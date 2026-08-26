Thái Nguyên: Ba người mất tích sau vụ lật thuyền tại đập tràn Tân Thái xã Đồng Hỷ

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Khoảng 9h10 ngày 26/8, thông tin với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, 3 người mất tích sau vụ lật thuyền xảy ra tại khu vực đập tràn Tân Thái vẫn chưa được tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 17h ngày 25/8, tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, 1 chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật.

Danh tính những người trên thuyền được xác định gồm D.V.B. (SN 1990), D.V.H. (SN 1987), D.V.V. (SN 2003) và Đ.B.L. (SN 1983), cùng trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi thuyền bị lật, anh D.V.H. may mắn dạt vào bờ, được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Ba người còn lại mất tích.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền ở xã Đồng Hỷ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tổ chức tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ việc.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương tiện, nhân lực, đồng thời phối hợp với người dân địa phương rà soát khu vực xung quanh đập tràn và mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân.

Đến sáng 26/8, công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai với hy vọng sớm xác định được vị trí của 3 người mất tích.

Trước đó, tối 25/8, trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Anh Hoa cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND xã Vân Hán cũng đã huy động lực lượng địa phương hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Theo bà Hoa, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Lực lượng chức năng 2 địa phương đang phối hợp tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện nguyên nhân khiến chiếc thuyền bị lật đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.