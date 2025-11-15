Mới nhất
5 cách loại bỏ hạt vi nhựa đơn giản mà hiệu quả, người Việt nên làm ngay

Thứ bảy, 18:35 15/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Dù không thể loại bỏ hoàn toàn hạt vi nhựa trong cuộc sống, chúng ta vẫn có thể chủ động giảm thiểu việc hấp thụ những hạt này.

6 thực phẩm chứa nhiều hạt vi nhựa mà người Việt hay ăn hàng ngày: Công bố gây bất ngờ!6 thực phẩm chứa nhiều hạt vi nhựa mà người Việt hay ăn hàng ngày: Công bố gây bất ngờ!

GĐXH - Hạt vi nhựa khi đi vào cơ thể qua đường ăn uống có thể đi vào máu hoặc hệ thống bạch huyết, gây tình trạng viêm mãn tính, làm tăng nguy cơ xơ cứng mạch máu và ung thư.

Loại bỏ hạt vi nhựa trong nước: Đun sôi

5 cách loại bỏ hạt vi nhựa đơn giản mà hiệu quả, người Việt nên làm ngay - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ăn chín, uống sôi từ lâu đã được xem là nguyên tắc quan trọng để đảm bảo sức khỏe, giúp loại bỏ các vi khuẩn, ký sinh trùng có hại trong thực phẩm. Nhưng ít ai biết rằng, phương pháp này còn có thể làm giảm đáng kể lượng hạt vi nhựa trong nước uống hàng ngày.

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Environmental Science & Technology Letters, việc đun sôi nước có thể loại bỏ đến 80% hạt vi nhựa trong nước. Các hạt vi nhựa chủ yếu thuộc loại PS, PP và PE, với kích thước trung bình dao động từ 0.1 đến 150 μm.

Hạn chế dùng máy sấy quần áo

5 cách loại bỏ hạt vi nhựa đơn giản mà hiệu quả, người Việt nên làm ngay - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Máy sấy quần áo cũng là một thiết bị nội trợ hữu dụng trong những ngày nồm ẩm, mưa rét. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu, máy sấy quần áo thải ra lượng vi sợi nhựa cao hơn gấp 40 lần so với máy giặt. Cụ thể, một máy sấy quần áo có thể giải phóng 433.128 đến 561.810 sợi nhỏ chỉ trong 15 phút sử dụng. Một máy sấy quần áo gia đình có thể thải ra tới 120 triệu sợi nhỏ vào không khí mỗi năm.

Việc hạn chế sử dụng máy sấy và ưu tiên phơi quần áo sẽ giảm thiểu lượng vi sợi nhựa bay vào không khí, giúp chúng hấp thụ ít vi nhựa hơn khi hít thở.

Dọn nhà và hút bụi thường xuyên

5 cách loại bỏ hạt vi nhựa đơn giản mà hiệu quả, người Việt nên làm ngay - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Một khảo sát được thực hiện tại Úc đã hé lộ sự hiện diện đáng kể của vi nhựa ở trong nhà. Theo nghiên cứu này, khoảng 39% lượng bụi trong nhà được tạo thành từ hạt vi nhựa. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng, sàn trải thảm chứa lượng bụi nhựa cao hơn đáng kể so với sàn cứng, làm tăng nguy cơ tiếp xúc với vi nhựa. 

Để giảm thiểu lượng vi nhựa này, các chuyên gia khuyến nghị nên thường xuyên hút bụi và lau dọn nhà ít nhất một lần mỗi tuần, đồng thời ưu tiên sàn nhà nền cứng như gạch, gỗ thay vì thảm.

Dừng sử dụng nhựa 1 lần


5 cách loại bỏ hạt vi nhựa đơn giản mà hiệu quả, người Việt nên làm ngay - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Đồ dùng nhựa 1 lần như chai nước, cốc nhựa, túi nilon đang vô cùng phổ biến vì mức độ tiện lợi cũng như giá cả phải chăng. Tuy nhiên, nếu sử dụng thường xuyên, chúng ta đang âm thầm hấp thụ vi nhựa vào cơ thể. 

Thậm chí, một số loại nhựa còn sản sinh ra hóa chất độc hại trong quá trình đựng thực phẩm nóng hay dầu mỡ. Việc ngừng sử dụng các sản phẩm nhựa 1 lần không chỉ bảo vệ môi trường mà còn bảo vệ bản thân, giúp chúng ta chủ động tránh được những tác hại của hạt vi nhựa.

Chọn mỹ phẩm không chứa thành phần nhựa

5 cách loại bỏ hạt vi nhựa đơn giản mà hiệu quả, người Việt nên làm ngay - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Hầu hết các loại mỹ phẩm hiện nay đều chứa microbead – một dạng hạt vi nhựa nguyên sinh được sản xuất để thêm vào các sản phẩm chăm sóc da, hỗ trợ làm sạch và tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, việc sử dụng mỹ phẩm chứa microbead về lâu dài sẽ khiến hàm lượng vi nhựa trong cơ thể tăng cao.

