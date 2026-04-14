Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết có rét đậm?

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khoảng đêm 16 đến ngày 17/4, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, do cường độ yếu, đợt lạnh này chỉ khiến nhiệt độ giảm nhẹ, khó gây rét rõ rệt.

Nhận định về hiện tượng "rét nàng Bân" trong tháng 3 Âm lịch, theo Báo Sức khỏe và Đời sống, TS Trương Bá Kiên (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển) cho rằng, xác suất xảy ra là rất thấp, nếu có cũng chỉ se se lạnh. Điều này không có nghĩa là hoàn toàn không còn không khí lạnh cuối mùa, nhưng nếu còn thì nhiều khả năng chỉ là các đợt lạnh, mát ngắn, cường độ không mạnh và khó duy trì lâu.

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, từ nay cho đến đầu tháng 5, khu vực này vẫn sẽ đón các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, đây là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu, chủ yếu gây ra mưa rào và dông rải rác, thời tiết mát mẻ, rất ít khả năng chuyển lạnh hoặc chuyển rét.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp đón không khí lạnh thời tiết giảm nhiệt nhẹ, có mưa dông. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội ảnh hưởng thế nào khi có không khí lạnh?

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới của cơ quan khí tượng, nắng nóng duy trì ở Hà Nội trong ngày 13-14/4 với nhiệt độ cao nhất ngày 35 độ C, thấp nhất 26 độ C.

Sang ngày 15-16/4, nhiệt độ khu vực này giảm nhẹ, chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng, oi bức kéo dài suốt những ngày qua. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến 34 độ C, vẫn ở mức khá cao. Ban đêm, nhiệt độ giảm còn khoảng 27 độ C.

Ngày 17/4, tác động bởi đợt không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội 30 độ C, giảm khoảng 4 độ C so với ngày hơn trước khiến thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, khu vực này có thể xuất hiện mưa dông đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan trong giai đoạn chuyển mùa như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất cũng giảm về ngưỡng 25 độ C.

Trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo (từ 18-21/4), Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ tăng trở lại nhưng vẫn chưa đạt ngưỡng nắng nóng, cao nhất 32-33 độ C, thấp nhất 27-28 độ C.

Thời tiết miền Bắc nắng nóng đến sớm cả tháng

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia trong nhiều năm qua, tại khu vực Tây Bắc Bộ, nắng nóng thường đến vào giữa và nửa cuối tháng 4, trong khi khu vực Đông Bắc Bộ thường bắt đầu muộn hơn nhiều, khoảng từ ngày 8/5-1/6. Như vậy, so với số liệu lịch sử, nắng nóng năm nay ở khu vực Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội đến sớm hơn một tháng.

Thanh Hoá đến Huế năm nay cũng đón nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn so với trung bình những năm trước khi ngay ngày 30-31/3, khu vực Nghệ An đến Quảng Ngãi đã đón nắng nóng diện rộng.

Từ ngày 5/4 đến nay, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt bao trùm khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt trong lều khí tượng trên 41 độ. Nhiệt độ thực tế ngoài trời còn có thể cao hơn 2-4 độ, thậm chí cao hơn.

Thông tin về diễn biến thời tiết trong giai đoạn nửa cuối tháng 4 sang đầu tháng 5, bà Tạ Thị Hồng An (Dự báo viên Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho hay, nắng nóng quay trở lại và có xu hướng gia tăng trên hầu khắp cả nước. Số ngày nắng nóng gay gắt (nhiệt độ cao trên 37 độ C) khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chính ở Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hoá đến Huế.

Bên cạnh nắng nóng, thời kỳ cuối tháng 4 sang đầu tháng 5 cũng là giai đoạn chuyển mùa ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nên khả năng sẽ xuất hiện những ngày mưa rào và dông.

"Lưu ý, mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần rất lưu ý", bà An chia sẻ.

