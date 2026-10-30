Để có một giấc ngủ đảm bảo, kích hoạt vận khí tốt, bạn nên chú ý phong thủy trong phòng ngủ

Khi thiết kế phòng ngủ, không những tạo ra một không gian đẹp mà còn phải đạt chuẩn

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi thiết kế phòng ngủ không nên đặt dưới xà vì sẽ có cảm giác bị đè nén trong khi ngủ; khiến người ngủ cảm giác không ngon giấc và dễ mệt mỏi.

Mặt khác, không nên đặt phòng ngủ dưới nhà vệ sinh hoặc quay đầu vào nhà vệ sinh sẽ khiến người ngủ có cảm giác bất an; ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Không nên kê bên trên bếp nấu sẽ khiến người ngủ hay bứt rứt khó chịu…

Điều mà hầu như chúng ta đều quan tâm khi mua nhà hoặc đất đều đặt lên hàng đầu là hướng nhà, thì hướng phòng ngủ cũng là điều được quan tâm thiết yếu. Một khi hướng nhà không tốt kéo theo hệ lụy hướng phòng ngủ cũng không tốt và dẫn tới trong tương lai dễ xảy ra nhiều điều xấu. Do vậy, để hướng phòng ngủ tốt hợp với phong thủy, gia chủ cần lưu ý một số điểm như sau:

Cửa phòng ngủ không được đối diện với phòng tắm, nhà vệ sinh, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe gia chủ do môi trường bên cạnh thường ẩm ướt, có mùi, mang tới năng lượng tiêu cực. Cửa phòng ngủ không được đối diện với nhà bếp, mang tới sinh khí không tốt.

Phòng ngủ là nơi chứa đựng nhiều "khí" của chủ nhân.

Ngoài việc kê giường khoa học thì bạn cũng cần chú ý đến việc sắp xếp nội thất sao cho thật hài hòa và khoa học. Đồ đạc phối hợp cân bằng sẽ tạo nên không gian đồng nhất, hợp lý.

Không nên đặt quá nhiều đồ đạc trong phòng, tránh để căn phòng lộn xộn, gây khó chịu cho người sử dụng. Bất kỳ phòng ngủ nào đều cũng nên có một chiếc cửa sổ, cửa sổ sẽ mang đến ánh sáng tự nhiên, giúp điều hòa không khí. Căn phòng tràn ngập nắng gió sẽ mang nguồn hứng khởi tốt cho gia chủ.

Màu sắc hài hòa, ánh sáng và thông gió hợp lý

Thông tin trên VTC News, màu sắc đóng vai trò lớn trong việc tạo nên một không gian nghỉ ngơi lý tưởng. Phòng ngủ hợp phong thủy cần có màu sắc nhẹ nhàng, trung tính hoặc mang tính thư giãn. Màu phù hợp theo ngũ hành:

Mệnh Mộc hợp với xanh lá, nâu. Mệnh Thủy hợp với màu xanh biển, đen. Mệnh Hỏa hợp với màu đỏ, hồng, tím nhạt. Mệnh Kim hợp với màu trắng, xám, ghi. Mệnh Thổ hợp với màu vàng nhạt, nâu đất.

Không nên sử dụng màu quá chói như đỏ rực, cam sáng hoặc đen toàn bộ - dễ gây căng thẳng, mệt mỏi. Các nhà phong thủy khuyến khích thiết kế phòng ngủ có ánh sáng tự nhiên vào ban ngày và đủ thoáng khí, nhưng vẫn cần tạo cảm giác ấm cúng và riêng tư khi đêm đến.

Phòng ngủ hợp phong thủy cần có màu sắc nhẹ nhàng, trung tính hoặc mang tính thư giãn.

Cửa sổ nên có rèm để điều chỉnh ánh sáng phù hợp. Hệ thống đèn nên dùng ánh sáng vàng dịu, tránh đèn quá mạnh hoặc đèn chói chiếu thẳng vào đầu giường.

Tránh đặt quạt trần, đèn chùm lớn ngay trên giường - đây là "hung tướng" trong phong thủy

Bố trí đèn ngủ xa đầu giường: Theo phong thủy, bố trí đèn hợp lý không chỉ giúp căn nhà đẹp hơn mà còn mang lại may mắn. Đối với phòng ngủ của người chưa lập gia đình, có thể dùng ánh sáng màu tím nhạt và lắp số lượng đèn là 9 cái sẽ tăng cường vận đào hoa.

Lưu ý khi lắp đèn, không nên treo đèn ở phía trên của đầu giường sẽ khiến giấc ngủ của bạn chập chờn, gây cảm giác lo lắng và mệt mỏi. Mặt khác, không nên sử dụng loại đèn có kiểu dáng hình con vật.

Hạn chế thiết bị điện tử: Tivi, máy tính, điện thoại đặt quá gần giường ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm nhiễu năng lượng phong thủy trong phòng. Những thiết bị này phát ra bức xạ điện từ, dễ gây rối loạn giấc ngủ và gây căng thẳng tinh thần.

Bạn nên để các thiết bị điện tử cách xa giường ít nhất 1-2m, hoặc không để trong phòng ngủ. Nếu bắt buộc phải có, hãy tắt hoàn toàn thiết bị khi ngủ, tránh chế độ "standby" hoặc sạc pin bên cạnh đầu giường.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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