Mẹo đơn giản để ngôi nhà bạn thêm sang trọng mà không cần chi nhiều tiền

Trang trí nhà theo phong cách tối giản

Theo VOV, ngày nay, không quá khó khi bạn chỉ phải bỏ ra một khoản chi phí nhỏ nhưng có thể sở hữu một tác phẩm nghệ thuật. Một bí kíp là hãy trang trí nhà theo phong cách tối giản, đặt vào đó một bức tranh, hoặc thậm chí bạn có thể in một bức hình bạn thích sau đó đóng khung với tỷ lệ lớn. Việc làm này sẽ mang lại cảm giác cao cấp và sang trọng cho ngôi nhà của bạn.

Mặt khác, để ngôi nhà thêm phần thanh lịch, sang trọng, hãy loại bỏ những tấm rèm nặng nề và thay vào đó hãy chọn loại vải rèm mỏng nhẹ, phủ xuống sàn một cách tinh tế. Rèm cửa trên thị trường hiện nay có rất nhiều lựa chọn với giá cả hợp lý.

Nếu nhà bạn ánh sáng tự nhiên tốt, hãy đặt một số chậu cây nhỏ để tăng thêm sức sống cho không gian. Đây là cách nhanh nhất để hồi sinh một căn phòng buồn tẻ. Đặt những lọ hoa xung quanh nhà để tạo thêm màu sắc hoặc lấp đầy những chiếc bát trang trí bằng những cành cây để có vẻ tự nhiên mộc mạc hơn.

Tạo một bức tường gương cũng là cách có thể làm cho không gian trông rộng hơn và sáng hơn. Treo một loạt gương trang trí là một cách dễ dàng và rẻ tiền để mang lại cho bất kỳ căn phòng nào một cảm giác sang trọng hơn. Một bức tường gương độc đáo phản chiếu ánh sáng và tạo ra nhiều khung cảnh trực quan.

Đèn chùm là vật dụng không thể thiếu cho một ngôi nhà sang trọng.

Nếu có thể, hãy đặt gương cạnh cửa sổ và cửa ra vào; đây là một cách tốt để cho nhiều ánh sáng hơn và thậm chí có thể tạo ảo giác có nhiều cửa sổ hơn.

Một vài nét trang trí cổ điển

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, có thể làm tươi mới ngôi nhà của bạn với chiếc thảm nhung mịn màng. Nếu bạn có thể, hãy sử dụng tấm thảm Ba Tư để có vẻ ngoài sang trọng. Nếu bạn chưa có thảm này thì có thể chuẩn bị theo một số tấm vải trang trí khác có các đường diềm điệu đà sẽ làm cho ngôi nhà thêm phần sang trọng.

Một bộ sưu tập sách, tạp chí và bìa cứng trên chiếc kệ giá sách sẽ giúp ngôi nhà của bạn trở nên cổ kính, dễ thương và có vẻ uyên bác hơn, đồng thời kết hợp với các vật dụng trang trí khác như phù điêu trên bất kỳ mặt bàn hoặc bề mặt phẳng nào đều tạo thêm sự sang trọng cho ngôi nhà.

Nếu nhà bạn ánh sáng tự nhiên tốt, hãy đặt một số chậu cây nhỏ để tăng thêm sức sống cho không gian.

Đèn chùm là vật dụng không thể thiếu cho một ngôi nhà sang trọng. Bạn không nhất thiết phải mua loại đèn đắt tiền mà có thể chỉ cần trang trí lại chút đèn chùm đã có. Bằng cách sử dụng những miếng vải có hình sáng, đính thêm vào chiếc đèn cũ là tạo ra một sự khác biệt lớn.

Một ngôi nhà với những bức tường đơn điệu và cứng ngắc đôi khi sẽ khiến bạn cảm thấy có chút ngột ngạt. Vì vậy, bạn nên thường xuyên trưng thêm các loại hoa hoặc trồng những loại cây xanh nhỏ, để bàn làm việc. Cây xanh giúp tăng cường lưu thông và trao đổi khí, giúp không gian sống luôn mát mẻ và dễ chịu. Đặc biệt, đây chính là giải pháp tốt nhất mang lại nguồn năng lượng dương quý báu.

Vì sao giữa rất nhiều loài hoa, cúc vàng lại được lựa chọn để dâng cúng? GĐXH - Việc dâng hoa cúng lên bàn thờ gia tiên vào các ngày lễ là tập tục lâu đời, thể hiện tấm lòng thành kính. Dâng hoa cũng là dâng những điều thiện lành, tốt đẹp, bày tỏ lòng biết ơn dù giá trị vật chất không nhiều.