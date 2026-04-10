Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?

Thời tiết cả nước có nắng nóng gay gắt trước khi đợt không khí lạnh tràn về

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ nay đến ngày 13/4 là giai đoạn cao điểm nắng nóng trên cả nước. Trong đó nóng nhất vẫn là khu vực Trung Bộ.

Nguyên nhân là ngoài vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, vùng núi Trung Bộ còn chịu tác động của hiệu ứng phơn. Gió Tây Nam rìa vùng thấp thổi qua dãy Trường Sơn trở thành gió phơn khô nóng khiến nhiệt độ tăng nhanh.

Dự báo vùng núi Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục là tâm điểm nóng của cả nước, cảnh báo có những điểm vượt 40 độ. Còn các nơi khác nhiệt độ phổ biến từ 38- 40 độ.

Khu vực từ TP Đà Nẵng đến phía Đông các tỉnh Đắk Lắk nhiệt độ thấp hơn dao động từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Vùng áp thấp hoạt động mạnh nên nắng nóng cũng gia tăng ở khu vực Bắc Bộ. Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác mức nhiệt dao động từ 35-37 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi 38-39 độ.

TS. Nguyễn Ngọc Huy (chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai) cho biết, từ ngày 14/4, khu vực đồng bằng Bắc Bộ giảm nắng nhưng chưa hết nóng. Dự báo đến ngày 20/4, không khí lạnh về sẽ làm giảm nắng nóng.

Trong khi đó, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ duy trì nắng nóng gay gắt tới hết ngày 18/4.

Theo TS. Nguyễn Ngọc Huy, giai đoạn từ 20/4 sẽ có sự dịch chuyển của khối khí áp nóng về phía Ấn Độ và khối khí áp cao lạnh từ phía Bắc về sẽ giúp hạ nền nhiệt ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần đề phòng mưa rào, mưa dông lớn, và có thể có mưa đá ở khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ giai đoạn 21-23/4.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ nắng nóng xảy ra ở các phường Kon Tum, Buôn Ma Thuột, mức nhiệt ở ngưỡng 35 độ. Các nơi khác nhiệt độ dao động từ 32-33 độ.

Nam Bộ nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao 35-37 độ.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 10/4 đến ngày 11/4:

- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

- Khu vực Tây Bắc Bộ và từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Khu vực Đông Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 11/4 đến ngày 19/4:

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; khoảng từ ngày 15-16/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Khu vực Đông Bắc Bộ: Thời kỳ 11-13/4 khả năng có nắng nóng diện rộng, sau nắng nóng suy giảm. Khoảng ngày 16-17/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khoảng 2-3 ngày cuối nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khoảng 2-3 ngày cuối nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 14-15/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Miền Bắc lại đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi bất ngờ vào chiều tối nay GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng một khối không khí lạnh yếu kèm với rãnh áp thấp từ chiều tối nay khu vực miền Bắc nhiều nơi có mưa dông. Cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá có thể xảy ra.