Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng
GĐXH - Trong lần gặp nhau ngoài bãi biển, Minh Kiên đã ngỏ lời muốn Lam Anh làm bạn gái và được cô nàng đồng ý.
Trong tập 22 "Không giới hạn" đã được phát sóng, sự cố cháy nổ tại nhà máy hóa chất đã được xử lý hoàn tất. Trong cuộc họp, lãnh đạo lực lượng dân quân tự vệ đã gửi lời cảm ơn sự chỉ đạo kịp thời, thông minh, bản lĩnh của các đồng chí sĩ quan thuộc Bộ Tổng tham mưu; biểu dương toàn thể lực lượng dân quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, góp phần giữ vững an toàn tính mạng, giảm thiểu tổn thất đáng kể về tài sản cho người dân.
Lợi cũng có mặt trong cuộc họp này dù vết thương chưa hoàn toàn hồi phục. Lần đầu tiên, anh trò chuyện trực tiếp với Trung tá Minh Kiên bằng thái độ cởi mở, vui vẻ thay vì sự thù hằn, mỉa mai như trước đây.
Lợi nói anh đã hiểu việc anh trai mình hy sinh không phải lỗi của Minh Kiên. Những điều Lợi tâm sự đã khiến Minh Kiên không kìm được nước mắt. Cuối cùng, quá khứ đau buồn vì sự ra đi của người bạn thân đã không còn làm Minh Kiên bị ám ảnh. Cả hai đã cùng về nhà ăn bữa cơm mẹ Thoa nấu.
Lợi đã hiểu hơn về công việc của Minh Kiên, cả hai đã trở thành người anh em thân thiết. Ảnh VTV
Vừa về nhà, Minh Kiên đã thấy Lam Anh đang cùng bà Thoa chuẩn bị bữa ăn. Anh khá bất ngờ. Hóa ra, Lam Anh được bà Thoa mời tới nhà ăn cơm. Cô đã trổ tài nấu món lẩu hương vị miền Nam mà Minh Kiên thích. Sau những phút đầu ngượng ngùng, sự thân thiện của bà Thoa đã khiến Lam Anh thoải mái trò chuyện cùng mọi người hơn. Ngoài ra, Khánh Linh cũng giúp không khí trở nên vui vẻ.
Minh Kiên ngay lập tức tới phụ giúp, anh còn chăm sóc tận tình khi thấy Lam Anh bị đau do nước nóng. “Em đau lòng vì em không thể hiểu được anh, có những lúc em thấy anh rất gần thì anh cứ tạo khoảng cách với em, nhưng có lúc em cảm thấy anh ở rất xa thì anh lại khiến em cảm thấy có hy vọng nên em không thể hiểu nổi nữa”, Lam Anh trách cứ Kiên.
Lam Anh trổ tài nấu món ăn mà Minh Kiên thích. Ảnh VTV
Trong khi đang cùng Lam Anh chuẩn bị bữa ăn thì Kiên nhận được điện thoại của Hà Lê. Đây là bạn gái cũ của Kiên và mối quan hệ này đã chấm dứt cách đây vài năm. Lợi cũng biết về cô gái này nên kể cho Khánh Linh biết. Với tính cách thẳng thắn, thông tin này cuối cùng cũng vào tai bà Thoa. Bà ngay lập tức tới an ủi Lam Anh khi thấy cô buồn ngồi ngắm biển một mình.
Lam Anh giải thích với bà Thoa rằng mình và Minh Kiên chỉ là bạn bè. Tuy nhiên, bà Thoa khẳng định chắc chắn rằng Minh Kiên có sự quan tâm rất đặc biệt dành cho cô. “Có lẽ ngay cả chuyện nó chưa bày tỏ chuyện tình cảm với cháu là vì nó còn đang thận trọng, nó muốn dành cho cháu tình cảm trọn vẹn nhất”, bà Thoa nói.
Trong khi đó, Minh Kiên vẫn tiếp tục có liên lạc với Hà Lê. Việc này khiến Tùng biết và mắng anh: “Cậu còn vương vấn với Hà Lê thì đừng gieo hy vọng cho Lam Anh nữa. Cứ lửng lơ con cá vàng như vậy là không được đâu. Có biết bọn trẻ con bây giờ nói gì không? Chia tay mà làm bạn thì chỉ có thần kinh thôi”.
Minh Kiên giải thích đã kết thúc với Hà Lê từ mấy năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hà Lê lại gọi điện. Lý do có thể bởi cuộc sống của cô đang không tốt. Minh Kiên vẫn bận lòng vì cảm thấy có lỗi với người yêu cũ. Do anh không thể chăm sóc tốt cho người ta nên mới bị bỏ rơi. Nhưng Tùng cho rằng Minh Kiên không thể nghĩ mình là thần thánh cứu giúp tất cả mọi người: Tùng còn khuyên Kiên nên chủ động bày tỏ tình cảm với Lam Anh bởi cô sẽ không thể chạy theo anh mãi được.
Ở diễn biến khác trong tập phim, nhờ bà Thoa, Minh Kiên đã có cơ hội sớm thực hiện lời khuyên của Tùng. Anh đã gặp lại Lam Anh ở nhà. Điều đầu tiên Kiên giải thích chính là về người yêu cũ - Hà Lê. Anh khẳng định đã chia tay bạn gái cũ từ lâu. Kiên còn nói rõ ràng với Hà Lê rằng anh có người thương trong lòng rồi. Sau câu nói này, Kiên đã nắm tay Lam Anh.
Đáp lại, Lam Anh tặng Kiên món quà mà cô định tặng anh từ ba năm trước. Nhưng vì thấy anh được nhiều người quan tâm, cô lại giận dỗi không tặng, thậm chí còn thề với lòng rằng sẽ không dây dưa gì với anh nữa. Sau cùng, khi gặp lại Kiên, bao nhiêu sĩ diện của Lam Anh bay biến hết. Cô lại không dứt bỏ được tình cảm này.
Bất ngờ Minh Kiên cũng bộc bạch rằng có quan tâm Lam Anh từ lâu. Anh còn muốn xin số điện thoại nhưng khi tới nơi thì thấy cô lạnh lùng quá, nên anh lại từ bỏ. Hóa ra, cả Lam Anh và Kiên đều có tình cảm dành cho đối phương. Cuối cùng, Minh Kiên đã ngỏ lời muốn Lam Anh là bạn gái mình. Cả hai đã có một nụ hôn thật ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn.
