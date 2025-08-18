Người phụ nữ 40 tuổi bị cường giáp nhập viện nguy kịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Nghĩ bệnh cường giáp đã được kiểm soát tốt nên người bệnh ngưng thuốc và bỏ tái khám. Sau một năm bị biến chứng đe dọa vào cơn bão giáp, nguy hiểm tính mạng.
Nguy kịch sau 1 năm tự ý bỏ điều trị cường giáp
Chị Hòa, 40 tuổi bị cường giáp trên nền Basedow từ 4 năm trước, điều trị nội khoa bằng thuốc. Cách đây 1 năm chị thấy tình trạng bệnh ổn định nên tự ý ngưng thuốc, bỏ tái khám.
Một tuần nay chị thấy mệt, hồi hộp, khó thở khi gắng sức. Cách nhập viện một ngày, chị đau bụng quanh rốn và hạ vị. Cơn đau lúc đầu âm ỉ, sau tăng dần với tần suất dày hơn, mệt và khó thở nhiều hơn. Chị cấp cứu tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM.
Ngày 18/8, BS.CKI Phạm Phong Luân, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch cho biết, chị Hòa nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, mệt lả, khó thở, vã mồ hôi, vào cơn rung nhĩ với nhịp tim lên tới 190-200 lần mỗi phút, được chẩn đoán cơn bão giáp. Đây là một biến chứng nghiêm trọng của cường giáp, chiếm khoảng 1-2% số ca nhập viện vì cường giáp.
Cơn bão giáp (hay còn gọi là cường giáp kịch phát) xảy ra khi tuyến giáp tiết ra một lượng lớn hormone giáp trong thời gian ngắn. Nồng độ hormone tuyến giáp cao trong cơ thể sẽ đẩy quá trình trao đổi chất lên cao, gây nguy hiểm và đe dọa tính mạng. Ngoài ra, khi có hoạt động trao đổi chất mạnh, cơ thể cần nhiều oxy hơn, buộc tim phải đập rất nhanh để đáp ứng dẫn tới nhịp tim nhanh, rung nhĩ, có thể gây suy tim.
Người bệnh cường giáp điều trị không đầy đủ nguy hiểm thế nào?
ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch đánh giá, cơn bão giáp có khả năng phát triển ở những bệnh nhân bị cường giáp không được điều trị hoặc điều trị không đầy đủ như chị Hòa.
Bên cạnh đó, nó có thể xảy ra do các yếu tố bên ngoài thúc đẩy, bao gồm phẫu thuật tuyến giáp, phẫu thuật ngoài tuyến giáp, chấn thương, các bệnh cấp tính như nhiễm trùng, nhiễm toan ceton do đái tháo đường, nhồi máu cơ tim cấp, suy tim, đột quỵ. Phụ nữ mang thai, thai phụ chuyển dạ, bệnh nhân sử dụng thuốc cản quang có iốt, liệu pháp i ốt phóng xạ cũng là những yếu tố thúc đẩy cơn bão giáp trạng.
Trường hợp chị Hòa, việc bỏ thuốc một năm đã khiến triệu chứng cường giáp xuất hiện trở lại, cộng thêm tình trạng viêm nhiễm do viêm ruột thừa nên đã kích hoạt cơn bão giáp. Nếu cấp cứu chậm một vài giờ nữa, bệnh nhân sẽ bị biến chứng suy tim sung huyết, loạn nhịp tim, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.
Chị Hòa được điều trị tích cực bằng thuốc kháng giáp, i ốt để ổn định cơn bão giáp. Ba tiếng sau tình trạng được kiểm soát, các bác sĩ Ngoại tổng quát tiến hành phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa cho chị.
Sau mổ chị Hòa giảm đau bụng, tiếp tục được điều trị cường giáp. Sức khỏe chị hồi phục nhanh, xuất viện sau 5 ngày khi chức năng co bóp tim (EF) đạt trên 50%, nhịp tim ổn định ở mức 90 lần mỗi phút, trở về nhịp xoang, hết khó thở. Chị được căn dặn uống thuốc và đi khám đầy đủ để tránh tái phát.
Dấu hiệu người bị cường giáp kịch phát
Theo bác sĩ Kiều, cơn bão giáp là một tình trạng nguy hiểm. Ngay cả khi được điều trị, nó vẫn có thể gây tử vong với tỷ lệ 10-30%. Để giảm rủi ro, bệnh nhân cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt khi thấy các triệu chứng của cơn bão giáp, bao gồm sốt cao (39 độ C trở lên), nhịp tim nhanh (trên 140 nhịp mỗi phút), cảm thấy bồn chồn, cáu kỉnh, lo lắng, mất ý thức. Các dấu hiệu ít phổ biến hơn là buồn nôn, nôn dữ dội, tiêu chảy, đau bụng, vàng da, vàng mắt.
Để phòng ngừa biến chứng bão giáp trạng, bệnh nhân cường giáp cần tuân thủ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tái khám đúng lịch hẹn, kiểm soát căng thẳng, có chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên.