Để giảm thiểu lượng vi nhựa nạp vào cơ thể, bạn chọn mua những sản phẩm không chứa nhựa như PP (polypropylene), PE (polyethylene)… Ưu tiên chọn các sản phẩm làm đẹp không chứa nhựa (plastic-free), organic ...

4 vật dụng chứa hạt vi nhựa xuất hiện nhiều trong gia đình người Việt, loại thứ nhất nhiều chị em hay dùng4 vật dụng chứa hạt vi nhựa xuất hiện nhiều trong gia đình người Việt, loại thứ nhất nhiều chị em hay dùng

GĐXH - Hạt vi nhựa có nhiều trong mĩ phẩm, trong một số thực phẩm, nước đóng chai và có trong không khí.

Cùng chuyên mục

Cụ bà 96 tuổi vẫn quyết tâm chiến thắng ung thư

Cụ bà 96 tuổi vẫn quyết tâm chiến thắng ung thư

Sống khỏe - 2 giờ trước

96 tuổi mắc ung thư dạ dày, cụ bà vẫn quyết tâm lên bàn mổ để chữa bệnh tới cùng và ca phẫu thuât thành công đã vượt xa kỳ vọng của gia đình.

Uống nhầm dầu đèn, bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp do gia đình xử lý sai cách

Uống nhầm dầu đèn, bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp do gia đình xử lý sai cách

Mẹ và bé - 3 giờ trước

GĐXH - Việc cố gắng móc họng để gây nôn cho trẻ uống nhầm dầu đèn thắp hương khiến bé hít sặc dầu vào phổi, dẫn đến tình trạng nặng hơn.

Bé 3 tuổi ở Quảng Trị bị kim chọc tủy kẹt trong đường thở

Bé 3 tuổi ở Quảng Trị bị kim chọc tủy kẹt trong đường thở

Y tế - 4 giờ trước

Trong lúc làm răng, bé 3 tuổi không may bị sặc kim chọc tủy vào đường thở. Trong tình huống vừa nguy hiểm vừa khó, các bác sĩ đã khẩn trương gắp thành công dị vật cho bệnh nhi.

Người có thận suy yếu, gan kiệt quệ thường có đặc điểm này ở chân: Nếu không có thì xin chúc mừng!

Người có thận suy yếu, gan kiệt quệ thường có đặc điểm này ở chân: Nếu không có thì xin chúc mừng!

Sống khỏe - 5 giờ trước

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng những thay đổi bất thường ở chân và bàn chân có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề tim mạch, bệnh lý gan hoặc thận.

Chuyên gia tiết lộ mối liên hệ giữa ăn thịt và sống thọ 100 tuổi

Chuyên gia tiết lộ mối liên hệ giữa ăn thịt và sống thọ 100 tuổi

Sống khỏe - 8 giờ trước

Chuyên gia Dan Buettner chia sẻ điều ông gọi là “sự thật” về tác động của ăn thịt đến tuổi thọ sau khi nghiên cứu những vùng có nhiều người sống lâu 100 tuổi.

Cúm A nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh khỏi?

Cúm A nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh khỏi?

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Với những trường hợp gặp biến chứng khi bị cúm A, bệnh nhân thường có biểu hiện sốt cao, khó thở, tím tái và nếu không điều trị sớm có thể dẫn đến tử vong.

24 giờ chạy đua sinh tử: Cứu sống 5 bệnh nhân từ tạng của người đàn ông trẻ

24 giờ chạy đua sinh tử: Cứu sống 5 bệnh nhân từ tạng của người đàn ông trẻ

Y tế - 11 giờ trước

Người đàn ông 35 tuổi ở Cần Thơ chết não sau tai nạn, trái tim và gan của anh được vận chuyển vượt hơn 2.000km từ Cần Thơ ra Hà Nội, kịp hồi sinh các bệnh nhân nguy kịch.

Uống mật ong vào buổi sáng: Không cần cầu kỳ, đây là cách pha giúp thải độc, giảm ho và viêm họng hiệu quả nhất

Uống mật ong vào buổi sáng: Không cần cầu kỳ, đây là cách pha giúp thải độc, giảm ho và viêm họng hiệu quả nhất

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Một ly mật ong pha cùng nước ấm uống vào buổi sáng giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và ngừa bệnh hiệu quả.

5 loại tinh bột càng ăn càng eo thon: bí kíp đánh bay mỡ bụng ít ai ngờ

5 loại tinh bột càng ăn càng eo thon: bí kíp đánh bay mỡ bụng ít ai ngờ

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Ai bảo ăn tinh bột là béo? Chỉ là bạn chưa chọn đúng loại thôi. Có những loại tinh bột giúp no lâu, giữ năng lượng mà vẫn hỗ trợ đốt mỡ bụng cực tốt. Nếu bạn đang tìm cách siết vòng eo nhưng vẫn muốn ăn ngon, đây chính là danh sách bạn không thể bỏ qua.

Hạt vi nhựa tàn phá cơ thể ra sao? Đây là 4 nguy cơ đáng sợ

Hạt vi nhựa tàn phá cơ thể ra sao? Đây là 4 nguy cơ đáng sợ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Hạt vi nhựa khi thâm nhập vào cơ thể có thể phá vỡ hormone và gây ra các bệnh mãn tính.

