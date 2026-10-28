Chỉ một miếng dán này lên cửa nhà vệ sinh, muỗi biến mất, nhà thơm phức tức thì

Dán miếng urgo lên cửa nhà vệ sinh mang đến những hiệu quả bất ngờ

Tạo không gian thơm mát: Theo trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, bạn có thể nhỏ vào miếng urgo các loại tinh dầu tự nhiên như tinh dầu sả, tinh dầu oải hương... để tạo không gian thơm mát, dễ chịu.

Đuổi muỗi: Mùi hương đặc trưng: Miếng urgo có mùi hương đặc trưng mà muỗi rất ghét. Khi ngửi thấy mùi này, muỗi sẽ tránh xa khu vực đó. Cách làm này đơn giản và mang lại hiệu quả khá nhanh.

Khử mùi hôi: Miếng urgo có khả năng hấp thụ một phần mùi hôi trong không khí, giúp không gian nhà vệ sinh trở nên dễ chịu hơn. Nếu nhỏ thêm vài giọt tinh dầu có mùi thơm vào miếng urgo, hiệu quả khử mùi sẽ được cải thiện đáng kể.

Ngoài việc băng vết thương, miếng urgo còn có thể khử mùi hôi trong nhà vệ sinh, đuổi cả đàn muỗi ra khỏi nhà và nhiều công dụng khác.

Dán miếng urgo lên cửa nhà vệ sinh để đuổi muổi và các loại côn trùng nhỏ đồng thời khử mùi hôi ở khu vực này. Nên lựa dầu gió hoặc các loại tinh dầu thơm có mùi mạnh để đạt hiệu quả tốt.

Một số mẹo vặt khác với urgo

Dán urgo lên quạt: Thông tin trên VTC News, việc dán urgo lên quạt sẽ giúp khử mùi trong phòng cũng như đuổi muỗi, đuổi côn trùng rất tốt. Bạn cần nhỏ vài giọt dầu gió hoặc tinh dầu lên miếng urgo trước khi dán nó vào bên ngoài lồng quạt.

Dán urgo vào tủ lạnh: Tủ lạnh là nơi dễ có mùi khó chịu do chứa nhiều thực phẩm, đặc biệt là khi chúng không được bọc kỹ. Để khử mùi hôi trong tủ lạnh, bạn có thể lấy một miếng urgo, nhỏ vài giọt giấm trắng vào phần bông rồi dán vào trong tủ. Giấm trắng có tác dụng khử mùi hôi, diệt khuẩn, sẽ giúp giảm mùi của tủ lạnh một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Dán urgo lên ổ cắm điện: Bạn có thể dán các miếng urgo lên ổ cắm điện để ngăn trẻ nhỏ nghịch và thò tay vào ổ cắm. Tuy nhiên, cần chú ý rằng miếng urgo khá dễ bóc ra nên cách này chỉ có tác dụng khắc phục tạm thời. Bạn vẫn cần phải chú ý tới trẻ trong quá trình trẻ chơi ở nhà.

Dán urgo lên cánh điều hòa: Bạn cũng có thể tận dụng miếng urgo để tạo hương thơm nhẹ khi sử dụng điều hòa. Hãy nhỏ một vài giọt tinh dầu yêu thích vào phần bông của miếng urgo rồi dán lên phần vỏ nhựa bên ngoài của điều hòa, ở vị trí khô ráo, không cản trở khe gió.

Việc dán miếng urgo lên cửa nhà vệ sinh là một mẹo nhỏ đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm để đuổi muỗi, khử mùi hôi và tạo không gian thơm mát.

Khi máy hoạt động, luồng không khí lưu thông có thể giúp mùi hương lan tỏa nhẹ trong phòng. Tuy nhiên, không nên dán miếng urgo trực tiếp lên khe thoát gió, bên trong máy hoặc các bộ phận điện để tránh ảnh hưởng đến thiết bị.

Khi sử dụng miếng urgo dán cửa nhà vệ sinh cần lưu ý gì?

Mùi hương của miếng urgo sẽ dần bay hơi, vì vậy bạn cần thay miếng urgo thường xuyên để duy trì hiệu quả. Để khử mùi hôi triệt để, bạn cần vệ sinh nhà vệ sinh thường xuyên và xử lý các nguyên nhân gây mùi hôi.

Việc dán miếng urgo lên cửa nhà vệ sinh là một mẹo nhỏ đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm để đuổi muỗi, khử mùi hôi và tạo không gian thơm mát. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp duy nhất và lâu dài. Để có một không gian nhà vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát và an toàn, bạn nên kết hợp nhiều biện pháp khác nhau.

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