Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 nhan sắc thăng hạng vừa công khai con gái 4 tuổi

Thứ hai, 18:59 09/03/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Á hậu Trương Thị May tuổi U40 có nhan sắc thăng hạng và tinh thần an yên nhờ vào ăn chay trường từ nhỏ, cô cũng mới công khai hình ảnh con gái 4 tuổi - bé Maymy.

Trương Thị May tỏa sáng trong làng giải trí việt nam với vẻ đẹp và tài năng nổi bật - Ảnh 1.

Trương Thị May sinh năm 1988 tại Phnom Penh (Campuchia), là người Việt gốc Khmer. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu Thế giới Phụ nữ 2006”; Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2007”. Năm 2013, cô đại diện nhan sắc trong nước thi Miss Universe tại Nga.

Trương Thị May - Ảnh 3.

Ở lĩnh vực diễn xuất, cô từng đoạt giải Cánh diều Vàng, danh hiệu Diễn viên xuất sắc trong "Đường đua" ở hạng mục phim truyện video. Trương Thị May sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của người Khmer, gây ấn tượng với làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc dài óng mượt và nụ cười tỏa sáng.

Trương Thị May - Ảnh 4.

Á hậu Trương Thị May vốn nổi tiếng với nhan sắc đậm chất Á Đông, được "bảo chứng" nhờ lối sống giản dị, ăn chay trường và là một tín đồ Phật giáo.

Trương Thị May - Ảnh 5.

Cô xuất thân từ một gia đình chuẩn mực, gồm nhiều thế hệ ăn chay trường với truyền thống cống hiến cho cộng đồng. Cô bén duyên với Phật pháp vào năm 6 tuổi và ăn chay từ lúc 8 tuổi. Sau này lớn lên, biết tới giáo lý nhà Phật, nàng hậu càng cảm thấy lựa chọn ăn chay của mình và gia đình là đúng đắn.

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 nhan sắc thăng hạng - Ảnh 5.

Theo Á hậu, quyết định chọn ăn chay trường và không ngờ trong suốt quá trình ăn chay lại khám phá ra một điều hết sức thú vị. Đó là sức khỏe ngày càng dẻo dai và cuộc sống thanh bình, vui vẻ.

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 sống an yên sắc vóc ngày càng thăng hạng - Ảnh 10.

Bên cạnh chế độ ăn chay trường, Trương Thị May kết hợp chạy bộ và nhảy dây hàng ngày. Á hậu sở hữu chiều cao 1,73m, luôn giữ cân nặng 50 kg, số đo 3 vòng: 86-60-92 cm. Năm 2014, Trương Thị May vượt qua hơn 300 ngôi sao ăn chay, được tổ chức PETA châu Á - Thái Bình Dương (Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật Châu Á) vinh danh "Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn" 2014. Ở tuổi 38, Trương Thị May vẫn giữ được vóc dáng chuẩn và sắc đẹp “lên hương” theo thời gian.

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 sống an yên sắc vóc ngày càng thăng hạng - Ảnh 11.

Về đời tư, Á hậu Trương Thị May thường kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, tháng 6/2023, người đẹp gây bất ngờ khi chia sẻ về con gái đầu lòng trên mạng xã hội. Lúc đó cô tiết lộ vừa trải qua khoảng thời gian khó khăn và gặp bỡ ngỡ khi tập làm mẹ.

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 nhan sắc thăng hạng - Ảnh 8.

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Á hậu Trương Thị May khoe ảnh chụp 4 thế hệ phụ nữ trong gia đình bao gồm bà ngoại, mẹ, các em gái và con gái. Cô cho biết vài năm nay sức khỏe của bà ngoại gần 90 tuổi đã giảm sút nhiều. Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, các thành viên nữ đã nhận được những lời chúc ngọt ngào từ những người đàn ông trong gia đình.

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 nhan sắc thăng hạng - Ảnh 9.

Theo chia sẻ của Trương Thị May, bộ ảnh nhân dịp 8/3 có ý nghĩa đặc biệt để gắn kết các thành viên. Cô tiết lộ con gái tên Maymy, 4 tuổi.

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 nhan sắc thăng hạng - Ảnh 10.

Á hậu cho biết trước đây, bé còn nhỏ nên cô muốn giữ sự riêng tư để không ảnh hưởng đến bé. Khi Maymy lớn hơn, cô thoải mái trong việc công khai hình ảnh của con. Dẫu vậy, Trương Thị May không đề cập về bố của con cô.

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 nhan sắc thăng hạng và lần hiếm hoi công khai con gái 4 tuổi - Ảnh 11.

Trước đó, Trương Thị May và con gái cũng đã có những bức ảnh kỷ niệm trong dịp Tết.

                   (Ảnh: Tư liệu, FB nhân vật)

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

GĐXH - Ca sĩ Hoàng Dũng vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức xác nhận đã kết hôn cách đây 6 năm.

