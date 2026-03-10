Lễ trao giải Oscar 2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV3

Theo Thời báo VTV, Lễ trao giải Oscar 2026 - một trong những sự kiện điện ảnh nhận được sự quan tâm lớn của khán giả toàn cầu sẽ đến với khán giả của VTV vào sáng 16/3 trên kênh VTV3. Để phục vụ khán giả, chương trình truyền hình trực tiếp Lễ trao giải Oscar 2026 sẽ có dịch và thuyết minh trực tiếp diễn biến, từ các phần nhận giải đến những màn tung hứng của người dẫn chương trình ngay trên sóng.

Sự kiện năm nay diễn ra tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ). Danh hài Conan O'Brien sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình (host). Đây là năm thứ hai liên tiếp ông giữ vị trí này tại lễ trao giải của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS).

Danh sách đề cử Oscar 2026 cho thấy sự áp đảo của các bộ phim có sự đầu tư lớn về kịch bản và kỹ thuật. Đứng đầu danh sách này là phim kinh dị chính kịch "Sinners" của đạo diễn Ryan Coogler với 16 đề cử. Theo sát là tác phẩm "One Battle After Another" của đạo diễn Paul Thomas Anderson với 13 đề cử. Các phim khác như "Frankenstein", "Hamnet" và "Bugonia" cũng góp mặt trong hầu hết các hạng mục quan trọng.

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc sẽ là cuộc cạnh tranh quyết của những cái tên đình đám như: Leonardo DiCaprio phim (One Battle After Another), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Michael B. Jordan (Sinners), Robert Aramayo (I Swear). Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc có những mỹ nhân như: Emma Stone (Bugonia), Jessie Buckley (Hamnet), Renate Reinsve (Sentimental Value), Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You).

Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, Oscar bổ sung hạng mục Thiết kế Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất (Best Casting) vào danh sách trao giải chính thức.

Lễ trao giải Oscar 2026 được phát lại vào lúc 21h00 ngày 16/3 trên VTV3.

