Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng

Thứ ba, 11:26 10/03/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Minh Kiên cũng đã chủ động tỏ tình và được Lam Anh chấp nhận tình cảm, tuy nhiên sóng gió đã đến khi lộ chuyện anh vẫn còn liên lạc với người yêu cũ.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 22 "Không giới hạn", sau biến cố đối mặt với ranh giới sinh tử, Trung tá Minh Kiên và Lợi đã cùng bình an trở về. Sự việc lần này đã khiến Lợi nhận ra mình đã hiểu lầm Kiên suốt quãng thời gian dài qua. 

Nút thắt trong lòng anh dường như đã được gỡ bỏ khi anh thấu hiểu anh trai mình hy sinh không phải lỗi của Minh Kiên.

Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng - Ảnh 1.

Lợi nhận ra sự hy sinh của anh trai không có lỗi của Minh Kiên. Ảnh VTV

Sau khi bình an trở về và cảm thấy trân trọng rất nhiều tình cảm của Lam Anh - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân, cuối cùng Minh Kiên cũng đã chủ động tỏ tình, quyết không để tuột mất cô gái ấy. Tình yêu này hóa ra không chỉ đến từ một phía. Kiên thú nhận đã đi tìm Lam Anh vì muốn xin số điện thoại nhưng khi tới nơi thì thấy cô lạnh lùng quá nên anh ngần ngại.

"Vậy mà em cứ tưởng chỉ có mình em đơn phương anh, hóa ra anh cũng để ý đến em từ đợt đó rồi", Lam Anh đáp lại. Khoảnh khắc Minh Kiên chính thức thốt lên: "Đồng ý làm bạn gái anh nha!". Đã là khởi đầu chính thức cho chuyện tình của cặp đôi.

Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng - Ảnh 2.

Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng - Ảnh 3.

Minh Kiên và Lam Anh chính thức yêu nhau. Ảnh VTV

Trong lúc cả hai đang vui vẻ cùng nhau chuẩn bị cơm ở nhà mẹ Thoa thì Hà Lê - người yêu cũ của Minh Kiên bất ngờ liên lạc lại. Minh Kiên giấu Lam Anh ra ngoài nghe điện thoại nhưng Khánh Linh và Lợi đã nhìn thấy. 

Lợi cho biết, Hà Lê là bạn gái cũ của Minh Kiên. Cả hai chia tay đã được vài năm nên Lợi cũng thắc mắc lý do khiến Hà Lê vẫn còn liên lạc với Minh Kiên. Và với bản tính trượng nghĩa của hội bạn thân, Lam Anh chắc chắn sẽ không phải đối mặt với "sóng gió" này một mình, bởi "vụ này chắc phải để Khánh Linh xử lý".

Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng - Ảnh 4.

Minh Kiên vẫn còn liên lạc với người yêu cũ mặc dù đã chia tay được 2 năm. Ảnh VTV

Tập 22 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 10/3 trên VTV1.

Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng - Ảnh 5.Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 nhan sắc thăng hạng vừa công khai con gái 4 tuổi

GĐXH - Á hậu Trương Thị May tuổi U40 có nhan sắc thăng hạng và tinh thần an yên nhờ vào ăn chay trường từ nhỏ, cô cũng mới công khai hình ảnh con gái 4 tuổi - bé Maymy.

Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng - Ảnh 6.Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

GĐXH - Ca sĩ Hoàng Dũng vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức xác nhận đã kết hôn cách đây 6 năm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 nhan sắc thăng hạng vừa công khai con gái 4 tuổi

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 nhan sắc thăng hạng vừa công khai con gái 4 tuổi

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Cùng chuyên mục

Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy

Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Lam Anh vì quá lo lắng cho Trung tá Minh Kiên nên không kìm lòng được mà chạy tới ôm anh ngay sau khi anh ra khỏi nhà máy.

'Văn hóa tính dục ở Việt Nam' giành Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

'Văn hóa tính dục ở Việt Nam' giành Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - "Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX" của Phạm Văn Hưng vừa giành Giải C tại Giải thưởng Sách Quốc gia 2026. Cùng với đó, 3 cuốn sách khác của Nhã Nam cũng gây chú ý tại Lễ trao giải năm nay.

22 tác phẩm xuất sắc khắc họa 'Việt Nam trên hành trình đổi mới', không có giải Đặc biệt

22 tác phẩm xuất sắc khắc họa 'Việt Nam trên hành trình đổi mới', không có giải Đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Sáng 9/3, Báo Nhân Dân đã tổ chức lễ trao giải cho 22 tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới". Sự kiện hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951 – 11/3/2026).

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Trang đến quán bar và tại đây cô bị gã đàn ông giở trò sàm sỡ, rất may là CEO Trần Lâm đã kịp thời ra tay giúp đỡ.

Đội trưởng Tạ 'Mưa đỏ' bất ngờ 'lột xác' trong phim của đạo diễn 'trăm tỷ' Đức Thịnh

Đội trưởng Tạ 'Mưa đỏ' bất ngờ 'lột xác' trong phim của đạo diễn 'trăm tỷ' Đức Thịnh

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Nam - Đội trưởng Tạ của phim "Mưa đỏ" đã có bước chuyển mình thành 'người khác' trong tác phẩm mới của đạo diễn Đức Thịnh.

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Minh Kiên rơi vào tình huống cân não giữa lựa chọn cứu Lợi mặc cho nguy hiểm đến tính mạng hay là nghe theo Lợi bỏ lại anh để đi cứu giúp người khác.

'Viết cho những ngày không dám khóc' - cuốn sách đáng tham khảo cho du học sinh

'Viết cho những ngày không dám khóc' - cuốn sách đáng tham khảo cho du học sinh

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Huỳnh Tú Uyên đã có những trang viết về những "tháng ngày không dám khóc" để kể lại hành trình đi du học, sống và làm việc ở nước ngoài của mình.

Sau khi cứu con gái Thượng tướng, Minh Kiên tiếp tục vào biển lửa tìm kiếm Lợi

Sau khi cứu con gái Thượng tướng, Minh Kiên tiếp tục vào biển lửa tìm kiếm Lợi

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi kịp thời đưa Lam Anh thoát khỏi đám cháy tại nhà máy nhiệt điện, Trung tá Kiên tiếp tục quay trở lại để tìm kiếm và giải cứu Lợi.

Nam diễn viên trải qua tình huống thập tử nhất sinh khi quay phim của Mỹ Tâm

Nam diễn viên trải qua tình huống thập tử nhất sinh khi quay phim của Mỹ Tâm

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Sĩ Toàn đã bị tụt huyết áp nặng và phải nhờ đến bác sĩ sơ cứu khi đóng phim "Tài" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con trai

Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con trai

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Bị xã hội đen kéo đến đe doạ để đòi tiền, thầy Thắng đã quyết định uống chai thuốc trừ sâu chứ không trả nợ cho con trai.

Xem nhiều

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên ở lại địa phương, cô và Trung tá Minh Kiên có thêm thời gian để gặp gỡ nhau.

Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối

Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối

Xem - nghe - đọc
Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con trai

Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con trai

Xem - nghe - đọc
Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'

Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'

Xem - nghe - đọc
Nam diễn viên trải qua tình huống thập tử nhất sinh khi quay phim của Mỹ Tâm

Nam diễn viên trải qua tình huống thập tử nhất sinh khi quay phim của Mỹ Tâm

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top