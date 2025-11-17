Người trẻ đột quỵ ngày càng nhiều, bác sĩ cảnh báo gì?
Số ca đột quỵ ở người trẻ tăng nhanh, nhiều người mới ngoài 20 tuổi, bác sĩ cảnh báo lối sống thiếu lành mạnh và tăng huyết áp thầm lặng.
Gần đây, Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận số ca đột quỵ tăng rõ rệt, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân trẻ. Có những giai đoạn số lượng bệnh nhân đột quỵ nhập viện tăng gấp 2–3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Theo BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân y 175, điều đáng lo ngại hơn là tỷ lệ người trẻ dưới 45 tuổi bị đột quỵ ngày càng gia tăng, chiếm 20–25% số ca nhập viện, cao hơn nhiều so với con số trung bình 15% được ghi nhận trước đó.
“Không chỉ dừng lại ở các trường hợp trung niên, khoa Cấp cứu của bệnh viện từng tiếp nhận cả sinh viên chỉ mới 20-21 tuổi, người chỉ mới ngoài 30 tuổi hay những nhân viên văn phòng đang trong giờ làm việc bỗng đột ngột ngã quỵ. Đột quỵ đang trẻ hoá rất nhanh, điều này không còn là cảnh báo nữa mà đã là thực tế tại bệnh viện”, Bác sĩ Nghĩa cho biết.
Mới nhất, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận ca bệnh cấp cứu suýt tử vong là nam nhân viên văn phòng 35 tuổi. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng liệt nửa người, miệng méo, nói khó. Trước đó anh hoàn toàn khỏe mạnh, đang làm việc thì xuất hiện các triệu chứng đột ngột.
Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não - thể đột quỵ nặng. Huyết áp khi nhập viện ở mức “kịch phát”, tức là huyết áp rất cao, cực kỳ nguy hiểm.
Khai thác bệnh sử, gia đình và chính bệnh nhân đều không biết anh bị tăng huyết áp từ trước. Trong khi đó, cao huyết áp chính là “sát thủ thầm lặng” dẫn đến đột quỵ.
May mắn bệnh nhân đến viện trong “giờ vàng” nên được kiểm soát huyết áp, điều trị tích cực và đã qua nguy kịch, bắt đầu phục hồi tri giác.
Theo bác sĩ, có ba nguyên nhân nổi bật dẫn đến xu hướng đột quỵ ở người trẻ tăng nhanh.
Thứ nhất, nhiều người trẻ bận rộn, ngồi làm việc liên tục, ít vận động, ăn nhiều đồ nhanh, đồ chiên rán, nước ngọt và thức khuya kéo dài. Những thói quen này làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, béo phì, hình thành mảng xơ vữa và tăng tính đông máu, là những yếu tố nguy cơ trực tiếp dẫn đến đột quỵ.
Thứ hai là do nhiều bệnh lý nền đang xâm lấn vào người trẻ. Tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu vốn được xem là “bệnh của tuổi già”, nhưng nay xuất hiện ngày càng nhiều ở người 20–30 tuổi. Đặc biệt, tăng huyết áp ở người trẻ thường không có triệu chứng, dẫn đến chủ quan, không điều trị, khiến mạch máu não chịu áp lực lâu dài rồi bất ngờ vỡ ra.
Thứ ba là do người trẻ sử dụng nhiều chất kích thích và đối mặt với nhiều áp lực tâm lý. Hút thuốc lá, thuốc lá điện tử, uống rượu bia nhiều; đồng thời chịu áp lực công việc, stress kéo dài…làm co thắt mạch máu não và thúc đẩy hình thành cục máu đông chính tác nhân chính gây tắc mạch máu não.
Đột quỵ đặc biệt nguy hiểm bởi nguy cơ tử vong cao, tuy nhiên, nhiều người trẻ với tâm lý chủ quan nên thường nhập viện muộn. Những dấu hiệu như tê yếu nhẹ, nói khó thoáng qua, choáng váng thường bị cho là mệt mỏi thông thường hay do nằm sai tư thế, dẫn đến bỏ qua thời gian vàng để tái thông mạch máu.
“Có bệnh nhân vào viện sau nhiều giờ tự theo dõi ở nhà, lúc đến thì đã vượt quá thời gian vàng để can thiệp, cơ hội hồi phục giảm đi rất nhiều” , Bác sĩ Nghĩa nói.
Bác sĩ Nghĩa cảnh báo, người dân cần đi khám sức khoẻ định kỳ hàng năm để kiểm soát tốt các chỉ số về huyết áp, đường huyết và mỡ máu để góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ.
Bên cạnh đó, người dân cần giữ lối sống lành mạnh, ăn giảm muối, giảm đường, hạn chế mỡ động vật; tăng cường rau xanh, trái cây; vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày; tránh rượu bia và tuyệt đối không sử dụng thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử.
