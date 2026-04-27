Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng không khí lạnh?

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều và đêm nay (27/4), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Trung Trung Bộ, trong 24-48 giờ tới, mưa rào và dông cũng xuất hiện vài nơi nhưng lượng mưa không quá lớn. Trong đó, vùng núi phía Tây mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 28/4 đến ngày 6/5, một đợt gió mùa Đông Bắc tràn về đẩy rãnh thấp xuống nước ta, khiến thời tiết gia tăng mưa dông, nhiệt độ giảm nhẹ.

Dự báo Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa to, lượng trên 80mm. Mưa kéo dài đến ngày 29/4 rồi giảm nhanh. Cảnh báo trong những ngày mưa tới, nguy cơ mưa đá, gió giật mạnh xảy ra rất cao đặc biệt là khu vực vùng núi.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị có mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu.

Ngày 30/4, mưa giảm về cường độ và phạm vi, còn xảy ra ở một vài nơi. Từ ngày 1-2/5, khu vực này trưa chiều trời nắng. Từ ngày 3/5, Bắc Bộ khả năng nắng nóng cục bộ.

Bắc Trung Bộ phổ biến mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm. Trong đó, từ chiều tối 28-29/4 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng 3/5, nắng nóng có thể tái diễn cục bộ tại khu vực này.

Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 29-30/4.

Cao nguyên Trung Bộ (từ 28/4-2/5) và Nam Bộ (từ khoảng 30/4-2/5) xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông chủ yếu vào chiều tối và tối. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nam Bộ nắng nóng đến 30/4.

Cảnh báo trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội trong ngày 29/4: Đón không khí lạnh, Hà Nội giảm nhiệt, cao nhất còn 27 độ C, thấp nhất 23 độ C. Trời mát mẻ nhưng nguy cơ xuất hiện mưa dông đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đến ngày 30/4 và 1/5, thời tiết Hà Nội tạnh ráo trở lại, nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ lên 28-29 độ C, nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm về mức 21 độ C.

Đến ngày 2-3/5, nhiệt độ Hà Nội tăng nhanh trở lại, cao nhất 32-33 độ C, thấp nhất 23-25 độ C, trời có mây, không mưa. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 8-9 độ C.

