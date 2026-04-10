Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Thứ sáu, 17:38 10/04/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết hôm nay và ngày mai (11/4), Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp diễn chuỗi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ (ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực từ Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng thời tiết không cực đoan như các khu vực trên, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông ở một vài nơi, lượng mưa không quá lớn.

Theo dự báo thời tiết, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết từ đêm 11/4 đến ngày 12/4

- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế: Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

- Khu vực Tây Bắc Bộ và từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 12/4 đến ngày 20/4:

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; khoảng từ ngày 14-15/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Khu vực Đông Bắc Bộ: Ngày 13/4 có nắng nóng cục bộ. Khoảng ngày 16-17/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khoảng ngày 16-17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khoảng ngày 16-17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; từ khoảng ngày 14-15/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội còn nắng nóng trong các ngày 11-13/4 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C. Tuy nhiên, ban đêm, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 25-26 độ C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 10 độ C.

Ngày 14/4, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm về mức 33 độ C, kết thúc đợt nắng nóng đầu mùa, trời có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này không có nhiều biến động, duy trì ngưỡng 26 độ C.

Trong hai ngày 15-16/4, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội tiếp tục giảm còn 31-32 độ C, ban đêm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26 độ C, trời có mây, không mưa.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 3 ngày từ 17-19/4, trời xuất hiện mưa rào, nhiệt độ cao nhất dao động 30-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25 độ C.

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi khu vực Bắc Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 40mm. Nhiệt độ giảm nhẹ.

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27–28/3, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây ra mưa rào và dông. Các khu vực trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm nhẹ.

Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm tra

GĐXH - Sau bê bối tại Trường Mầm non Hòa Bình ở xã Văn Lăng hàng loạt xã ở Thái Nguyên kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.

Hà Nội tăng tốc triển khai không gian ngầm, xây dựng hệ thống chống ngập bền vững

GĐXH - Hà Nội đang tăng cường xây dựng các bể điều tiết ngầm dưới lòng đất, điều này giúp giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn; đồng thời tạo nền tảng để thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước theo hướng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giới

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện một phương tiện được gia cố thêm thùng kim loại hình trụ để cất giấu hàng hóa, bên trong chứa 1.290 lít dầu diesel.

Tin sáng 10/4: Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt; Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

GĐXH - Nắng nóng ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/4; Khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ mùng 10/3 sắp tới.

Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 20/4, nhiều khả năng miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm đáng kể sau chuỗi ngày nắng nóng.

Lãnh đạo TP Hà Nội khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Đoàn Khuê

GĐXH - Ngày 9/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, phường Việt Hưng. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng "chuẩn vàng" mới cho an toàn vệ sinh thực phẩm học đường Thủ đô.

Hà Nội: Hối hả phá dỡ công trình, khẩn trương trả mặt bằng sạch dự án mở rộng đường Tam Trinh

GĐXH - Những ngày gần đây, trên tuyến đường Tam Trinh (thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường này đang được triển khai khẩn trương.

Điểm danh những tỉnh thành là 'chảo lửa' có mức nhiệt cao trong ngày hôm nay

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục trải dài khắp các khu vực trên cả nước. Trong đó, miền Trung vẫn là khu vực nóng nhất, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất hơn 40 độ.

Tin sáng 9/4: Những đối tượng nào được tăng trợ cấp xã hội từ 1/7? Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả

GĐXH - Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026; UBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ mới

Đồng chí Đào Hồng Lan đã được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2026-2031.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

