5 loại tinh bột càng ăn càng eo thon: bí kíp đánh bay mỡ bụng ít ai ngờ

Thứ sáu, 20:30 14/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Ai bảo ăn tinh bột là béo? Chỉ là bạn chưa chọn đúng loại thôi. Có những loại tinh bột giúp no lâu, giữ năng lượng mà vẫn hỗ trợ đốt mỡ bụng cực tốt. Nếu bạn đang tìm cách siết vòng eo nhưng vẫn muốn ăn ngon, đây chính là danh sách bạn không thể bỏ qua.

Lý do nên chọn tinh bột tốt thay vì kiêng hoàn toàn

Khi nói đến tinh bột, nhiều người lập tức nghĩ đến tăng cân và mỡ bụng. Nhưng thực tế, cơ thể sau tuổi 30–40 cần tinh bột chất lượng để giữ năng lượng ổn định, nuôi cơ bắp và hỗ trợ quá trình đốt mỡ tự nhiên. Việc lựa chọn đúng loại tinh bột không chỉ giúp bụng nhẹ, eo thon mà còn duy trì nhịp sống khỏe mạnh mỗi ngày.

Những loại tinh bột tốt mang theo nguồn chất xơ tự nhiên, giúp hệ tiêu hoá vận hành trơn tru, giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế tích mỡ ở vùng bụng. Khi kết hợp chúng vào bữa ăn một cách hợp lý, cơ thể sẽ chuyển từ tích mỡ sang đốt mỡ, đặc biệt hiệu quả với những người đang tìm cách giảm mỡ bụng mà vẫn giữ được năng lượng để làm việc.

Không cần kiêng tinh bột tuyệt đối. Chỉ cần ăn đúng, ăn đủ và lựa chọn tinh bột thông minh, bạn sẽ thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, vòng eo gọn hơn và sức khỏe được cải thiện rõ rệt mỗi ngày.

( Theo Sức khoẻ & Đời sống )

Top 10 rau không chứa tinh bột – ‘vũ khí’ giảm cân nhanh và lành mạnh cho bạnTop 10 rau không chứa tinh bột – ‘vũ khí’ giảm cân nhanh và lành mạnh cho bạn

GĐXH - Giảm cân không khó như bạn nghĩ – chỉ cần kết thân với 10 loại rau không chứa tinh bột, giúp no lâu, đốt mỡ nhanh và giữ vóc dáng ổn định.

Bảo An
