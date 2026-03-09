Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 nhan sắc thăng hạng vừa công khai con gái 4 tuổi
GĐXH - Á hậu Trương Thị May tuổi U40 có nhan sắc thăng hạng và tinh thần an yên nhờ vào ăn chay trường từ nhỏ, cô cũng mới công khai hình ảnh con gái 4 tuổi - bé Maymy.
'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
GĐXH - Lần đầu NSND Lan Hương được xuống thuyền rồng hát quan họ cùng các liền anh liền chị cho khán giả nghe. Chị cũng hội ngộ với NSND Thuý Hường để được dạy hát vì vốn yêu quan họ từ nhỏ.
'Văn hóa tính dục ở Việt Nam' giành Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIIIXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - "Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX" của Phạm Văn Hưng vừa giành Giải C tại Giải thưởng Sách Quốc gia 2026. Cùng với đó, 3 cuốn sách khác của Nhã Nam cũng gây chú ý tại Lễ trao giải năm nay.
22 tác phẩm xuất sắc khắc họa 'Việt Nam trên hành trình đổi mới', không có giải Đặc biệtXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Sáng 9/3, Báo Nhân Dân đã tổ chức lễ trao giải cho 22 tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới". Sự kiện hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951 – 11/3/2026).
Nữ sinh gốc Hà Thành từng bỏ lỡ Hoa hậu Việt Nam, đang gây chú ý Miss World Vietnam 2025 là ai?Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Người đẹp Hà Thành - Nguyễn Lan Nhi đang là cái tên gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 khi bứt phá, vươn lên Top 3 yêu thích tại cuộc thi năm nay.
CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán barXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trang đến quán bar và tại đây cô bị gã đàn ông giở trò sàm sỡ, rất may là CEO Trần Lâm đã kịp thời ra tay giúp đỡ.
NSND Minh Châu ở ngoài tuổi 70: Con gái mời sang nước ngoài sinh sống nhưng thích ở Việt Nam hơnGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - NSND Minh Châu cho biết, con gái muốn bà qua Mỹ sinh sống nhưng bà chọn cuộc sống một mình ở Việt Nam vì công việc và thói quen sinh hoạt.
Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc NinhCâu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
GĐXH - Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm năm nay đặc biệt hơn khi ngoài nghe các làn điệu quan họ cổ, người dân còn được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thuý Hường, NSND Lan Hương, NSND Đức Long, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Võ Hoài Nam...
Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Hoàng Dũng vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức xác nhận đã kết hôn cách đây 6 năm.
Đội trưởng Tạ 'Mưa đỏ' bất ngờ 'lột xác' trong phim của đạo diễn 'trăm tỷ' Đức ThịnhXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Phương Nam - Đội trưởng Tạ của phim "Mưa đỏ" đã có bước chuyển mình thành 'người khác' trong tác phẩm mới của đạo diễn Đức Thịnh.
Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Nữ diễn viên Aimee Lou Wood nổi tiếng trong "Sex Education" nhiều khả năng sẽ đóng vai chính trong phiên bản chuyển thể mới từ tiểu thuyết kinh điển "Jane Eyre".
