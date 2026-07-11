Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi sau một ngày mất tích
GĐXH - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể cháu H. dưới sông Ngàn Sâu.
Sáng 11/7, lãnh đạo UBND xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) thông tin, lực lượng chức năng cùng một số đội thiện nguyện và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu N.V.H (6 tuổi, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) dưới sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Ân Giang.
Trước đó, chiều 9/7, cháu H. cùng mẹ đến nhà bà ngoại ở thôn Ân Giang để chơi. Đến khoảng 9h30 ngày 10/7, gia đình không thấy cháu về nên trình báo chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm, đồng thời phát thông báo kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cung cấp thông tin.
Theo lãnh đạo địa phương, nhà bà ngoại của cháu nằm cách sông Ngàn Sâu khoảng 50m, có khả năng cháu bé đi xuống khu vực bờ sông chơi rồi không may rơi xuống nước.
Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể cháu về mai táng.