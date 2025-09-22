Men vi sinh 'tốt' cần đáp ứng tiêu chuẩn của WHO
Men vi sinh (tên khoa học là probiotic) là các vi sinh vật sống có lợi cho sức khỏe của con người, giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột, cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa các rối loạn đường ruột. Men vi sinh (probiotic) khác với men tiêu hóa (enzym).
Theo GS.TS Nguyễn Thị Việt Hà (Bệnh viện Nhi Trung ương) chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của Biogaia Việt Nam, men vi sinh tồn tại trong cơ thể con người với chức năng bảo vệ cơ thể, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn. Là những vi khuẩn có lợi, có khả năng chống lại, hoặc kìm hãm tác động xấu của vi khuẩn gây hại xâm nhập vào cơ thể. Do đó, men vi sinh còn giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.
Được biết, men vi sinh có nhiều trong sữa chua, những thực phẩm lên men… và các chế phẩm probiotics dạng lỏng, viên nang hoặc viên nén.
Tuy nhiên, không phải đối tượng nào cũng có thể sử dụng men vi sinh. Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã cảnh báo những trường hợp trẻ sơ sinh, sinh non bị nhiễm trùng nặng hoặc tử vong khi tự ý dùng. Như vậy, men vi sinh chỉ sử dụng khi có sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia và phải đảm bảo chất lượng. Theo đó, men vi sinh đảm bảo chất lượng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế giới (WHO) đưa ra, như cần xác định đến CHỦNG đặc hiệu, có bằng chứng nghiên cứu rõ ràng về hiệu quả khi sử dụng và được công nhận an toàn cho người dùng.
Linh Nhi
