7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngon

Thứ năm, 19:52 13/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Bước qua tuổi 50, vòng eo dễ tích mỡ hơn, cơ thể cũng bắt đầu chậm nhịp. Nhưng đừng lo, chỉ với 7 món ăn tối thông minh, bạn có thể vừa thưởng thức bữa ngon, vừa đánh bay mỡ bụng, nâng cao sức khỏe và tận hưởng giấc ngủ sâu. Cùng khám phá thực đơn dễ thực hiện, giúp eo thon, cơ thể nhẹ nhàng, và giữ trọn hạnh phúc tuổi 50 nhé!

Tại sao tuổi 50 dễ tích mỡ bụng và khó giảm cân?

Bước qua tuổi 50, cơ thể bắt đầu thay đổi, trao đổi chất chậm hơn và mỡ bụng dễ tích tụ. Hiểu cơ chế này là bước đầu tiên để giảm cân hiệu quả, giúp duy trì vóc dáng, nâng cao sức khỏe và tận hưởng cuộc sống năng động.

Một bữa tối thông minh là chìa khóa để giảm cân mà không cần cầu kỳ. Cân bằng chất xơ, protein vừa đủ, hạn chế tinh bột và đường, kết hợp thói quen ăn uống hợp lý như nhai kỹ, ăn chậm và không ăn quá muộn sẽ giúp cơ thể đốt mỡ hiệu quả, vòng eo săn chắc và giấc ngủ ngon hơn.

Giảm cân lâu dài sau tuổi 50 phụ thuộc cả vào thói quen sinh hoạt, vận động nhẹ nhàng và ngủ đủ giấc. Khi các yếu tố này kết hợp, cơ thể cải thiện đáng kể, eo thon hơn, tinh thần sảng khoái và tuổi 50 trở thành thời điểm tỏa sáng nhất của bạn.

7 thực phẩm giàu protein giúp giảm cân nhanh mà vẫn khỏe tim - "bí quyết" giữ dáng bền vững

GĐXH - Không cần ăn kiêng cực đoan hay tập luyện quá sức, chỉ cần chọn đúng nguồn thực phẩm giàu protein, bạn vẫn có thể giảm cân hiệu quả và giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh. Dưới đây là 7 thực phẩm “vàng” giúp cơ thể đốt mỡ, tăng cơ và duy trì vóc dáng lý tưởng...

Bảo An
7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

Nhịn ăn không giúp giảm mỡ, đây mới là cách vừa được ăn ngon mà không sợ tăng cân

Nhịn ăn không giúp giảm mỡ, đây mới là cách vừa được ăn ngon mà không sợ tăng cân

8 loại hạt giàu magie giúp ngủ ngon: Ăn đúng vài nắm, đêm sâu giấc thấy rõ!

8 loại hạt giàu magie giúp ngủ ngon: Ăn đúng vài nắm, đêm sâu giấc thấy rõ!

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trong

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trong

Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quả

Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quả

4 vật dụng chứa hạt vi nhựa xuất hiện nhiều trong gia đình người Việt, loại thứ nhất chị em nào cũng ưa thích

4 vật dụng chứa hạt vi nhựa xuất hiện nhiều trong gia đình người Việt, loại thứ nhất chị em nào cũng ưa thích

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Hạt vi nhựa có nhiều trong mĩ phẩm, trong một số thực phẩm, nước đóng chai và có trong không khí.

Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Ăn yến chưng táo đỏ, người phụ nữ 52 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện gấp vì bất cẩn

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Vô tình nuốt hạt táo đỏ khi ăn yến chưng táo đỏ, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, được người nhà đưa đi cấp cứu.

Ca mổ thay cùng lúc hai khớp gối, chấm dứt hơn 10 năm đau đớn cho nữ bệnh nhân 67 tuổi

Ca mổ thay cùng lúc hai khớp gối, chấm dứt hơn 10 năm đau đớn cho nữ bệnh nhân 67 tuổi

Sống khỏe - 4 giờ trước

Sau hơn chục năm chịu đựng những cơn đau khớp gối triền miên, bà Hợp (67 tuổi, Bắc Ninh) đã có thể đi lại bình thường chỉ ít ngày sau ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần hai bên cùng lúc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng.

