Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn
GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.
Đây là một số những kết quả nổi bật được UBND TP Hà Nội thông tin tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, chiều 10/7.
Đẩy nhanh 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm với tổng chiều dài hơn 300 km
Theo UBND TP Hà Nội, cùng với việc duy trì tăng trưởng kinh tế, thành phố đang ưu tiên phát triển đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững, coi đầu tư hạ tầng là động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Điểm nhấn lớn nhất là ngày 22/6/2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km.
Các dự án gồm tuyến số 1 từ Sân vận động Hùng Vương đến sân bay Nội Bài; tuyến số 2 từ sân bay Nội Bài đến Thượng Đình; tuyến số 8 kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc với các khu logistics; tuyến số 10 từ Cổ Loa đến Vành đai 3 và tuyến số 14 từ cầu Thăng Long đến Ocean Park.
Theo thành phố, việc triển khai đồng thời nhiều tuyến metro đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn, tạo nền tảng hình thành các đô thị phát triển theo mô hình TOD, giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô và mở rộng không gian phát triển về các đô thị vệ tinh.
107 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đang triển khai, dự kiến cung ứng thị trường 94.600 căn hộ
Song song với hệ thống giao thông, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Hiện toàn thành phố có 107 dự án đang được triển khai với khoảng 94.600 căn hộ.
Riêng trong tháng 6, Hà Nội đã khởi công thêm 3 dự án nhà ở cho thuê tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, khu giãn dân phố cổ Việt Hưng và khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội, bổ sung hơn 4.300 căn hộ cho thị trường.
Đáng chú ý, Hà Nội cũng đang tập trung xử lý quyết liệt 5 điểm nghẽn lớn gồm úng ngập, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm.
Đến nay, thành phố đã triển khai toàn bộ 12 dự án khẩn cấp chống úng ngập; xử lý được 39 trong tổng số 51 điểm ùn tắc giao thông; nâng tỷ lệ xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện lên 83%; tăng cường ứng dụng camera và công nghệ số trong quản lý đô thị.
Cùng với đó, công tác quản lý đất đai và khai thác nguồn lực cũng được đẩy mạnh.
Khoảng 50,5% trong tổng số hơn 4,18 triệu thửa đất đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai. Thành phố đồng thời rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai, đã chấm dứt hoạt động 24 dự án, đưa 17 dự án ra khỏi danh mục chậm triển khai và tiếp tục xử lý khoảng 300 dự án khác nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai.
Theo UBND TP Hà Nội, những kết quả trên góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh GRDP 6 tháng đầu năm đạt mức tăng 8,22%, cao hơn bình quân chung của cả nước.
Trong 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, các tuyến Vành đai 2,5, 3,5, các cầu vượt sông Hồng và hệ thống đường sắt đô thị.
Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở, khu đô thị, hạ tầng thương mại và logistics.
Qua đó tạo dư địa tăng trưởng và nâng cao chất lượng phát triển đô thị trong thời gian tới.
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