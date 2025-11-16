Loại rau giúp thải tác hại của hạt vi nhựa đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn hàng ngày
GĐXH - Các thói quen liên quan đến chế độ ăn uống và lối sống có thể giúp giảm thiểu mức độ tiếp xúc của con người với vi nhựa.
Hạt vi nhựa ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?
Hạt vi nhựa vói kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng 5mm, bằng mắt thường sẽ khó để nhìn thấy. Vi nhựa đang trở thành mối đe dọa lớn đối với môi trường và sức khỏe con người.
Hạt vi nhựa có thể di chuyển qua không gió, nước và xâm nhập vào thực phẩm, nước uống, không khí, từ đó đi vào cơ thể con người qua nhiều con đường khác nhau.
Các nghiên cứu cho thấy vi nhựa có thể gây viêm nhiễm, stress oxy hóa, rối loạn miễn dịch, suy giảm tế bào, ung thư và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.
Vi nhựa có khả năng ảnh hưởng đến nhiều cơ quan như tim, não, gan, phổi, thận, hệ thần kinh và hệ tiêu hóa. Đặc biệt, các nghiên cứu chỉ ra rằng vi nhựa có thể tích tụ trong não, làm suy giảm trí nhớ và gây viêm thần kinh.
Hạt vi nhựa khi vào cơ thể có thể loại bỏ được không?
Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Brain Medicine, các nhà khoa học đã xác định rằng các thói quen liên quan đến chế độ ăn uống và lối sống có thể giúp giảm thiểu mức độ tiếp xúc của con người với vi nhựa. Vì vậy, với những điều chỉnh nhỏ trong chế độ ăn uống cũng có thể giúp bạn bảo vệ sức khỏe.
6 loại rau củ giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa
Theo Báo Lao động, một số loại rau củ chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và hợp chất giúp đào thải độc tố, hỗ trợ cơ thể giảm tác hại của vi nhựa. Cụ thể như:
Cải bó xôi
Cải bó xôi chứa nhiều chất xơ, giúp tăng cường chức năng đường ruột và hạn chế sự hấp thụ vi nhựa.
Ngoài ra, chất chlorophyll có nhiều trong cải bó xôi là hợp chất giúp cơ thể đào thải kim loại nặng và độc tố, hỗ trợ quá trình giải độc của gan, giúp cơ thể thải bỏ các hạt vi nhựa qua hệ tiêu hóa.
Bông cải xanh
Bông cải xanh chứa hàm lượng cao sulforaphane, một hợp chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do vi nhựa gây ra.
Theo Viện Khoa học Dinh dưỡng Mỹ (American Institute of Nutrition), sulforaphane có thể kích thích cơ thể sản sinh enzyme giải độc, hỗ trợ loại bỏ các hạt vi nhựa trước khi chúng gây hại cho tế bào.
Cà rốt
Cà rốt không chỉ giàu beta-carotene, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của vi nhựa, mà còn chứa nhiều chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan đóng vai trò quan trọng trong việc "cuốn trôi" các hạt vi nhựa ra khỏi hệ tiêu hóa, hạn chế sự hấp thụ vào máu.
Rong biển
Một nghiên cứu năm 2020 của Đại học Tokyo cho thấy, alginates có thể giảm sự tích tụ vi nhựa trong gan và thận của động vật thí nghiệm. Trong khi đó, rong biển chứa hợp chất alginates, có khả năng liên kết với kim loại nặng và vi nhựa trong đường ruột, giúp cơ thể đào thải chúng ra ngoài qua phân.
Củ dền
Củ dền chứa betalains, một loại chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ gan và thận khỏi tác hại của vi nhựa. Theo nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu, betalains giúp giảm viêm và hỗ trợ cơ thể đào thải các hạt vi nhựa thông qua hệ bài tiết.
Rau mầm
Theo Tổ chức Nghiên cứu Dinh dưỡng Quốc tế (International Nutrition Research Organization, 2023), rau mầm có thể giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm và bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi tác động của vi nhựa.
Hàm lượng cao glucosinolate có trong rau mầm giúp cơ thể kích hoạt enzyme giải độc gan và thải bỏ độc tố, bao gồm cả vi nhựa.
Cách hạn cơ thể chế tiếp xúc với hạt vi nhựa
Các chuyên gia khuyến cáo, để giảm thiểu tiếp xúc với vi nhựa, cách tốt nhất là hạn chế đồ nhựa nhiều nhất có thể. Mọi người có thể sử dụng bình uống nước bằng thủy tinh, inox, hộp đựng thức ăn bằng thủy tinh, sứ,... thay vì cốc giấy, cốc nhựa hoặc hộp nhựa.
Khi đi chợ mua đồ, mọi người có thể đem theo hộp và túi vải để đựng đồ ăn thay vì dùng hộp nhựa 1 lần hoặc túi nilon.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng các cơ quan chức năng, các cơ sở sản xuất thực phẩm cũng cần chung tay giảm thiểu nhựa trong quy trình sản xuất thực phẩm, từ đó giúp hạn chế lượng vi nhựa thôi nhiễm vào đồ ăn, thức uống.
