Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó
GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.
Ngày 10/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7561/CĐ-BNNMT, yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình vận hành mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào 11 giờ ngày 11/7.
Cùng ngày, Bộ cũng ban hành Văn bản số 7562/BNNMT-ĐĐ gửi 6 tỉnh, thành phố khu vực hạ lưu sông Hồng, trong đó có Hà Nội, đề nghị triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn vùng hạ du trong quá trình vận hành hồ chứa.
Để chủ động ứng phó với việc xả lũ, ngày 11/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường nằm dọc tuyến đê sông Đà, sông Hồng và sông Đuống khẩn trương thực hiện các phương án bảo đảm an toàn.
Các địa phương cần thông báo ngay đến người dân, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đang sinh sống hoặc hoạt động trên sông, ven sông về việc hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ để chủ động di dời phương tiện, điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các biện pháp phòng tránh phù hợp, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các xã, phường tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình, kịp thời tổng hợp và báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
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