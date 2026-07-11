Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Tại cuộc họp thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của UBND TP Hà Nội diễn ra chiều 10/7, các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến kế hoạch tiếp tục sắp xếp xã, phường của thành phố trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi họp, ông Nguyễn Xuân Lưỡng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, sau một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết quả tổng kết bước đầu từ các cơ quan chức năng của Trung ương và Thành ủy Hà Nội đều khẳng định bộ máy mới đã hoạt động ổn định, thông suốt.

Mô hình này đã giảm bớt các tầng nấc trung gian, giúp công tác điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố trở nên nhanh chóng, quyết liệt hơn. Quyền lực và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở được tăng cường, đáp ứng đúng tinh thần "sát dân, gần dân", kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng của người dân về thủ tục hành chính, quản lý đất đai và trật tự đô thị.

Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp lại các xã phường chưa đạt chuẩn về dân số, diện tích.

Liên quan đến số liệu báo cáo của Bộ Nội vụ đối với các xã, phường chưa đạt tiêu chí, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên địa bàn Thủ đô, đại diện Sở Nội vụ đã đưa ra thông tin cụ thể.

Căn cứ theo Nghị định số 37 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn, Sở Nội vụ Hà Nội đã hoàn thành công tác rà soát, phân loại toàn bộ 119 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Kết quả rà soát cho thấy, do đặc thù lịch sử phát triển đô thị, Hà Nội vẫn còn một số đơn vị hành chính cấp xã (đặc biệt tại khu vực lõi đô thị cũ và các huyện ngoại thành) chưa đáp ứng đủ đồng thời hai tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định mới.

Tuy nhiên, đại diện Sở Nội vụ nhấn mạnh, việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính này sẽ không triển khai ồ ạt mà phải được thực hiện theo lộ trình thận trọng, khoa học. Hiện nay, thành phố đang xây dựng đề án, phương án cụ thể dựa trên việc đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố đặc thù về văn hóa, lịch sử, truyền thống và dư địa phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Mục tiêu của việc tinh chỉnh này là nhằm tối ưu hóa năng lực quản lý của bộ máy cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, chứ không đơn thuần là ghép cơ học các địa giới hành chính. Các phương án cụ thể sau khi được Thường trực Thành ủy phê duyệt sẽ được công khai rộng rãi để lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân theo đúng quy định pháp luật trước khi trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn.