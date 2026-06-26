Mẹo treo quạt đúng phong thủy giúp rước tài lộc, sức khỏe

Quạt treo tường nên đặt ở vị trí Thanh Long

Vị trí Chu Tước, ở phía trước, thường chỉ hướng Nam, thuộc hành Hỏa, thường gọi là "chim Chu Tước" phía trước.

Huyền Vũ, nằm ở phía sau, thường chỉ về phía Bắc, thuộc về nước trong ngũ hành, thường được gọi là Hậu Huyền Vũ.

Thanh long, nằm ở bên trái, thường chỉ hướng Đông, thuộc hành Mộc, thường gọi là Thanh long bên trái.

Không chỉ đơn thuần là thiết bị làm mát, chiếc quạt trong nhà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa dòng chảy năng lượng (khí) theo nguyên lý phong thủy.

Bạch Hổ, nằm bên phải, thường ám chỉ hướng Tây, thuộc hành Kim, thường gọi là Bạch Hổ hữu.

Phong thủy cho rằng, Thanh Long là loài vật may mắn có thể mang lại may mắn và gắn liền với những người quyền quý; Hổ Trắng là loài vật hung dữ có thể mang lại sự không may mắn. Vì vậy, quạt nên đặt ở hướng Thanh Long. Bởi theo phong thủy, năng lượng cát tường của hướng Thanh Long do quạt thổi ra có thể tác động vào ngôi nhà, khiến những người sống trong nhà được nhiều sự may mắn, trường thịnh, hay gặp quý nhân phù trợ.

Ngược lại, nếu lắp quạt ở hướng Bạch Hổ thì theo phong thủy, quạt sẽ thổi tà khí về phía trong nhà. Về lâu dài, người trong nhà có thể ảnh hưởng sức khỏe, gặp xui xẻo.

Không lắp quạt treo tường ở cung tài lộc

Nếu bạn phải lắp quạt ở vị trí này thì nên sử dụng quạt trần. Bởi theo phong thủy thì, gió thổi từ trên xuống dưới và khí đẩy từ dưới lên trên, điều đó có nghĩa là sự giàu có di chuyển mà không tiêu tan và dòng tiền không bị mất, vận may luôn có.

Không đặt quạt ở vị trí chéo đối diện cửa ra vào

Vị trí chéo góc đối diện với cửa ra vào của ngôi nhà là vị trí tài lộc của căn nhà. Nếu cửa ra vào ở bên trái phòng khách thì vị trí tài lộc là ở bên phải đối diện với phòng khách.

Trong phong thủy, đây được gọi là vị trí tài lộc tĩnh, nghĩa là lộc có cũng không nhiều, ít may mắn, do đó không nên đặt quạt ở vị trí tài lộc này.

Nếu quạt được lắp ở vị trí thẳng với cửa ra vào thì phạm phải nguyên tắc "tàng phong tụ khí" trong phong thủy, khiến gia chủ chẳng những không thể tụ tài mà còn bị tán tài tán lộc.

Nếu phòng có diện tích quá nhỏ, không thể tránh được trường hợp quạt và cửa ra vào thẳng nhau thì bạn nên chuyển sang dùng quạt bàn hay điều hòa để không phạm phải đại kỵ này.

Không lắp quạt trên đỉnh đầu chỗ ngồi thường xuyên

Điều trước tiên cần chú ý đó là khi xác định vị trí lắp quạt, tuyệt đối không được lắp ở vị trí mà ngay thẳng bên dưới quạt là những vật dụng mà thường xuyên ngồi đó như bàn ăn, bàn trà, bàn làm việc hay giường ngủ…

Nếu phòng có diện tích quá nhỏ, không thể tránh được trường hợp quạt và cửa ra vào thẳng nhau thì bạn nên chuyển sang dùng quạt bàn hay điều hòa để không phạm phải đại kỵ này.

Theo phong thủy, nếu lắp quạt ở vị trí đó, người ngồi dưới sẽ bị sát khí "Áp đỉnh sát" bao trùm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thêm nữa, quạt không nên lắp quá thấp, khiến cho gió không tỏa đều mà thổi trực tiếp với lực mạnh, dễ thổi bay tài khí trong nhà, khiến tài lộc khó tích tụ. Hơn nữa, đây cũng là một điều bất lợi khi xét đến yếu tố an toàn, người đi lại bên dưới dễ gặp nguy hiểm, nhất là những người có chiều cao.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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