Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng
GĐXH - Minh Kiên cũng đã chủ động tỏ tình và được Lam Anh chấp nhận tình cảm, tuy nhiên sóng gió đã đến khi lộ chuyện anh vẫn còn liên lạc với người yêu cũ.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 22 "Không giới hạn", sau biến cố đối mặt với ranh giới sinh tử, Trung tá Minh Kiên và Lợi đã cùng bình an trở về. Sự việc lần này đã khiến Lợi nhận ra mình đã hiểu lầm Kiên suốt quãng thời gian dài qua.
Nút thắt trong lòng anh dường như đã được gỡ bỏ khi anh thấu hiểu anh trai mình hy sinh không phải lỗi của Minh Kiên.
Sau khi bình an trở về và cảm thấy trân trọng rất nhiều tình cảm của Lam Anh - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân, cuối cùng Minh Kiên cũng đã chủ động tỏ tình, quyết không để tuột mất cô gái ấy. Tình yêu này hóa ra không chỉ đến từ một phía. Kiên thú nhận đã đi tìm Lam Anh vì muốn xin số điện thoại nhưng khi tới nơi thì thấy cô lạnh lùng quá nên anh ngần ngại.
"Vậy mà em cứ tưởng chỉ có mình em đơn phương anh, hóa ra anh cũng để ý đến em từ đợt đó rồi", Lam Anh đáp lại. Khoảnh khắc Minh Kiên chính thức thốt lên: "Đồng ý làm bạn gái anh nha!". Đã là khởi đầu chính thức cho chuyện tình của cặp đôi.
Trong lúc cả hai đang vui vẻ cùng nhau chuẩn bị cơm ở nhà mẹ Thoa thì Hà Lê - người yêu cũ của Minh Kiên bất ngờ liên lạc lại. Minh Kiên giấu Lam Anh ra ngoài nghe điện thoại nhưng Khánh Linh và Lợi đã nhìn thấy.
Lợi cho biết, Hà Lê là bạn gái cũ của Minh Kiên. Cả hai chia tay đã được vài năm nên Lợi cũng thắc mắc lý do khiến Hà Lê vẫn còn liên lạc với Minh Kiên. Và với bản tính trượng nghĩa của hội bạn thân, Lam Anh chắc chắn sẽ không phải đối mặt với "sóng gió" này một mình, bởi "vụ này chắc phải để Khánh Linh xử lý".
Tập 22 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 10/3 trên VTV1.
