5 cách loại bỏ hạt vi nhựa đơn giản mà hiệu quả, người Việt nên làm ngay

6 thực phẩm chứa nhiều hạt vi nhựa mà người Việt hay ăn hàng ngày: Công bố gây bất ngờ! GĐXH - Hạt vi nhựa khi đi vào cơ thể qua đường ăn uống có thể đi vào máu hoặc hệ thống bạch huyết, gây tình trạng viêm mãn tính, làm tăng nguy cơ xơ cứng mạch máu và ung thư.

Loại bỏ hạt vi nhựa trong nước: Đun sôi

Ảnh minh họa.

Ăn chín, uống sôi từ lâu đã được xem là nguyên tắc quan trọng để đảm bảo sức khỏe, giúp loại bỏ các vi khuẩn, ký sinh trùng có hại trong thực phẩm. Nhưng ít ai biết rằng, phương pháp này còn có thể làm giảm đáng kể lượng hạt vi nhựa trong nước uống hàng ngày.

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Environmental Science & Technology Letters, việc đun sôi nước có thể loại bỏ đến 80% hạt vi nhựa trong nước. Các hạt vi nhựa chủ yếu thuộc loại PS, PP và PE, với kích thước trung bình dao động từ 0.1 đến 150 μm.

Hạn chế dùng máy sấy quần áo

Ảnh minh họa.

Máy sấy quần áo cũng là một thiết bị nội trợ hữu dụng trong những ngày nồm ẩm, mưa rét. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu, máy sấy quần áo thải ra lượng vi sợi nhựa cao hơn gấp 40 lần so với máy giặt. Cụ thể, một máy sấy quần áo có thể giải phóng 433.128 đến 561.810 sợi nhỏ chỉ trong 15 phút sử dụng. Một máy sấy quần áo gia đình có thể thải ra tới 120 triệu sợi nhỏ vào không khí mỗi năm.

Việc hạn chế sử dụng máy sấy và ưu tiên phơi quần áo sẽ giảm thiểu lượng vi sợi nhựa bay vào không khí, giúp chúng hấp thụ ít vi nhựa hơn khi hít thở.

Dọn nhà và hút bụi thường xuyên

Ảnh minh họa.

Một khảo sát được thực hiện tại Úc đã hé lộ sự hiện diện đáng kể của vi nhựa ở trong nhà. Theo nghiên cứu này, khoảng 39% lượng bụi trong nhà được tạo thành từ hạt vi nhựa. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng, sàn trải thảm chứa lượng bụi nhựa cao hơn đáng kể so với sàn cứng, làm tăng nguy cơ tiếp xúc với vi nhựa.

Để giảm thiểu lượng vi nhựa này, các chuyên gia khuyến nghị nên thường xuyên hút bụi và lau dọn nhà ít nhất một lần mỗi tuần, đồng thời ưu tiên sàn nhà nền cứng như gạch, gỗ thay vì thảm.

Dừng sử dụng nhựa 1 lần





Ảnh minh họa.

Đồ dùng nhựa 1 lần như chai nước, cốc nhựa, túi nilon đang vô cùng phổ biến vì mức độ tiện lợi cũng như giá cả phải chăng. Tuy nhiên, nếu sử dụng thường xuyên, chúng ta đang âm thầm hấp thụ vi nhựa vào cơ thể.

Thậm chí, một số loại nhựa còn sản sinh ra hóa chất độc hại trong quá trình đựng thực phẩm nóng hay dầu mỡ. Việc ngừng sử dụng các sản phẩm nhựa 1 lần không chỉ bảo vệ môi trường mà còn bảo vệ bản thân, giúp chúng ta chủ động tránh được những tác hại của hạt vi nhựa.

Chọn mỹ phẩm không chứa thành phần nhựa

Ảnh minh họa.

Hầu hết các loại mỹ phẩm hiện nay đều chứa microbead – một dạng hạt vi nhựa nguyên sinh được sản xuất để thêm vào các sản phẩm chăm sóc da, hỗ trợ làm sạch và tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, việc sử dụng mỹ phẩm chứa microbead về lâu dài sẽ khiến hàm lượng vi nhựa trong cơ thể tăng cao.

Để giảm thiểu lượng vi nhựa nạp vào cơ thể, bạn chọn mua những sản phẩm không chứa nhựa như PP (polypropylene), PE (polyethylene)… Ưu tiên chọn các sản phẩm làm đẹp không chứa nhựa (plastic-free), organic ...