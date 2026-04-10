Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết hôm nay và ngày mai (11/4), Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp diễn chuỗi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ (ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Khu vực từ Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng thời tiết không cực đoan như các khu vực trên, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông ở một vài nơi, lượng mưa không quá lớn.
Dự báo thời tiết từ đêm 11/4 đến ngày 12/4
- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế: Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
- Khu vực Tây Bắc Bộ và từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 12/4 đến ngày 20/4:
- Khu vực Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; khoảng từ ngày 14-15/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.
- Khu vực Đông Bắc Bộ: Ngày 13/4 có nắng nóng cục bộ. Khoảng ngày 16-17/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác.
- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khoảng ngày 16-17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.
- Khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khoảng ngày 16-17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; từ khoảng ngày 14-15/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết Hà Nội
Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội còn nắng nóng trong các ngày 11-13/4 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C. Tuy nhiên, ban đêm, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 25-26 độ C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 10 độ C.
Ngày 14/4, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm về mức 33 độ C, kết thúc đợt nắng nóng đầu mùa, trời có mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này không có nhiều biến động, duy trì ngưỡng 26 độ C.
Trong hai ngày 15-16/4, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội tiếp tục giảm còn 31-32 độ C, ban đêm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26 độ C, trời có mây, không mưa.
Dự báo thời tiết Hà Nội trong 3 ngày từ 17-19/4, trời xuất hiện mưa rào, nhiệt độ cao nhất dao động 30-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25 độ C.
Tin sáng 9/4: Những đối tượng nào được tăng trợ cấp xã hội từ 1/7? Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tảThời sự
GĐXH - Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026; UBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.