1 loại đồ uống chứa nhiều hạt vi nhựa gấp nhiều lần, nhưng giới trẻ Việt lại thích mê

Loại rau giúp thải tác hại của hạt vi nhựa đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn hàng ngày GĐXH - Các thói quen liên quan đến chế độ ăn uống và lối sống có thể giúp giảm thiểu mức độ tiếp xúc của con người với vi nhựa.

Hạt vi nhựa len lỏi vào cơ thể người bằng cách nào?

Vi nhựa (microplastics) là những mảnh vỡ có kích thước dưới 5 mm đến 1nm. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, để so sánh, sợi tóc người có đường kính khoảng 80.000 nm. Vì vậy, hạt vi nhựa bằng mắt thường sẽ không nhìn thấy.

Một trong những nguồn hạt vi nhựa chúng ta có thể phòng tránh được đó là từ đồ nhựa. Việc đồ nhựa tiếp xúc với thực phẩm nóng cũng là một nguồn tạo ra các hạt vi nhựa đáng kể.

Theo nghiên cứu, cho biết việc làm nóng đồ dùng, giống như bạn có thể làm trong lò vi sóng, "làm tăng đáng kể quá trình giải phóng vi nhựa". Trong một nghiên cứu năm 2025, cốc nhựa dùng một lần chứa đầy nước nóng 95 độ C giải phóng nhiều vi nhựa hơn 50% so với cốc chứa đầy nước mát hơn (50 độ C).

Cảnh giác với hạt vị nhựa từ ly đồ uống nóng dùng 1 lần?

Ảnh minh họa

Đội ngũ nghiên cứu của Đại học Birmingham (Anh) đã kiểm tra 155 loại đồ uống phổ biến, bao gồm nóng và lạnh, để xác định mức độ phơi nhiễm trung bình hạt vi nhựa của một người đối với đồ uống hằng ngày, theo tờ Independent.

Báo cáo, được cho là đầu tiên thuộc dạng này, phát hiện mật độ hạt vi nhựa tập trung cao nhất ở trà nóng và cà phê nóng chứa trong ly dùng một lần.

Cuộc nghiên cứu cũng tiến hành kiểm tra sự hiện diện của hạt vi nhựa trong trà đá và cà phê đá, nhưng phát hiện lượng vi nhựa trong những dạng đồ uống lạnh ít hơn ở mức đáng kể nếu so với đồ uống nóng.

Kết quả ghi nhận trà nóng đựng trong ly dùng một lần chứa lượng vi nhựa cao nhất, trung bình 22 hạt vi nhựa mỗi ly, so với 14 hạt mỗi ly khi sử dụng ly thủy tinh.

Cách giảm tiếp xúc với hạt vi nhựa

- Mang theo cốc tái sử dụng của riêng bạn khi pha cà phê hoặc trà khi đang di chuyển.

Ảnh minh họa.

- Khi uống nước ở quán, yêu cầu quán sử dụng cốc thủy tinh hoặc cốc gốm sứ. Điều này không chỉ giúp giảm tiếp xúc với nhựa mà còn giúp bạn có cảm giác ngon miệng hơn.

- Tại nhà, hãy thay thế bất kỳ thớt nhựa nào bằng thớt gỗ nếu có thể. Nếu bạn sử dụng thớt nhựa, hãy cố gắng đảm bảo rằng chúng tương đối mới.

- Nếu bạn có ấm đun nước bằng nhựa, hãy cân nhắc đổi sang sản phẩm bằng thép không gỉ. Hoặc đun sôi và đổ nước trong ấm ra vài lần trước khi pha đồ uống nóng đầu tiên.

- Thay thế hộp đựng nhựa bằng hộp thủy tinh.