chua, những thực phẩm lên men… và các chế phẩm probiotics dạng lỏng, viên nang hoặc viên nén.

Tuy nhiên, không phải đối tượng nào cũng có thể sử dụng men vi sinh. Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã cảnh báo những trường hợp trẻ sơ sinh, sinh non bị nhiễm trùng nặng hoặc tử vong khi tự ý dùng. Như vậy, men vi sinh chỉ sử dụng khi có sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia và phải đảm bảo chất lượng. Theo đó, men vi sinh đảm bảo chất lượng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế giới (WHO) đưa ra, như cần xác định đến CHỦNG đặc hiệu, có bằng chứng nghiên cứu rõ ràng về hiệu quả khi sử dụng và được công nhận an toàn cho người dùng.

Ngày 20/9 tại Hà Nội đã diễn Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của Biogaia Việt Nam – một trong số đơn vị tiên phong và hàng đầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm probiotics (men vi sinh) hàng đầu của Thụy Điển, được chứng minh lâm sàng tại Việt Nam. Sau 10 năm ra mắt và phát triển tại Việt Nam, Biogaia đã có những đóng góp cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch cho hàng triệu bà mẹ và trẻ em Việt Nam, khẳng định vai trò là cầu nối uy tín giữa khoa học y khoa thế giới và người tiêu dùng trong nước.

Linh Nhi