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

GĐXH - Nữ diễn viên Aimee Lou Wood nổi tiếng trong "Sex Education" nhiều khả năng sẽ đóng vai chính trong phiên bản chuyển thể mới từ tiểu thuyết kinh điển "Jane Eyre".

Nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai "tử tế"Nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai 'tử tế'

GĐXH - Diễn viên Lan Phương có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng, nhưng chuyện tình cảm lận đận và hiện đang làm mẹ đơn thân, tiếp tục theo đuổi nghề diễn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Hòa Minzy công khai bạn trai, người ấy là ai?

Hòa Minzy công khai bạn trai, người ấy là ai?

Cùng chuyên mục

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

GĐXH - Lần đầu NSND Lan Hương được xuống thuyền rồng hát quan họ cùng các liền anh liền chị cho khán giả nghe. Chị cũng hội ngộ với NSND Thuý Hường để được dạy hát vì vốn yêu quan họ từ nhỏ.

'Văn hóa tính dục ở Việt Nam' giành Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

'Văn hóa tính dục ở Việt Nam' giành Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - "Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX" của Phạm Văn Hưng vừa giành Giải C tại Giải thưởng Sách Quốc gia 2026. Cùng với đó, 3 cuốn sách khác của Nhã Nam cũng gây chú ý tại Lễ trao giải năm nay.

22 tác phẩm xuất sắc khắc họa 'Việt Nam trên hành trình đổi mới', không có giải Đặc biệt

22 tác phẩm xuất sắc khắc họa 'Việt Nam trên hành trình đổi mới', không có giải Đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Sáng 9/3, Báo Nhân Dân đã tổ chức lễ trao giải cho 22 tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới". Sự kiện hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951 – 11/3/2026).

Nữ sinh gốc Hà Thành từng bỏ lỡ Hoa hậu Việt Nam, đang gây chú ý Miss World Vietnam 2025 là ai?

Nữ sinh gốc Hà Thành từng bỏ lỡ Hoa hậu Việt Nam, đang gây chú ý Miss World Vietnam 2025 là ai?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Người đẹp Hà Thành - Nguyễn Lan Nhi đang là cái tên gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 khi bứt phá, vươn lên Top 3 yêu thích tại cuộc thi năm nay.

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trang đến quán bar và tại đây cô bị gã đàn ông giở trò sàm sỡ, rất may là CEO Trần Lâm đã kịp thời ra tay giúp đỡ.

NSND Minh Châu ở ngoài tuổi 70: Con gái mời sang nước ngoài sinh sống nhưng thích ở Việt Nam hơn

NSND Minh Châu ở ngoài tuổi 70: Con gái mời sang nước ngoài sinh sống nhưng thích ở Việt Nam hơn

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Minh Châu cho biết, con gái muốn bà qua Mỹ sinh sống nhưng bà chọn cuộc sống một mình ở Việt Nam vì công việc và thói quen sinh hoạt.

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

GĐXH - Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm năm nay đặc biệt hơn khi ngoài nghe các làn điệu quan họ cổ, người dân còn được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thuý Hường, NSND Lan Hương, NSND Đức Long, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Võ Hoài Nam...

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hoàng Dũng vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức xác nhận đã kết hôn cách đây 6 năm.

Đội trưởng Tạ 'Mưa đỏ' bất ngờ 'lột xác' trong phim của đạo diễn 'trăm tỷ' Đức Thịnh

Đội trưởng Tạ 'Mưa đỏ' bất ngờ 'lột xác' trong phim của đạo diễn 'trăm tỷ' Đức Thịnh

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Phương Nam - Đội trưởng Tạ của phim "Mưa đỏ" đã có bước chuyển mình thành 'người khác' trong tác phẩm mới của đạo diễn Đức Thịnh.

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Nữ diễn viên Aimee Lou Wood nổi tiếng trong "Sex Education" nhiều khả năng sẽ đóng vai chính trong phiên bản chuyển thể mới từ tiểu thuyết kinh điển "Jane Eyre".

Xem nhiều

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Giải trí

GĐXH - Nữ diễn viên Aimee Lou Wood nổi tiếng trong "Sex Education" nhiều khả năng sẽ đóng vai chính trong phiên bản chuyển thể mới từ tiểu thuyết kinh điển "Jane Eyre".

3 chị em nhà NSND Lê Khanh ở thập niên 90 tài sắc ra sao?

3 chị em nhà NSND Lê Khanh ở thập niên 90 tài sắc ra sao?

Giải trí
NSND Minh Châu ở ngoài tuổi 70: Con gái mời sang nước ngoài sinh sống nhưng thích ở Việt Nam hơn

NSND Minh Châu ở ngoài tuổi 70: Con gái mời sang nước ngoài sinh sống nhưng thích ở Việt Nam hơn

Giải trí
Mỹ nhân Việt cao 1m50 được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là ai?

Mỹ nhân Việt cao 1m50 được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là ai?

Giải trí
Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top