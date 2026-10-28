Cách trang trí nhà Halloween đơn giản với nguyên liệu dễ kiếm, tiết kiệm chi phí lại gây ấn tượng

Trang trí bằng mạng nhện

Theo VTC News, mạng nhện là hình ảnh quen thuộc của Halloween. Bạn có thể tự tay làm từ các vật liệu dễ tìm như nylon, dây tơ, dây dù, dây thừng... Chỉ cần treo vài mạng nhện lên góc mái nhà, tán cây xanh, lập tức không gian sẽ biến đổi, mang vẻ ma quái, bí ẩn.

Dùng decal dán kính

Trong những ý tưởng trang trí Halloween, dùng decal dán kính là lựa chọn được ưa chuộng bậc nhất hiện nay. Ngoài sự tiện lợi, decal dán kính chủ đề Halloween còn rất đa dạng, với những hình ảnh đậm chất của ngày hội ma quỷ như: Quả bí ngô, con dơi, thành phố ma quỷ, mạng nhện... Chỉ mới nhìn thôi, người xem đã cảm thấy không khí của phim kinh dị ở phía sau cánh cửa.

Tập trung vào ánh sáng

Thay vì trang trí quá nhiều chi tiết, phong cách này tập trung vào ánh sáng và màu sắc. Đèn LED, tượng ma mini hoặc decal dán tường là điểm nhấn chính. Phù hợp cho căn hộ nhỏ, giúp tạo không gian Halloween thanh lịch mà không rối mắt.

Hãy chọn bong bóng, hình dán Halloween và đồ chơi phát sáng để trẻ em có thể tham gia trang trí. Thích hợp cho phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung.

Dùng đồ chơi có phát sáng và bong bóng để trang trí

Phong cách này rất hợp cho ban công hoặc sân vườn, và mang hơi hướng Halloween cổ tích, thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ. Với gam màu tươi sáng như cam, trắng, tím và xanh, phong cách này mang không khí lễ hội dễ thương.

Hãy chọn bong bóng, hình dán Halloween và đồ chơi phát sáng để trẻ em có thể tham gia trang trí. Thích hợp cho phòng khách hoặc khu vực sinh hoạt chung.

Trang trí Halloween bằng bí ngô

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, bí ngô là một trong những biểu tượng không thể thiếu của Halloween. Để có bí ngô trang trí Halloween, bạn có thể làm quả bí ngô Halloween bằng giấy hoặc cắt tỉa quả bí ngô thật theo hình mặt quỷ hay bất kỳ hình thù khác để tăng tính mới lạ.

Trang trí Halloween bằng giấy

Chỉ cần bạn đầu tư một ít thời gian, công sức và sự tỉ mỉ của mình, chắc chắn sẽ có một bữa tiệc Halloween đầy ấn tượng và độc đáo với những món đồ trang trí được làm bằng giấy như lồng đèn bằng giấy, bóng ma bằng giấy, mặt nạ hóa trang bằng giấy...

Để tạo ra các món đồ trang trí Halloween này, bạn chỉ cần phác thảo những hình vẽ yêu thích và đặc trưng của mùa lễ hội này như những chú nhện, chú dơi, con ma vui vẻ, bộ xương... lên những tờ giấy màu, sau đó cắt rời các hình vẽ này ra và dùng băng keo hai mặt để dán lên bề mặt tường, cửa sổ.

Chỉ cần bạn đầu tư một ít thời gian, công sức và sự tỉ mỉ của mình, chắc chắn sẽ có một bữa tiệc Halloween đầy ấn tượng và độc đáo với những món đồ trang trí được làm bằng giấy như lồng đèn bằng giấy, bóng ma bằng giấy, mặt nạ hóa trang bằng giấy...

Tận dụng những vật dụng cũ

Bạn có thể lấy một lọ thủy tinh, đổ đầy nước rồi cho vài giọt nước màu xanh lá vào rồi chờ đến khi chúng hòa tan thành nước màu đẹp mắt. Cho những vật dụng bằng nhựa như đầu, tay, chân búp bê, nhện, chuột… vào lọ thủy tinh, tạo cảm giác đáng sợ, kỳ quái.

Đặt những chiếc lọ với nhiều màu khác nhau cùng hình ảnh kinh dị bên trong nhà bếp, có đèn rọi vào hay đặt ở những nơi nổi bật dễ nhìn thấy. Có thể treo những dây đèn LED nhỏ xung quanh các lọ thủy tinh.

Ngoài ra Báo Lâm Đồng điện tử cũng cho hay, nếu bạn thích sự độc lạ bạn có thể đặt trước hiên nhà những thú nhồi bông hình mèo đen hoặc nhện. Dây đèn và những cành cây khô ở lối vào cùng với những hình nhân treo lơ lửng sẽ khiến ngôi nhà thêm sợ hãi.

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