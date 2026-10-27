Hé lộ nội thất sang trọng căn biệt thự mới của cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga

Mới đây, Quỳnh Nga nhận được sự quan tâm khi hé lộ bản thiết kế 3D của căn biệt thự mà cô và bạn trai đang cùng hoàn thiện. Ngay khi bản thiết kế được đăng tải, nhiều người dành lời khen cho không gian sống của cặp đôi.

Theo Phụ nữ mới, căn biệt thự mang phong cách tân cổ điển kết hợp hiện đại với tông màu kem, trắng và vàng champagne làm chủ đạo. Trần nhà được thiết kế nhiều lớp, kết hợp đèn hắt và đèn chùm trang trí, tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Khu vực phòng khách.

Khu vực sinh hoạt chung có thiết kế rộng rãi, kết nối với hệ cửa kính lớn hướng ra bên ngoài, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Bộ sofa tông màu sáng hình chữ L, ghế bành màu nâu cam cùng bàn trà đặt trên thảm họa tiết giúp cho phòng khách thật nổi bật.

Phòng khách được thông với phòng ăn và bếp, tạo không gian mở, giúp tối ưu diện tích, có thể đón tiếp đông đảo người thân, bạn bè.

Khu vực bếp và bàn ăn cũng đi theo bảng màu kem - vàng, với hệ tủ kịch trần, tủ trưng bày có đèn chiếu sáng và bàn ăn dài phù hợp cho những buổi sum họp.

Bộ bàn ghế ăn sang trọng có thể đón tiếp đông đảo người thân, bạn bè.

Trong khi phòng ngủ sử dụng nội thất tông sáng, được thiết kế với điểm nhấn là vách ngăn kính với phòng tắm hướng đến sự sang trọng.

Phòng thay đồ được thiết kế hiện đại với hệ thống tủ màu trắng và 1 tủ dành riêng để trưng bày những lọ nước hoa yêu thích của cặp đôi.

Điểm đáng chú ý của căn hộ là cặp đôi cũng thiết kế sẵn phòng trẻ em để chuẩn bị việc có con chung sau này.

Ngay khi bản thiết kế được đăng tải, nhiều người dành lời khen cho không gian sống của cặp đôi. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, một số cư dân mạng cũng góp ý về cách bố trí nội thất. Trước góp ý này, Quỳnh Nga phản hồi khá cởi mở.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, bản thiết kế là kết quả sau một thời gian dài cô và Việt Anh trao đổi với đơn vị thiết kế để tìm ra phương án phù hợp với sở thích của cả hai. Căn nhà nằm trong khu biệt thự liền kề tại Hà Nội, có nhiều tầng với diện tích mỗi sàn gần 100m². Trước đó, cặp đôi từng chia sẻ hình ảnh công trình còn ở giai đoạn hoàn thiện phần thô và dự kiến cố gắng dọn về nhà mới vào đầu năm 2027.

Sau thời gian dài giữ kín chuyện tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga chính thức công khai hẹn hò vào giữa tháng 7. Từ thời điểm đó, cả hai thoải mái hơn khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng cũng như chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Cả hai cùng hướng tới mối quan hệ lâu dài và đã góp tiền mua nhà để xây dựng tổ ấm chung. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cặp đôi chưa có kế hoạch cụ thể về việc tổ chức đám cưới.

Quỳnh Nga sinh năm 1988, từng hoạt động với vai trò ca sĩ. Sau đó, cô được biết đến qua nhiều phim như: Lập trình cho trái tim Về nhà đi con, Sinh tử... Năm 2023, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và giành quán quân Bước nhảy Hoàn vũ năm 2024.

Việt Anh sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Anh được khán giả biết đến qua các phim Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng... Nam diễn viên được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023.

Hình ảnh nội thất sang trọng trong tổ ấm mới của cặp đôi Việt Anh và Quỳnh Nga:

Nguồn ảnh: Phụ nữ mới, Người đưa tin.

Khoảnh khắc tình tứ của Việt Anh - Quỳnh Nga ở Thái Lan GĐXH - Việt Anh và Quỳnh Nga mới đây có chuyến đi nghỉ dưỡng ở Thái Lan. Cặp đôi gây chú ý khi khoe khoảnh khắc tình tứ.