Tin sáng 11/7: Thông báo mới tới hàng chục triệu người trên cả nước đang sử dụng VNeID; Chi tiết lịch cấm đường tại Hà Nội từ 7h30 hôm nay

Tin sáng 10/7: Thông tin mới nhất vụ 146 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Giá xăng tiếp tục giảm, xăng E10 mức giá bao nhiêu? GĐXH - Liên quan vụ 146 điểm 10 môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 đối tượng; Giá xăng đồng loạt giảm, xăng E10 về sát mốc 20.000 đồng/lít.

Thông báo mới tới hàng chục triệu người trên cả nước đang sử dụng VNeID

VNeID vừa phát hành phiên bản 2.2.10 với nhiều tính năng mới nhằm mở rộng các dịch vụ công trên môi trường số.

VNeID là ứng dụng định danh và xác thực điện tử do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an phát triển. Với nhiều tiện ích thiết thực, VNeID ngày càng trở thành công cụ không thể thiếu trong đời sống của người dân, góp phần thay thế các loại giấy tờ truyền thống và hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Tính đến cuối năm 2025, trên VNeID đã có hơn 65 triệu tài khoản kích hoạt.

Hiện nay, ứng dụng đã tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và nhiều thông tin, dịch vụ thiết yếu khác, giúp người dân dễ dàng quản lý, sử dụng ngay trên thiết bị di động.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân và phát huy hiệu quả nền tảng định danh điện tử quốc gia, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã nâng cấp ứng dụng VNeID lên phiên bản 2.2.9, bổ sung một số tính năng mới như: Tích hợp hiển thị Phiếu lý lịch tư pháp trong Ví giấy tờ; Điều chỉnh bộ câu hỏi đánh giá thủ tục hành chính trong Công an Nhân dân; Bổ sung chức năng Hủy hồ sơ với Dịch vụ công Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.

Trên phiên bản VNeID 2.2.9, sau khi hoàn thành các thủ tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ công của lực lượng Công an, người dân có thể dễ dàng gửi ý kiến đánh giá trực tiếp ngay trên ứng dụng.

Đây là kênh thông tin chính thống, minh bạch, giúp cơ quan Công an tiếp nhận những phản hồi khách quan về chất lượng phục vụ, tác phong, thái độ giao tiếp, cũng như hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, chiến sĩ.

Chi tiết lịch cấm đường tại Hà Nội ngày 11/7/2026

Công an Hà Nội phân luồng giao thông để phục vụ ngày lễ đặc biệt - Ảnh: CA Hà Nội

TTXVN đăng tin, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân - Bộ Công an.

Cụ thể, từ 9h ngày 11/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 7h30 đến 9h30; từ 10h30 đến 12h ngày 11/7/2026.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện: Tạm cấm đối với các xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70). Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Họp khẩn, kiểm tra thông tin tố cáo vi phạm thi tốt nghiệp THPT tại một điểm thi ở Quảng Trị

Nội dung tin nhắn tố cáo gây xôn xao dư luận.

Ngày 10/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại một điểm thi ở tỉnh Quảng Trị trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Những chia sẻ trong dòng tin nhắn tố cáo nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, gây xôn xao dư luận.

Liên quan tới vụ việc trên, báo Lao Động thông tin Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng thông tin thêm trên tờ Thanh Niên, Sở GD&ĐT tổ chức họp khẩn ngay trong sáng 10/7; đồng thời rà soát, xác minh toàn bộ nội dung phản ánh để đánh giá tính xác thực của thông tin.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị sẽ xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện có vi phạm.

Công an thông báo người dân không nên gửi hình ảnh sau qua Zalo, Messenger

Ảnh chụp giao diện nhóm Zalo có đăng hình ảnh, thông tin liên quan đến cá nhân (đã che thông tin dữ liệu cá nhân). (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Đồng Nai)

Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Đồng Nai thông tin, trên các hội nhóm Facebook, Zalo hay những nền tảng mạng xã hội khác, không khó để bắt gặp các bài đăng với nội dung như "Nhặt được căn cước công dân", "Ai đánh rơi giấy phép lái xe liên hệ nhận lại", hay "Nhặt được thẻ ngân hàng, giấy đăng ký xe"... kèm theo hình ảnh rõ nét của các loại giấy tờ và thông tin cá nhân của người bị mất.

