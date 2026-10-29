Khử mùi tủ lạnh cấp tốc bằng những thứ có sẵn trong nhà

Nguyên nhân phổ biến khiến tủ lạnh có mùi hôi

Thực phẩm để lâu bị hỏng: Theo VTC News, thức ăn quá hạn hoặc bị ôi thiu do tích trữ lâu ngày là thủ phạm hàng đầu. Đặc biệt, tình trạng tủ lạnh mất điện đột ngột cũng khiến thực phẩm nhanh biến chất và sinh mùi.

Bảo quản thực phẩm sai cách: Việc để thực phẩm tươi sống hoặc đồ ăn nặng mùi mà không đậy kín sẽ khiến mùi hôi phát tán khắp tủ. Các vết đổ từ chai lọ không được lau chùi kịp thời cũng tích tụ mùi hôi khó chịu.

Tủ lạnh lâu ngày không được vệ sinh: Trong quá trình sử dụng, nước từ thực phẩm, vụn thức ăn hoặc cặn bẩn có thể rơi xuống các khay và ngăn tủ. Nếu không được lau dọn thường xuyên, những chất này sẽ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và gây ra mùi hôi.

Tủ lạnh bốc mùi không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng thực phẩm.

Các bộ phận của tủ bị hư hỏng: Trong quá trình sử dụng, chảo thoát nước của tủ lạnh thường gặp vấn đề khiến hơi nước không thể thoát ra ngoài. Hơi nước tích tụ lâu ngày, độ ẩm cao - tạo môi trường cho nấm mốc hình thành và phát triển. Ngoài ra, đường ống dẫn nước bị lỏng cũng là nguyên nhân tiềm ẩn khiến vi khuẩn sinh sôi.

Cách khử mùi hôi tủ lạnh đơn giản mà hiệu quả

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, vỏ cam hay vỏ quýt có chứa tinh dầu thơm tự nhiên, nên bạn có thể đem vỏ cam, quýt rửa sạch và lau khô, sau đó đặt vào các góc cạnh trong tủ lạnh. Sau khoảng 3 ngày thì vỏ cam quýt sẽ tự hút sạch mùi hôi trong tủ. Bạn có thể liên tục thực hiện cách đơn giản này để cho tủ lạnh sạch được mùi hôi. Cũng có thể sử dụng chanh tươi, cắt thành từng lát mỏng và đặt vào các ngăn ở tủ lạnh. Tinh dầu tự nhiên trong chanh cũng sẽ giúp hút hết các mùi hôi trong tủ lạnh.

Ngoài ra, bạn có thể lấy khoảng 50g trà ướp hoa đựng vào túi vải nhỏ cho vào tủ lạnh. Tinh chất trong chè sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ. Túi chè này có thể sử dụng liên tục khoảng 1 tháng, sau đó bạn có thể lấy trà ra và phơi dưới nắng mặt trời để có thể tiếp tục sử dụng.

Tương tự là bã cà phê. Sau khi pha cà phê xong bạn có thể dùng bã cà phê gói vào một miếng vải và cho vào tủ lạnh. Túi cà phê này có thể để trong tủ lạnh khoảng 3 tuần sau đó bạn có thể lấy ra và thay bằng một túi mới.

Bạn nên dùng hộp kín hoặc màng bọc thực phẩm để tránh mùi lan. Để riêng rau củ, thịt sống và thức ăn chín. Kiểm tra và loại bỏ thực phẩm quá hạn mỗi 1-2 tháng.

Mặt khác, có thể dùng một ít than củi và nghiền nát, cho vào túi vải sau đó đặt vào trong ngăn của tủ lạnh. Sau một thời gian khoảng 1 tháng thì nên thay túi than củi đó bằng một túi than mới. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng than hoạt tính khử mùi. Loại than này giúp khử sạch mùi hôi và lại không làm thay đổi chất lượng cũng như mùi vị của thực phẩm.

Nếu không có sẵn những vật liệu trên, hãy lấy một chiếc khăn bông sạch sau đó gấp lại gọn gàng và đặt vào ngăn trên cùng của tủ lạnh. Vải bông có tính chất hút ẩm nên sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ lạnh. Sau một thời gian dùng cách này bạn hãy lấy khăn ra và giặt sạch bằng nước ấm, phơi khô dưới ánh sáng mặt trời và có thể tiếp tục sử dụng lại.

Mẹo giữ tủ lạnh luôn thơm mát

Cũng theo VOV, bạn nên dùng hộp kín hoặc màng bọc thực phẩm để tránh mùi lan. Để riêng rau củ, thịt sống và thức ăn chín. Kiểm tra và loại bỏ thực phẩm quá hạn mỗi 1-2 tháng.

Ngăn mát 2-5°C, ngăn đông -18°C để bảo quản thực phẩm tốt. Áp dụng những mẹo trên sẽ giúp tủ lạnh luôn sạch sẽ, thơm mát, đồng thời kéo dài tuổi thọ thiết bị.

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