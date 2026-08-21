Thủ đô Hà Nội là trọng tâm mưa lớn nhất trong ngày hôm nay?

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Thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Thủ đô Hà Nội, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn.

Tại khu vực Bắc Bộ, trọng tâm mưa lớn là khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Tổng lượng mưa từ 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Do có mưa, nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Hà Nội và các phường khác của Bắc Bộ không vượt quá 33 độ.

Tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mưa bớt dồn dập hơn. Lượng mưa từ 30-80mm, cục bộ có nơi mưa trên 150mm.

Mưa lớn trong những ngày qua khiến đất đá đã bão hòa nước tiềm ẩn nguy cơ cao lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; ngoài ra mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết hôm nay tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Dự báo chuỗi ngày mưa dông về chiều tối ở khu vực này còn kéo dài nhiều ngày tới. Trưa và chiều trời có nắng, mức nhiệt cao nhất tại Nam Bộ từ 30-32 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội có mưa to trong ngày hôm nay. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 21/8 đến ngày 22/8:

- Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to,

- Đông Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 21/8 mưa lớn giảm dần.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 22/8 đến ngày 30/8:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vừa, mưa to và dông đến khoảng ngày 24-25/8, từ ngày 26/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Miền Bắc vẫn còn tiếp diễn mưa dông, Thủ đô có mưa to? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần tuy nhiên vẫn còn một số điểm mưa to. Trong khi đó thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.