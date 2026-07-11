Bé trai 6 tuổi mất tích khi về nhà bà ngoại chơi
GĐXH - Một bé trai 6 tuổi đến nhà bà ngoại chơi rồi mất tích, lực lượng chức năng đang phát thông báo đề nghị người dân hỗ trợ tìm kiếm.
Thông tin từ lãnh đạo xã Mai Hoa (Hà Tĩnh), địa phương đang huy động các lực lượng tham gia tìm kiếm một bé trai mất tích nhiều giờ.
Trước đó, chiều 9/7, cháu Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi) cùng mẹ là chị Trần Thị Mạnh (trú xã Đức Thọ) đến nhà bà ngoại ở thôn Ân Giang, xã Mai Hoa để chơi.
Đến khoảng 9h30 ngày 10/7, gia đình không thấy cháu Hiệp nên trình báo chính quyền địa phương. Thời điểm mất tích, cháu Hiệp mặc áo màu đỏ, quần màu đen.
Hiện Công an xã Mai Hoa đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, đồng thời đề nghị người dân nếu phát hiện cháu Nguyễn Văn Hiệp hoặc có thông tin liên quan, khẩn trương thông báo cho lực lượng chức năng để hỗ trợ công tác tìm kiếm.