Tiếp năng lượng để tỉnh táo tức thì khi làm ngày cày đêm

Tiếp năng lượng để tỉnh táo tức thì khi làm ngày cày đêm

Sống khỏe - 7 giờ trước

Sự nhạy bén, năng động của người trẻ khiến họ không ngừng đam mê với công việc, tìm đến các lĩnh vực mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên, khi làm ngày cày đêm, chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ, nhiều bạn trẻ còn có "tips" riêng để tiếp năng lượng, tỉnh táo chạy deadline, thêm cảm hứng sáng tạo, bứt phá trong công việc.

Người đi tìm những 'mảnh ghép' còn thiếu trong hành trình giải mã bệnh hiếm

Người đi tìm những 'mảnh ghép' còn thiếu trong hành trình giải mã bệnh hiếm

Sống khỏe - 10 giờ trước

Đứng trước ẩn số của những ca bệnh hiếm thách thức giới chuyên môn, không phải bác sĩ nào cũng đủ kiên trì đi đến tận cùng cơ chế bệnh sinh. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐKQT) Vinmec Central Park (TP.HCM), ThS.BSNT Phan Trúc đã dũng cảm dấn thân vào con đường đầy gian nan ấy, với mong muốn mang lại hy vọng mới cho những ca bệnh còn bỏ ngỏ nguyên nhân.

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Có 3 cách hạn chế hạt vi nhựa người Việt nên áp dụng, đó là: Hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng 1 lần; lựa chọn thực phẩm, nước uống có nguồn gốc rõ ràng và có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ.

10 mẹo ăn uống thông minh giúp nam giới giảm mỡ bụng hiệu quả

10 mẹo ăn uống thông minh giúp nam giới giảm mỡ bụng hiệu quả

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Mỡ bụng không chỉ khiến vóc dáng kém săn chắc mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe ở nam giới. Thay vì nhịn ăn hay ép cân cực đoan, bạn có thể áp dụng 10 mẹo ăn uống thông minh để giảm mỡ bụng hiệu quả, duy trì năng lượng và cải thiện sức khỏe toàn diện từ chính bàn ăn hàng ngày.

Cấp cứu kịp thời người đàn ông nước ngoài đau thắt ngực lúc rạng sáng

Cấp cứu kịp thời người đàn ông nước ngoài đau thắt ngực lúc rạng sáng

Y tế - 12 giờ trước

SKĐS - Sau khi làm các xét nghiệm, xử trí cấp cứu bệnh nhân theo đúng phác đồ, bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn đã hội chẩn, liên hệ khẩn với tuyến tỉnh để chuyển người bệnh lên tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bộ Y tế vào cuộc vụ công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại Huế

Bộ Y tế vào cuộc vụ công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại Huế

Y tế - 12 giờ trước

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Huế khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Ferrolip Việt Nam tại Festival KidsPlaza 2025 – Hành trình đầy hứng khởi của bé

Ferrolip Việt Nam tại Festival KidsPlaza 2025 – Hành trình đầy hứng khởi của bé

Sống khỏe - 12 giờ trước

Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2025 do KidsPlaza tổ chức đã khép lại sau hai chặng hành trình tại Hà Nội và TP.HCM, thu hút hàng chục nghìn lượt phụ huynh và trẻ nhỏ. Nổi bật giữa không khí sôi động ấy là gian hàng của Ferrolip Việt Nam, nơi mang đến nhiều hoạt động thú vị và bổ ích cho các gia đình.

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Cách loại bỏ hạt vi nhựa trong thực phẩm, người Việt nên làm càng sớm càng tốt

Bệnh thường gặp

GĐXH - Có 3 cách hạn chế hạt vi nhựa người Việt nên áp dụng, đó là: Hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng 1 lần; lựa chọn thực phẩm, nước uống có nguồn gốc rõ ràng và có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ.

Để không bị mất răng, tụt nướu: Sau 60 tuổi, tốt nhất nên thay đổi 3 thói quen đánh răng này

Để không bị mất răng, tụt nướu: Sau 60 tuổi, tốt nhất nên thay đổi 3 thói quen đánh răng này

Sống khỏe
Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm này

Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm này

Bệnh thường gặp
7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

7 mẹo giảm mỡ bụng tại nhà: Nam nữ đều áp dụng được, giúp cơ thể săn chắc mỗi ngày

Bệnh thường gặp
5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trong

5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trong

Bệnh thường gặp

