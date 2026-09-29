Mẹo luộc trứng cút ngon ngọt, không bị vỡ, dễ bóc vỏ không phải ai cũng biết

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GĐXH - Trứng cút là một trong những thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn của người Việt Nam. Vậy, luộc trứng cút bao nhiêu phút là chín? Cách bóc vỏ thế nào cho nhanh chóng. Bạn tham khảo bài viết sau để giải đáp thắc mắc.

Giá trị dinh dưỡng của trứng cút

Theo VTC News, dù có kích thước nhỏ, trứng cút lại giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein chất lượng cao giúp xây dựng cơ bắp, tái tạo tế bào và hỗ trợ quá trình chuyển hóa. Bên cạnh đó, trứng cút chứa nhiều vitamin và khoáng chất như A, D, B12, sắt, phốt pho, selen… góp phần tăng cường miễn dịch, hỗ trợ thị lực, hệ thần kinh và quá trình tạo máu.

Ngoài ra, choline trong trứng còn hỗ trợ chức năng não bộ và trí nhớ. Dù chứa cholesterol khá cao, nếu sử dụng hợp lý, trứng cút vẫn là thực phẩm phù hợp trong chế độ ăn cân bằng.

Trứng cút luộc bao lâu là chín ngon?

Thông tin trên VOV, đầu tiên bạn rửa sạch trứng, xếp gọn gàng vào nồi. Đổ khối lượng nước = 2 lần thể tích trứng (cái này các bạn phải đo trước, vì khi đổ nước vào rồi trứng sẽ nổi lên, nếu chưa có kinh nghiệm thì sẽ khó áng chừng.

Mẹo luộc trứng cút ngon ngọt, không bị vỡ, dễ bóc vỏ không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

Dù có kích thước nhỏ, trứng cút lại giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein chất lượng cao giúp xây dựng cơ bắp, tái tạo tế bào và hỗ trợ quá trình chuyển hóa.

Cho nồi lên bếp, đun lửa mức trung bình. Nhìn đồng hồ, sau 8 phút là trứng chín. Tắt bếp và cho ra đĩa thưởng thức.

Thời gian luộc trứng cút thường khoảng 4-6 phút tính từ lúc nước sôi, tùy mức độ chín mong muốn. Luộc khoảng 4 phút giúp lòng đỏ vừa chín tới, mềm và béo; còn 5-6 phút sẽ cho trứng chín kỹ hơn, lòng đỏ chắc và bùi hơn. Nếu luộc quá lâu, trứng dễ bị khô, bở và kém ngon. Để trứng chín đều và hạn chế nứt vỏ, nên cho trứng vào từ nước lạnh rồi mới đun sôi và tính thời gian. Khi trứng chín, vớt ra ngâm ngay vào nước lạnh 2-3 phút để dễ bóc vỏ và giữ hình dáng đẹp.

Cách luộc trứng cút dễ bóc vỏ nhất

Khi luộc trứng cút với giấm và muối, vỏ trứng sẽ tách ra một cách dễ dàng theo một mảng lớn, không hề bị vỡ nát lúc sơ chế. Cách thực hiện thì lại vô cùng đơn giản:

Đầu tiên, bạn cho trứng cút đã chà rửa sạch vào nồi và thêm vào lượng nước lạnh ngập vừa chạm mặt trứng. Sau đó, cho vào 1 thìa muối và 3 thìa giấm, mở bếp ga với lửa vừa, luộc trứng khoảng 5 - 6 phút tính từ thời gian nước bắt đầu sôi thì tắt bếp.

Mẹo luộc trứng cút ngon ngọt, không bị vỡ, dễ bóc vỏ không phải ai cũng biết - Ảnh 2.

Đậy nắp và luộc từ 4 đến 7 phút tùy theo lượng trứng cút mà bạn cần luộc. Sau khi đủ thời gian, tắt bếp là bạn đã có ngay món trứng cút luộc siêu dễ bóc vỏ.

Vớt trứng ra và thả vào một bát nước đá để mau nguội và đồng thời việc bóc vỏ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không có giấm, bạn có thể sử dụng chanh để thay thế. Chanh có tính axit tương tự như giấm giúp vỏ trứng mềm đi và dễ tách ra vô cùng.

Cách thực hiện tương tự, chanh mua về thái lát ra, cho vào cùng với muối và trứng khi nước trong nồi đã được đun ấm. Đậy nắp và luộc từ 4 đến 7 phút tùy theo lượng trứng cút mà bạn cần luộc. Sau khi đủ thời gian, tắt bếp là bạn đã có ngay món trứng cút luộc siêu dễ bóc vỏ.

Lưu ý quan trọng khi thực hiện luộc trứng cút

Khi luộc trứng, không được bật lửa quá lớn, nó sẽ khiến trứng vỡ ra do va đập khi nước sôi đột ngột. Nếu bạn vừa lấy trứng ra trực tiếp từ tủ lạnh thì không nên trực tiếp mang đi luộc ngay. Điều này đảm bảo rằng bạn có thể kiểm soát chính xác thời gian luộc hoàn hảo nhất mà không có sai sót.

Khi thả trứng vào nồi, bạn nên thực hiện thao tác nhẹ nhàng nhất có thể, tránh việc trứng bị nứt do va chạm.

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