Đây là hành động xuất phát từ mong muốn giúp chủ sở hữu sớm tìm lại tài sản. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan Công an, việc đăng tải công khai hình ảnh giấy tờ tùy thân lên mạng xã hội hoặc gửi qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger có thể vô tình khiến dữ liệu cá nhân bị phát tán, tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng hoạt động tinh vi, chỉ một bức ảnh căn cước công dân, giấy phép lái xe hoặc các giấy tờ có chứa thông tin cá nhân cũng có thể trở thành nguồn dữ liệu để kẻ gian thu thập, đối chiếu với thông tin trên mạng xã hội. Từ đó, các đối tượng có thể dựng lên nhiều kịch bản giả mạo cơ quan chức năng, ngân hàng, công ty tài chính hoặc sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích trái pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, thay vì đăng tải hình ảnh giấy tờ tùy thân lên mạng xã hội hoặc chia sẻ qua các ứng dụng nhắn tin, người dân khi nhặt được giấy tờ của người khác nên nhanh chóng bàn giao cho Công an phường, xã hoặc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gần nhất. Cơ quan Công an sẽ tiến hành xác minh, liên hệ và trao trả cho chủ sở hữu theo đúng quy định, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân.

Ô tô thiếu gạt nước và búa phá kính sẽ bị đánh trượt khi đăng kiểm

Dự thảo quy chuẩn mới đề xuất bổ sung nhiều lỗi như lắp sai biển số, thiếu gạt nước, thiếu búa phá kính, còi sai chuẩn khiến xe không đạt kiểm định. Ảnh minh họa

SKĐS thông tin, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ, thay thế QCVN 122:2024/BGTVT.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo này là việc bổ sung nhiều hư hỏng, khiếm khuyết vào nhóm lỗi nghiêm trọng (MAD). Với các lỗi này, phương tiện sẽ không đạt kiểm định, chủ xe phải sửa chữa, khắc phục trước khi đưa xe đi kiểm định lại.

Liên quan đến hệ thống chiếu sáng và trang bị an toàn, dự thảo này quy định các trường hợp đèn cảnh báo nguy hiểm không nháy đồng thời, đèn phanh không sáng rõ hơn đèn hậu hoặc rào chắn phía sau có cạnh sắc, nhọn đều được xếp vào nhóm lỗi nghiêm trọng nhằm bảo đảm phù hợp với QCVN 09:2024/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô.

Đối với kính xe, nếu kính cửa hai bên, phía sau hoặc phía trên bị thủng, vỡ, phương tiện sẽ không đạt kiểm định. Riêng kính chắn gió phía trước có hệ số truyền sáng dưới 45% cũng bị coi là lỗi nghiêm trọng nhằm ngăn chặn việc dán phim hoặc sơn phủ làm hạn chế tầm nhìn của người lái.

Đáng chú ý, dự thảo quy định xe thiếu gạt nước sẽ không đạt kiểm định do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu thông trong điều kiện mưa.

Đối với kính xe, nếu kính cửa hai bên, phía sau hoặc phía trên bị thủng, vỡ, phương tiện sẽ không đạt kiểm định. Riêng kính chắn gió phía trước có hệ số truyền sáng dưới 45% cũng bị coi là lỗi nghiêm trọng nhằm ngăn chặn việc dán phim hoặc sơn phủ làm hạn chế tầm nhìn của người lái.

Đinh Tiến Dũng rút khỏi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Đinh Tiến Dũng đã trải qua công diễn Hội ngộ ở tập 1 show Chông Gai

Chiều 10/7, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức phát đi thông báo về việc Anh Tài Đinh Tiến Dũng dừng tham gia chương trình. Theo thông báo từ Ban Tổ chức, quyết định này xuất phát từ nguyện vọng cá nhân của nam nghệ sĩ.

Thông báo không đề cập thêm nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc Đinh Tiến Dũng rút khỏi chương trình. Ban Tổ chức khẳng định tôn trọng quyết định của nam nghệ sĩ và gửi lời thông báo chính thức tới khán giả theo dõi chương trình.

Đáng chú ý, đây là thông báo thứ hai được Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 phát đi trong cùng ngày. Ngay trước đó, chương trình đã thông báo tạm hoãn lịch phát sóng tập 3, thay vì lên sóng theo kế hoạch ban đầu. Cụ thể, tập 3 của chương trình dự kiến lên sóng vào ngày 11/7 sẽ được tạm hoãn. Lịch phát sóng mới được dự kiến vào Thứ Bảy, ngày 18/7/2026.