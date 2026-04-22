Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa lớn, nơi nào là tâm điểm mưa to?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay, miền Bắc có mưa dông đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Dự báo 5 tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ sẽ là nơi có mưa vừa, mưa to.
Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc
Theo bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo từ chiều tối nay sẽ có mưa dông đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Gió lốc mạnh có thể quật đổ cây cối, tốc mái nhà proximăng, mái tôn; mưa đá gây thiệt hại về hoa màu, có thể thủng mái nhà, hư hỏng phương tiện.
Các hiện tượng này có nguy cơ cao xảy ra từ chiều tối cho đến đêm nay lúc không khí lạnh mới tràn xuống và kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m khiến không khí bị xáo trộn mạnh mẽ.
Những tỉnh nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra dông lốc, mưa đá là Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đây cũng là nơi sẽ có mưa vừa, mưa to.
Những nơi khác sẽ mưa nhỏ hơn, nguy cơ về dông lốc, mưa đá cũng thấp hơn.
Trước khi chuyển mưa, thời tiết miền Bắc oi nóng. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác phổ biến trong khoảng từ 31-34 độ. Riêng phường Tân Hòa (Phú Thọ) 37 độ.
Từ đêm nay đến thứ Năm, thời tiết miền Bắc sẽ dịu mát khi có không khí lạnh. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội sẽ giảm xuống còn khoảng 27-28 độ vào ban ngày, còn ban đêm se se lạnh 23 độ.
Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ nắng nóng trên diện rộng từ Thanh Hóa trở vào TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Mức nhiệt cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo nóng ngắn ngày, đến thứ Năm diện nóng sẽ thu hẹp.
Tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi cả miền Đông và miền Tây với mức nhiệt 35-36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 22/4 đến ngày 23/4:
- Bắc Bộ: Từ chiều tối ngày 22/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 23/4 trời chuyển mát.
- Bắc Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; từ ngày 23/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc ngày 22/4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng chiều tối ngày 23/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 23/4 đến ngày 1/5:
- Khu vực Bắc Bộ: Từ khoảng đêm 23-29/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng ngày 25-26/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 30/4-1/5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Bắc và Trung Trung Bộ: Từ khoảng đêm 23-25/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều trời nắng.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 24/4 khả năng có nắng nóng diện rộng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
