Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 nhan sắc thăng hạng vừa công khai con gái 4 tuổi

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Á hậu Trương Thị May khoe ảnh chụp 4 thế hệ phụ nữ trong gia đình bao gồm bà ngoại, mẹ, các em gái và con gái. Cô cho biết vài năm nay sức khỏe của bà ngoại gần 90 tuổi đã giảm sút nhiều. Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, các thành viên nữ đã nhận được những lời chúc ngọt ngào từ những người đàn ông trong gia đình.

