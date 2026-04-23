Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn xuống kèm theo rãnh áp thấp gây mưa dông ở khu vực Bắc Bộ. Mưa dông sau ngày oi nóng dễ đi kèm thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét và mưa đá.
Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc
Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh đã tràn xuống miền Bắc kèm theo rãnh áp thấp gây mưa dông kết thúc chuỗi ngày oi nóng ở khu vực Bắc Bộ. Mưa sau một ngày oi bức khiến cho bầu không khí bị xáo trộn mạnh dễ hình thành các trận dông có đối lưu mạnh tiềm ẩn lốc, sét và mưa đá nguy hiểm.
Mưa dông xuất hiện trước tiên ở vùng núi Bắc Bộ sau đó lan dần xuống khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội. Hôm nay vùng mưa lan rộng sang cả khu vực Bắc Trung Bộ.
Những nơi mưa nhiều cũng là những nơi dễ xảy ra thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét và mưa đá. Khu vực nguy cơ cao nhất là vùng núi Bắc Bộ bao gồm: Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và cả Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Các tỉnh thành khác của Bắc Bộ nguy cơ xảy ra dông lốc, mưa đá ở mức trung bình.
Do có mưa nên bầu không khí dịu mát, dễ chịu. Mức nhiệt cao nhất ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và nhiều nơi khác giảm xuống mức 28 độ.
Tại khu vực Trung Bộ thời tiết nắng nóng giảm dần. Vùng nóng thu hẹp chỉ còn ở Quảng Trị trở vào TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi xuống Đắk Lắk. Mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ. Dự báo đến thứ Sáu nắng nóng chấm dứt.
Thời tiết hôm nay tại khu vực Nam Bộ nắng nóng tiếp tục bao trùm khu vực Đông Nam Bộ và một số nơi khu vực Tây Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ. Các nơi khác nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32-34 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 23/4 đến ngày 24/4:
- Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, từ ngày 24/4 mưa giảm dần. Từ ngày 23/4 trời chuyển mát.
- Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 23/4 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 23/4 trời chuyển mát.
- Trung Trung Bộ: Đêm 22/4 có mưa rào và dông vài nơi, ngày 23/4 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ chiều tối và đêm 23/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ ngày 24/4 có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 24/4 đến ngày 2/5:
- Khu vực Bắc Bộ: Từ khoảng đêm 24-29/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng ngày 25-26/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 30/4 mưa có khả năng giảm dần.
- Bắc và Trung Trung Bộ: Từ đêm 24-25/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều trời nắng.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Nam Bộ từ 25-26/4 có nắng nóng; riêng thời kỳ từ 27/4 ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