Người dân đặc biệt lưu ý, khi có các triệu chứng như méo miệng, yếu liệt tay chân… cần gọi xe cấp cứu và đến bệnh viện ngay. Tuyệt đối không cạo gió, không chích máu đầu ngón tay, không tự ý uống thuốc truyền miệng.
Trời lạnh, người có tiền sử tăng huyết áp cần làm điều này để phòng biến chứngBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Huyết áp tăng cao khi trời lạnh có nhiều nguy cơ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu não, suy tim cấp, suy thận cấp, tăng men gan cấp...
Ăn low-carb mà không kiệt sức: 'Bí kíp' giảm cân bền vững, giữ dáng 'xịn' suốt cả nămSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Bạn muốn giảm cân nhưng sợ ăn low-carb sẽ mệt mỏi, chóng mặt hay “đuối” ngay ngày đầu? Thực ra, low-carb không hề cực đoan như bạn nghĩ. Khi hiểu đúng nguyên tắc và biết cách cân bằng đạm – chất béo – rau xanh, đây là chiến lược giúp bạn giảm mỡ bền vững mà vẫn giữ được năng lượng mỗi ngày. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để bạn bước vào chế độ low-carb một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.
7 cách phòng tránh cúm mùa hiệu quả khi thời tiết lạnhSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Vào mùa thu - đông là thời điểm các bệnh cúm mùa, viêm đường hô hấp cấp có xu hướng gia tăng nhanh.
Bữa sáng lành mạnh: Chọn ngay 'siêu thực phẩm' giúp giảm cân, ổn định đường huyết, đang bán rẻ đầy chợ ViệtSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Ăn trứng vào buổi sáng sẽ bổ sung chất đạm tốt nhất cho cơ thể. Ngoài ra, trứng còn cung cấp các vitamin, khoáng chất thiết yếu, axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa cần thiết…
5 loại nước chứa đầy hạt vi nhựa nhưng người Việt lại đa số uống mỗi ngàySống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Theo nghiên cứu của Cơ quan An toàn thực phẩm quốc gia Pháp (ANSES) nước lọc, nước có gas, bia, nước chanh và rượu vang được bán trong các loại bao bì khác nhau chứa đầy hạt vi nhựa.
Rau càng cua: Loại rau nhìn thì đơn giản mà lại có 4 lợi ích sức khỏe bất ngờSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Nhìn mảnh mai và mọc hoang vậy thôi, rau càng cua lại là một trong những loại rau giàu dinh dưỡng mà nhiều người chưa biết hết công dụng. Từ hỗ trợ miễn dịch, bảo vệ tim mạch cho đến giúp xương chắc khỏe, loại rau nhỏ bé này sở hữu loạt lợi ích đáng nể cho sức khỏe. Dưới đây là 4 lý do khiến rau càng cua xứng đáng xuất hiện thường xuyên hơn trong mâm cơm nhà bạn. Đọc ngay để không bỏ lỡ “viên ngọc thô” của tự nhiên.
5 loại quả giúp giảm tác hại của hạt vi nhựa hiệu quả, người Việt nên ăn thường xuyên hơnBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Ăn nhiều trái cây giàu chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp giảm bớt tác hại của vi nhựa lên cơ thể.
Đi khám vì đau ngực, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ phát hiện tràn dịch màng phổiBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Bất ngờ đau ngực dữ dội, người đàn ông đi khám phát hiện tràn màng dịch phổi do biến chứng viêm phổi.
Người đàn ông 58 tuổi phát hiện ung thư mũi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nghẹt mũi hơn 1 năm, ông Lăng, 58 tuổi đi khám từng được chẩn đoán có khối u nhỏ trong mũi, nay đi khám phát hiện ung thư mũi.
4 thực phẩm giàu vitamin D cực dễ tìm giúp bạn 'đỡ mệt', tăng đề kháng trong mùa đông lạnhSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa đông nắng yếu khiến cơ thể dễ thiếu vitamin D, dẫn đến mệt mỏi, suy giảm miễn dịch và xương yếu hơn bạn tưởng. May mắn là bạn hoàn toàn có thể bù đắp lượng vitamin D cần thiết qua những thực phẩm quen thuộc, đơn giản và cực kỳ dễ chế biến. Dưới đây là 4 nguồn vitamin D tự nhiên được chuyên gia khuyến nghị để giúp bạn giữ sức khỏe ổn định và đứng vững trước mùa lạnh.
Sau 40 tuổi mà vẫn ăn sáng kiểu này thì xác định vòng eo ‘phản chủ’: 5 sai lầm nhiều người đang mắc phảiBệnh thường gặp
GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn sáng đều là 'auto khỏe, auto giữ dáng'. Nhưng sự thật hơi ‘phũ’: có 5 thói quen buổi sáng đang âm thầm phá dáng sau tuổi 40, khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hề hay biết. Chuyên gia cảnh báo: sửa ngay trước khi quá muộn.