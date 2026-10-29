Vì sao người miền Bắc thường chọn chuối và bưởi để thắp hương?

Bưởi và chuối không thể thiếu trong mâm ngũ quả của người miền Bắc

Theo trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, trong mâm ngũ quả của người miền Bắc, chuối và bưởi là hai loại quả quan trọng, thậm chí nhiều gia đình coi là không thể thiếu. Khi đã có chuối và bưởi, họ có thể linh hoạt lựa chọn một số loại quả khác để trình bày cho đẹp và đảm bảo ý nghĩa.

Cách bày mâm ngũ quả truyền thống của người miền Bắc thường là theo quan niệm ngũ hành trong triết học cổ phương Đông, 5 loại quả tương ứng với 5 màu tượng trưng cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong đó, nải chuối là thành phần quan trọng nhất, nhất định phải là chuối còn xanh, màu tượng trưng cho hành Mộc. Còn màu vàng của quả bưởi ứng với hành Thổ.

Khi bày mâm ngũ quả, người miền Bắc thường để nải chuối ở dưới rồi đặt quả bưởi vào giữa, trang trí thêm các loại quả khác như thanh long, đu đủ, quýt cho đẹp mắt.

Nải chuối có các quả dài hướng lên trên như bàn tay ôm lấy, đỡ lấy toàn bộ những loại quả khác, tượng trưng cho gia đình sum vầy, quây quần, đầm ấm, đùm bọc và gắn kết. Chính giữa là quả bưởi tượng trưng cho phúc lộc, ngụ ý cầu ước sự an khang, thịnh vượng. Hành Mộc và hành Thổ đều vượng cho thấy mùa màng tươi tốt, cuộc sống no ấm, đủ đầy.

Trong mâm ngũ quả của người miền Bắc, chuối và bưởi là hai loại quả quan trọng, thậm chí nhiều gia đình coi là không thể thiếu.

Vào những ngày rằm, mùng 1 bình thường, các ngày giỗ chạp, trên bàn thờ không nhất thiết bày mâm ngũ quả, các gia đình thường chọn những loại trái cây đẹp, ngon để dâng cúng theo sở thích. Tuy nhiên, bưởi và chuối vẫn thường được ưu tiên lựa chọn nhiều nhất.

Cách chọn chuối, bưởi theo cách miền Bắc

Chuối nên chọn nải có số lẻ, nải chuối quả còn xanh, bóng, còn râu đầu quả càng tốt. Chuối không thờ chuối chín, bởi chuối đại diện cho mệnh Mộc trong mâm ngũ quả - Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, . Nải chuối thờ phải đủ to rộng để ôm lấy bưởi, đào, cam quýt. Không chọn nải chuối vẹo, mất cân đối vừa xấu thẩm mỹ vừa không mang lại may mắn.

Bưởi thì quả phải tròn đầy căng mọng, còn cuống và lá là đẹp nhất. Bưởi thờ trên ban thờ miền Bắc thường phải là bưởi có vỏ vàng không phải bưởi da xanh để hài hòa cân đối màu sắc và ý nghĩa của mâm ngũ quả. Sau đó có thể cài thêm quất, đào, cam quýt.

Những sai lầm khi chuẩn bị trái cây thắp hương

Thông tin trên VTC News, nhiều gia đình mua quả về thường rửa cẩn thận cho quả bóng, đẹp. Tuy nhiên, điều này sẽ làm quả sớm bị héo hoặc thối nếu đọng nước.

Khi chọn quả để thắp hương, nên chọn những quả già, quả ương hoặc chín vừa độ để không bị mềm nhũn, thối hỏng trước khi gia đình thụ lộc xong.

Bạn chỉ cần dùng khăn giấy ẩm lau sạch quả là được. Với những quả bưởi có vỏ bị ố vàng hay mốc xanh, bạn hòa chút nước vôi sạch, thấm vào khăn lau đều, vỏ sẽ vàng đẹp mà không lo đọng nước.

Chọn những quả chín đẹp cũng là một sai lầm vì mâm ngũ quả thường được để trong mấy ngày, nếu quả chín quá sẽ nhanh chóng bị nẫu, hỏng qua quá trình thắp hương.

Vì thế, khi chọn quả để thắp hương, nên chọn những quả già, quả ương hoặc chín vừa độ để không bị mềm nhũn, thối hỏng trước khi gia đình thụ lộc xong.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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