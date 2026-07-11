Miền Bắc liên tục mưa lớn cả tuần qua, thiệt hại vẫn còn tiếp diễn

Mưa dông mạnh tiếp diễn nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 5 ngày qua, Bắc Bộ liên tục có mưa, nhiều nơi tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai ghi nhận lượng mưa 100-200 mm, trong khi một số điểm có mưa đặc biệt lớn trên 300 mm như Hua Trai (Sơn La) 511 mm, Mường Trai (Sơn La) 479 mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 469 mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 453 mm và Bình Thành (Thái Nguyên) 394 mm.

Ngày hôm nay (11/7), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 11/7 có nơi trên 40mm như các trạm: Vân Hồ (Sơn La) 68,6mm, Yên Thủy (Phú Thọ) 68,2mm, Tam Chúc (Ninh Bình) 53,2mm, Sơn Lương (Lào Cai) 45mm,...

Từ chiều tối 11/7 đến ngày 12/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20–50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Miền Bắc mưa dông phức tạp kéo dài.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Giai đoạn từ 19/7 - 23/7, xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực này. Theo tính toán của Cục Khí tượng Thủy văn, miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ này nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới), gây ra một đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực.

"Do các vùng núi đã trải qua nhiều ngày mưa liên tục, đất đá đã đạt trạng thái bão hòa nước, những ngày tới lại tiếp tục mưa lớn cục bộ và diện rộng nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Bắc cần đề phòng ở mức báo động cao nhất", trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, mưa lớn từ ngày 8 đến 10/7 khiến 4 ngôi nhà bị sập, 145 nhà hư hỏng, 49 nhà phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở và 71 nhà bị ảnh hưởng bởi ngập úng, sạt lở.

Các tỉnh miền Bắc đã ghi nhận 684 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập, hư hại; 26 gia súc và 350 gia cầm chết hoặc bị nước cuốn trôi. Mưa lũ còn gây sạt lở, ngập tại 17 vị trí trên các quốc lộ 6, 4H, 12, 32 và 77 vị trí trên các tuyến đường tỉnh, làm gián đoạn giao thông cục bộ, song đến nay các tuyến đã được thông xe. Ngoài ra, 157 m kênh mương thủy lợi bị hư hỏng.

Liên tiếp cảnh báo mưa dông khu vực nội thành Hà Nội Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Yên Xuân, Kiều Phú, Phú Cát, Thạch Thất, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Tây Phương, Phú Nghĩa, Xuân Mai, và đang có xu hướng mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội. Từ nay đến khoảng 2 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường/xã nêu trên và lan sang các phường/xã khác thuộc khu vực Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Nhiều vùng biển động rất mạnh do ảnh hưởng của bão

Về thời tiết trên biển, hiện đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; trạm Huyền Trân có gió mạnh cấp 6; đặc khu Trường Sa có gió giật cấp 7. Vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh.

Đêm 11/7 và ngày 12/7, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao 2,0-3,0m; riêng khu vực Giữa Biển Đông 2,0-4,0m.

Phía Đông khu vực Bắc Biển Đông: gió Tây đến Tây Nam cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ngày 12/7 gió giảm dần. Sóng biển cao 2,0-4,0m. Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m.

Ngoài ra, đêm 11/7 và ngày 12/7, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm 12/7 và ngày 13/7, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động mạnh. Sóng biển cao 2,0-3,0m; riêng khu vực Giữa Biển Đông 2,0-4,0m.

Khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2,0-3,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Dự báo thời tiết từ đêm 11/7 đến ngày 13/7:

Bắc Bộ và Thanh Hóa: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị: có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tp. Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 13/7 đến ngày 21/7:

Bắc Bộ và Thanh Hóa: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm ở khu vực vùng núi và trung du); riêng thời kì khoảng ngày 15-18/7 mưa có xu hướng giảm. Từ khoảng đêm 18/7-21/7 có mưa, mưa rào và rải rác có dông.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị: ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 13-14/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng đêm 18/7-21/7 có mưa, mưa rào và rải rác có dông.

Tp. Huế và Khu vực từ duyên hải Nam Trung Bộ: ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.