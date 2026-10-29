Dấu hiệu nhà bếp hợp phong thủy

Theo VOV, hướng bếp được coi là yếu tố phong thủy quan trọng hàng đầu. Theo quan niệm truyền thống, bếp nên "tọa hung hướng cát" – tức đặt ở vị trí xấu để trấn áp hung khí, nhưng miệng bếp (hướng lưng người nấu) phải quay về hướng tốt như Đông Nam, Nam, hoặc Đông. Đây là các hướng tượng trưng cho sự sinh sôi, tài lộc và hỏa khí dồi dào.

Ngoài ra, không nên đặt bếp ở giữa nhà – vì đây là "trung cung", thuộc hành Thổ, sẽ gây ra xung khắc với hỏa khí của bếp. Đặt bếp giữa nhà còn dễ gây nóng bức, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của cả gia đình.

Một trong những lỗi phong thủy nghiêm trọng nhất là để bếp đối diện với nhà vệ sinh – nơi chứa nhiều uế khí. Khi năng lượng tiêu cực từ nhà vệ sinh hướng thẳng vào khu vực nấu ăn, thức ăn có thể bị ảnh hưởng, kéo theo các vấn đề về tiêu hóa, sức khỏe và năng lượng gia đình cũng bị suy giảm.

Theo quan niệm phong thủy, nếu bếp đối diện cửa chính, tài lộc dễ "tuột khỏi tay", của cải khó giữ. Dòng khí tốt từ cửa chính đi thẳng ra bếp rồi theo đường thoát ra ngoài – điều này được xem là điềm báo hao tài tán lộc.

Vì sao nên chọn hướng bếp theo tuổi?

Theo các chuyên gia phong thủy, bếp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nhà ở nó sẽ quyết định đến sự an thịnh, nguồn tài lộc và kể cả vượng khí trong nhà.

Theo quan niệm Phương Đông, chọn hướng đặt bếp theo tuổi rất quan trọng, nếu không đúng phong thủy sẽ mang đến những điều không may mắn, gặp nhiều xui xẻo.

Sức khỏe và hạnh phúc của các thành viên trong gia đình có được đảm bảo hay không cũng phụ thuộc vào nguyên khí khi chọn hướng bếp mà ra.

Khi chọn hướng đặt bếp theo tuổi cần phải chú ý chọn hướng sao cho phù hợp với cung mệnh của gia chủ, không nên đặt theo sở thích hoặc cao hơn là tính tiện ích khi đặt tại hướng đó.

Chọn hướng đặt bếp theo tuổi vợ chồng

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, việc chọn hướng bếp theo tuổi là một trong những ứng dụng quan trọng của trường phái Bát Trạch Minh Cảnh trong phong thủy. Mỗi người sinh ra đều có một cung mệnh (Trạch Quẻ) riêng, thuộc một trong hai nhóm: Đông Tứ Mệnh hoặc Tây Tứ Mệnh. Từ đó, mỗi nhóm sẽ có bốn hướng tốt (Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị) và bốn hướng xấu (Tuyệt Mệnh, Ngũ Quỷ, Lục Sát, Họa Hại).

Để xác định Trạch Quẻ, ta cần căn cứ vào năm sinh âm lịch của mỗi người. Đối với nam và nữ, cách tính có sự khác biệt. Ví dụ, nếu bạn thuộc Đông Tứ Mệnh (gồm các cung Khảm, Ly, Chấn, Tốn), các hướng tốt của bạn sẽ là Đông, Đông Nam, Nam, Bắc. Ngược lại, nếu bạn thuộc Tây Tứ Mệnh (gồm các cung Càn, Khôn, Cấn, Đoài), các hướng tốt của bạn sẽ là Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.

Sau khi đã xác định được cung mệnh và các hướng tốt/xấu của cả vợ lẫn chồng, nguyên tắc "Tọa hung hướng cát" sẽ được áp dụng. Tức là, miệng lò bếp (nơi đưa củi hoặc gas vào) sẽ quay về hướng tốt của gia chủ. Vị trí đặt bếp (lưng bếp) thì nên đặt ở hướng xấu để hóa giải năng lượng tiêu cực.

Trong bếp sao cho hài hòa với tổng thể bố cục chung của căn nhà và thuận tiện cho sinh hoạt gia đình.

Việc chọn hướng bếp theo tuổi vợ hay tuổi chồng chỉ mang tính tương đối. Điều quan trọng là phải chọn hướng bếp hợp với cung mệnh, tuổi gia chủ và tuân theo nguyên tắc "tọa hung hướng cát".

Người Đông mệnh phải dùng bếp Đông hướng. Người Tây mệnh phải dùng bếp Tây hướng. Nếu người Đông mệnh dùng bếp Tây hướng hoặc người Tây mệnh dùng bếp Đông hướng thì sức khỏe dinh dưỡng bị ảnh hưởng.

Bên cạnh việc chọn hướng bếp theo phong thủy, chủ nhà cũng nên chú ý tới những yếu tố khác như màu sắc, bố trí vật dụng, đồ nội thất… trong bếp sao cho hài hòa với tổng thể bố cục chung của căn nhà và thuận tiện cho sinh hoạt gia đình. Có như vậy mới gia tăng được sự gắn kết giữa các thành viên, tăng cường sự hòa thuận, hạnh phúc gia đình.

Những điều cần lưu ý khi đặt bếp cho nhà hướng Đông Bắc

Cũng theo VTC News, không chỉ với nhà hướng Đông Bắc, khi bố trí bếp nói chung, gia chủ cần xác định đúng vị trí bếp dựa vào tuổi và mệnh nhằm tránh phạm nguyên tắc phong thủy.

Ngoài ra, không đặt bếp trên rãnh nước hoặc kênh mương. Bởi bếp thuộc Hỏa trong khi rãnh nước, kênh mương thuộc Thủy. Nếu đặt gần nhau sẽ gây nhiều bất ổn hoặc xung đột trong gia đình.

Không chỉ với nhà hướng Đông Bắc, khi bố trí bếp nói chung, gia chủ cần xác định đúng vị trí bếp dựa vào tuổi và mệnh nhằm tránh phạm nguyên tắc phong thủy.

Theo khoa học phong thủy, bếp nên đặt ở nơi tránh gió lớn để thu được nguồn khí vận tốt. Do đó, không nên đặt bếp ở vị trí nhìn thẳng cửa chính hoặc phía sau có cửa sổ lớn. Chú ý, không đặt bếp dưới xà ngang.

Đặt bếp hướng thẳng cửa phòng vệ sinh cũng là điều tối kỵ trong phong thủy nhà ở. Bởi, ảnh hưởng tới nguồn năng lượng tốt trong bếp ăn.

Bếp cũng không nên đặt giữa nhà, không có điểm tựa. Trung tâm của ngôi nhà là nơi mạch khí, cần sự yên tĩnh. Trong khi đó, bếp mang nguồn năng lượng Hỏa. Nếu đặt bếp giữa nhà, năng lượng từ Hỏa có thể phá vỡ sự yên tĩnh, ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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