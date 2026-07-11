Bé trai 6 tuổi mất tích khi về nhà bà ngoại chơi

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ lãnh đạo xã Mai Hoa (Hà Tĩnh), địa phương đang huy động các lực lượng tham gia tìm kiếm một bé trai mất tích nhiều giờ.

Hình ảnh cháu Nguyễn Văn Hiệp.

Trước đó, chiều 9/7, cháu Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi) cùng mẹ là chị Trần Thị Mạnh (trú xã Đức Thọ) đến nhà bà ngoại ở thôn Ân Giang, xã Mai Hoa để chơi.

Đến khoảng 9h30 ngày 10/7, gia đình không thấy cháu Hiệp nên trình báo chính quyền địa phương. Thời điểm mất tích, cháu Hiệp mặc áo màu đỏ, quần màu đen.

Hiện Công an xã Mai Hoa đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, đồng thời đề nghị người dân nếu phát hiện cháu Nguyễn Văn Hiệp hoặc có thông tin liên quan, khẩn trương thông báo cho lực lượng chức năng để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Tìm thấy người đàn ông mất tích sau gần một tuần trong rừng ở Thái Nguyên GĐXH - Sau nhiều ngày huy động lực lượng tìm kiếm, đến trưa 27/6, người đàn ông mất tích từ ngày 21/6 tại xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng với nhiều vết thương trên người.



